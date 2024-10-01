Reha Muhtar ve Nilüfer'le Yaşadığı Polemikle Gündeme Gelen Deniz Uğur'dan Üzen Haber: Acil Ameliyata Alınacak
Reha Muhtar ve Nilüfer'le Yaşadığı Polemikle Gündeme Gelen Deniz Uğur'dan Üzen Haber: Acil Ameliyata Alınacak
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Deniz Uğur son olarak Reha Muhtar’ın evde geçirdiği kaza sonrası yoğun bakıma alınmasıyla ve aile dinamiklerinde yaşanan büyük bir çatışmayla gündeme gelmişti.
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Medyanın dikkatini çeken bu olay, Muhtar’ın eski eşleri Deniz Uğur ve Nilüfer arasında yaşanan gerilimi artırdı. Deniz Uğur’un, öz oğlu Poyraz’ı Muhtar’ın diğer eski eşi Nilüfer’in kızıyla birlikte kaçırdığı iddiaları, sosyal medyada gittikçe büyümüştü.
Gelişmelerin ardından, aile üyeleri arasında yaşanan kargaşa ve suçlamalar büyümüş ortaya atılan türlü türlü iddianın ardından Poyraz'ın çektiği video ile yeri tespit edilmiş ve dava sonuca ulaşmıştı.
Yıllar öncesinde meme kanseriyle yaşadığı mücadeleyi kazanan oyuncu geçtiğimiz saatlerde üzen bir haber paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle kitlenin büyüdüğünü söyleyen Deniz Uğur dua istedi.
Oğlu Poyraz'la fotoğrafını paylaşan Uğur, "Bu paylaşımı içtenlikle desteğinizi istediğim için yapıyorum... Yıllardır takip edilen, vücudumdaki zararsız görünümlü bir kist son 1,5 yıl içinde aniden büyümüş ve artık masum görünmüyor" ifadelerini kullandı.
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Deniz Uğur tekrar eden hastalığını dile getirirken sevenlerine detayları böyle aktardı.
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