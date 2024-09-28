Kiracısıyla Yaşadığı Sıkıntılar Yüzünden İsyan Eden Demet Akalın Kiracısı Evden Çıkınca Ne Yapacağını Açıkladı
Kiracısıyla Yaşadığı Sıkıntılar Yüzünden İsyan Eden Demet Akalın Kiracısı Evden Çıkınca Ne Yapacağını Açıkladı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 8 bin TL'ye kiraya verdiği evinde kiracısı ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Akalın evindeki kiracıyı çıkartabilirse ne yapacağını açıkladı!
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Şu sıralar verdiği kilolarla eski imajına dönen Demet Akalın hem gündemdeki konulara yaptığı yorumlar hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettirmeye devam ediyor.
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Kendisi ayrıca kiracı sorunundan muzdarip! 8 bin TL'ye evini kiraya veren Demet Akalın bir süredir evini geri almak için mücadele veriyor.
Mankenlik yaptığı yıllarda aldığı bir evde oturan kiracısından aylık 5 bin TL kira aldığını ifade eden Akalın, "Bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor." diyerek isyan etmişti.
Kiracısını mahkemeye başvursa bile çıkartamayan Demet Akalın eğer kiracısı evden ayrılırsa daireyi bir öğrenciye bir yıl boyunca ücretsiz kiralayacağını duyurdu.
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