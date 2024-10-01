Mehmet Ali Erbil'e Yapılan "Tiktok'ta Dileniyor" Yorumlarına Gülseren Ceylan'dan Villa Turuyla Cevap Gecikmedi
Mehmet Ali Erbil'e Yapılan "Tiktok'ta Dileniyor" Yorumlarına Gülseren Ceylan'dan Villa Turuyla Cevap Gecikmedi
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ikilisi hem kavgalarıyla hem de açtığı yayınlarla konuşulan çiftlerimizden biri. Ceylan'dan yapılan eleştirilere Erbil'in villasından çektiği videoyla cevap geldi.
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Aşk hayatıyla sıkça gündeme gelen isimlerden biri olan Mehmet Ali Erbil hem polemiklere yol açan açıklamalarıyla hem de Gülseren Ceylan'la yaşadığı ilişkiye çok konuşulan isimlerden.
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Bir ayrıl bir barış devam eden ilişkileri ve yaş farklarıyla dillere sık sık düşen çiftimiz geçtiğimiz haftalarda ayrılmış, kısa süre içinde yeniden barışmıştı.
Tiktok'ta açtığı yayınlarla ve birbirleriyle yaptığı konuşmalarla manşetlere yerleşen ikili sosyal medya kullanıcılarının eline düşüyordu.
Gülseren Ceylan yapılan yorumlara dayanamayınca eline telefonu alıp “Adama Tiktok'ta dileniyorsun diyorlar. Adam can sıkıntısından giriyor. Orda kazandığı bir çalışanının maaşı belki.” diyerek eleştirilere cevap verdi.
Gelin Mehmet Ali Erbil'in evine birlikte bakalım👇
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