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Yine Ucundan Görebildik: Torunu Alara'nın Yüzünü Mütemadiyen Emojiyle Kapatan Arzu Sabancı'dan Yeni Pozlar!

Yine Ucundan Görebildik: Torunu Alara'nın Yüzünü Mütemadiyen Emojiyle Kapatan Arzu Sabancı'dan Yeni Pozlar!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 00:11

Arzu Sabancı gelini Nazlı Sabancı'nın kuralına uyarak torunu Alara'nın yüzünü emojiyle kapatmaya devam ediyor. Arzu Sabancı bu sefer paylaştığı pozlarda Alara'nın yüzünü ucundan da olsa gösterdi!

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Özellikle son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Arzu Sabancı ve gelini Nazlı Sabancı geçtiğimiz günlerde Arzu Alara'nın yeni yaşını kutladı.

Özellikle son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Arzu Sabancı ve gelini Nazlı Sabancı geçtiğimiz günlerde Arzu Alara'nın yeni yaşını kutladı.

Aile bağlarını her paylaşımıyla gösteren Sabancılar yine poz vermelere doyamamış, Nazlı Sabancı'nın küçük Arzu Alara'nın yüzünü göstermeme kuralına uyarak emojili gönderilere devam etmişti.

Aile bağlarını her paylaşımıyla gösteren Sabancılar yine poz vermelere doyamamış, Nazlı Sabancı'nın küçük Arzu Alara'nın yüzünü göstermeme kuralına uyarak emojili gönderilere devam etmişti.

Arzu Sabancı eylül ayından anılarını topladığı gönderide hem torunu Arzu Alara hem de eşi Ömer Sabancı ile favori anlarını paylaştı.

Arzu Sabancı eylül ayından anılarını topladığı gönderide hem torunu Arzu Alara hem de eşi Ömer Sabancı ile favori anlarını paylaştı.

Torunu Arzu Alara gibi eylül ayında yeni yaşına basan Arzu Sabancı yüzüne emoji koymadan edemedi!

Torunu Arzu Alara gibi eylül ayında yeni yaşına basan Arzu Sabancı yüzüne emoji koymadan edemedi!

Fakat bu pozda Alara'nın yüzünü ucundan da olsa görebildik!

Fakat bu pozda Alara'nın yüzünü ucundan da olsa görebildik!

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