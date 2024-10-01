Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Mehmet Ali Erbil'e Yapılan "Tiktok'ta Dileniyor" Yorumlarına Gülseren Ceylan'dan Villa Turuyla Cevap Gecikmedi

Mehmet Ali Erbil'e Yapılan "Tiktok'ta Dileniyor" Yorumlarına Gülseren Ceylan'dan Villa Turuyla Cevap Gecikmedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 19:07

Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ikilisi hem kavgalarıyla hem de açtığı yayınlarla konuşulan çiftlerimizden biri. Ceylan'dan yapılan eleştirilere Erbil'in villasından çektiği videoyla cevap geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Aşk hayatıyla sıkça gündeme gelen isimlerden biri olan Mehmet Ali Erbil hem polemiklere yol açan açıklamalarıyla hem de Gülseren Ceylan'la yaşadığı ilişkiye çok konuşulan isimlerden.

Aşk hayatıyla sıkça gündeme gelen isimlerden biri olan Mehmet Ali Erbil hem polemiklere yol açan açıklamalarıyla hem de Gülseren Ceylan'la yaşadığı ilişkiye çok konuşulan isimlerden.

Bir ayrıl bir barış devam eden ilişkileri ve yaş farklarıyla dillere sık sık düşen çiftimiz geçtiğimiz haftalarda ayrılmış, kısa süre içinde yeniden barışmıştı.

Bir ayrıl bir barış devam eden ilişkileri ve yaş farklarıyla dillere sık sık düşen çiftimiz geçtiğimiz haftalarda ayrılmış, kısa süre içinde yeniden barışmıştı.

Tartışmanın detaylarından burada bahsettik👇

Tiktok'ta açtığı yayınlarla ve birbirleriyle yaptığı konuşmalarla manşetlere yerleşen ikili sosyal medya kullanıcılarının eline düşüyordu.

Tiktok'ta açtığı yayınlarla ve birbirleriyle yaptığı konuşmalarla manşetlere yerleşen ikili sosyal medya kullanıcılarının eline düşüyordu.

Gülseren Ceylan yapılan yorumlara dayanamayınca eline telefonu alıp “Adama Tiktok'ta dileniyorsun diyorlar. Adam can sıkıntısından giriyor. Orda kazandığı bir çalışanının maaşı belki.” diyerek eleştirilere cevap verdi.

Gülseren Ceylan yapılan yorumlara dayanamayınca eline telefonu alıp “Adama Tiktok'ta dileniyorsun diyorlar. Adam can sıkıntısından giriyor. Orda kazandığı bir çalışanının maaşı belki.” diyerek eleştirilere cevap verdi.

Gelin Mehmet Ali Erbil'in evine birlikte bakalım👇

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın