Serpil Çakmaklı Ahu Tuğba'yı Son Yolculuğunda Yalnız Bırakan Yeşilçam Camiasının Vefasızlığına İsyan Etti
Serpil Çakmaklı Ahu Tuğba'yı Son Yolculuğunda Yalnız Bırakan Yeşilçam Camiasının Vefasızlığına İsyan Etti
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Yeşilçam'ın sevilen ünlülerinden Ahu Tuğba 1 Eylül günü hayata gözlerini kapatmıştı. Bugün cenazesi uzun uğraşların ardından Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba, son yolculuğuna uğurlandı.
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Yeşilçam'ın oyuncularından Serpil Çakmaklı Ahu Tuğba ve kızı Anjelik'i yalnız bırakmadı. Muhabirlere konuşan isim Yeşilçam oyuncularına isyan etti.
Serpil Çakmaklı “Bu şekilde uğurlanmasını şiddetle kınıyorum. Cenazenin dolup taşması lazımdı. Yazıklar olsun” diyerek vefasızlıktan dert yandı.
İşte o anlar:
Cenaze sırasında Çakmaklı "Hepimizin başı sağ olsun. İçeri girerken Yeşilçam adına çok üzüldüğüm bir tablo oldu. Burada isterdim ki Ahu'nun tüm arkadaşları, dostları ve birlikte film çektiği sanatçılar olsun. Ölüm bir gün hepimizin kapısını çalacak. İnanılmaz çok üzüldüm. Duygularımı şu an ifade edemiyorum." dedi.
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