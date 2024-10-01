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Reha Muhtar ve Nilüfer'le Yaşadığı Polemikle Gündeme Gelen Deniz Uğur'dan Üzen Haber: Acil Ameliyata Alınacak

Reha Muhtar ve Nilüfer'le Yaşadığı Polemikle Gündeme Gelen Deniz Uğur'dan Üzen Haber: Acil Ameliyata Alınacak

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 18:10

Reha Muhtar, Nilüfer ve kızıyla yaşadığı sorunlarla gündeme bomba gibi düşen Deniz Uğur, bir buçuk yıl önce atlattığı kanserin yeniden nüksettiğini ve ameliyata alıncağını söyleyerek dua istedi.

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Deniz Uğur son olarak Reha Muhtar’ın evde geçirdiği kaza sonrası yoğun bakıma alınmasıyla ve aile dinamiklerinde yaşanan büyük bir çatışmayla gündeme gelmişti.

Deniz Uğur son olarak Reha Muhtar’ın evde geçirdiği kaza sonrası yoğun bakıma alınmasıyla ve aile dinamiklerinde yaşanan büyük bir çatışmayla gündeme gelmişti.

Medyanın dikkatini çeken bu olay, Muhtar’ın eski eşleri Deniz Uğur ve Nilüfer arasında yaşanan gerilimi artırdı. Deniz Uğur’un, öz oğlu Poyraz’ı Muhtar’ın diğer eski eşi Nilüfer’in kızıyla birlikte kaçırdığı iddiaları, sosyal medyada gittikçe büyümüştü.

Medyanın dikkatini çeken bu olay, Muhtar’ın eski eşleri Deniz Uğur ve Nilüfer arasında yaşanan gerilimi artırdı. Deniz Uğur’un, öz oğlu Poyraz’ı Muhtar’ın diğer eski eşi Nilüfer’in kızıyla birlikte kaçırdığı iddiaları, sosyal medyada gittikçe büyümüştü.

Gelişmelerin ardından, aile üyeleri arasında yaşanan kargaşa ve suçlamalar büyümüş ortaya atılan türlü türlü iddianın ardından Poyraz'ın çektiği video ile yeri tespit edilmiş ve dava sonuca ulaşmıştı.

Gelişmelerin ardından, aile üyeleri arasında yaşanan kargaşa ve suçlamalar büyümüş ortaya atılan türlü türlü iddianın ardından Poyraz'ın çektiği video ile yeri tespit edilmiş ve dava sonuca ulaşmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Yıllar öncesinde meme kanseriyle yaşadığı mücadeleyi kazanan oyuncu geçtiğimiz saatlerde üzen bir haber paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle kitlenin büyüdüğünü söyleyen Deniz Uğur dua istedi.

Yıllar öncesinde meme kanseriyle yaşadığı mücadeleyi kazanan oyuncu geçtiğimiz saatlerde üzen bir haber paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle kitlenin büyüdüğünü söyleyen Deniz Uğur dua istedi.

Oğlu Poyraz'la fotoğrafını paylaşan Uğur, "Bu paylaşımı içtenlikle desteğinizi istediğim için yapıyorum... Yıllardır takip edilen, vücudumdaki zararsız görünümlü bir kist son 1,5 yıl içinde aniden büyümüş ve artık masum görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Oğlu Poyraz'la fotoğrafını paylaşan Uğur, "Bu paylaşımı içtenlikle desteğinizi istediğim için yapıyorum... Yıllardır takip edilen, vücudumdaki zararsız görünümlü bir kist son 1,5 yıl içinde aniden büyümüş ve artık masum görünmüyor" ifadelerini kullandı.
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Deniz Uğur tekrar eden hastalığını dile getirirken sevenlerine detayları böyle aktardı.

Deniz Uğur tekrar eden hastalığını dile getirirken sevenlerine detayları böyle aktardı.

'Çok güvendiğim hekimlerim beni açık ameliyata alacak ve her şeyi anlayacağız. İyi huylu çıkmasını, çarçabuk iyileşmeyi ve son 1,5 yılda yaşadığım üzüntülerin bir daha tekrarı olmamasını rabbimden diliyorum. 3 gün boyunca şifa dualarınızı esirgememenizi rica ediyorum. Allah bundan böyle evlatlarım ve ailemle birlikte huzurumun daim olmasını nasip etsin inşallah. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.'

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