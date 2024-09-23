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Devlet Tiyatrolarında Kriz! Genel Müdür Tamer Karadağlı'nın Açıklamalarının Ardından Oyuncular Tepkili

Devlet Tiyatrolarında Kriz! Genel Müdür Tamer Karadağlı'nın Açıklamalarının Ardından Oyuncular Tepkili

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
23.09.2024 - 15:34 Son Güncelleme: 23.09.2024 - 15:40

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, son açıklamasıyla oyuncuların büyük tepkisine sebep oldu. Açıklamanın ardından kurum oyuncularından Gaye Alacacı'nın sorgulanması ise Devlet Tiyatrolarında büyük bir krize sebep oldu.

Kaynak: Birgün

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Göreve geldiğinden beri tartışmaların öznesi olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalara oyuncuların tepkisi devam ediyor.

Göreve geldiğinden beri tartışmaların öznesi olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalara oyuncuların tepkisi devam ediyor.

Karadağlı kurumda çalışan meslektaşlarına yönelik "Lale devri bitti, çalışmayacaksanız istifa edin" şeklinde söylemlerde bulunmuştu.

Karadağlı kurumda çalışan meslektaşlarına yönelik "Lale devri bitti, çalışmayacaksanız istifa edin" şeklinde söylemlerde bulunmuştu.

“Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama ‘ben oyuncuyum’, ‘ben tiyatrocuyum’ demesi doğru gelmiyor. Çalışmayacaksanız ‘istifa edin’ diyorum. Hakkaniyetli olmaya çok özen gösteriyorum.'

'Birçok arkadaşımıza, ‘gidin dizi-filmlerde oynayın, para kazanın, görünür olun, isminiz marka değeri taşısın’ diyorum. Bunu destekliyorum. Herkese de izin veriyorum. Ama sözleşmelerinde ‘asli görevinizi aksatmamak’ kaydıyla.'

'Bazı oyuncularımız 15 sene boyunca oynamamış. Dışarıda dizi çekiyor, kendi özel tiyatrosu var, maaş alıyor ama çalışmıyor. Bunlar istifa ettiler. Lale devri bitti. Sayıları çok fazla değildi. Çalışmak isteyen çok fazla oyuncu var. Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum.”

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada paylaşım yapan Devlet Tiyatrosu oyuncusu Gaye Filiz Alacacı'nın baskı gördüğü, Görkem Ali Kaya adlı bir müfettiş tarafından 3 saat boyunca alıkonulduğu, telefonuna da el konulduğu iddia edildi.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada paylaşım yapan Devlet Tiyatrosu oyuncusu Gaye Filiz Alacacı'nın baskı gördüğü, Görkem Ali Kaya adlı bir müfettiş tarafından 3 saat boyunca alıkonulduğu, telefonuna da el konulduğu iddia edildi.

Yaşanan bu olayın ardından Kültür Emekçisi Sendikası bir basın açıklamasında bulundu 👇

Yaşanan bu olayın ardından Kültür Emekçisi Sendikası bir basın açıklamasında bulundu 👇
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Tartışmalar devam ederken CHP Milletvekili Orhan Sarıbal konuyu Meclis'e taşıdı ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Tartışmalar devam ederken CHP Milletvekili Orhan Sarıbal konuyu Meclis'e taşıdı ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

26 soruluk önergedeki bazı sorular şöyle:

  • Genel Müdür Tamer Karadağlı bugüne kadar DT bünyesinde herhangi bir oyunda herhangi bir rol almış mıdır? Almış ise bunlar hangi sezonda, hangi oyunlar olmuştur? Karadağlı’nın DT’de rol aldığı toplam oyun sayısı ne olmuştur?

  • Alacacı’nın Genel Müdür’ün gayri resmi şikayeti ve usulsüz şekilde sorgulanmış olması Bakanlığınız’ın talimatı ile mi yoksa Genel Müdür’ün kişisel tutumu neticesinde mi gerçekleştirilmiştir?

  • Alacacı’yı Genel Müdür şikayeti ile sorguya çağıran Özel Kalem Ali Ceyhan isimli şahıs hangi yetki ya da talimat doğrultusunda Alacacı’nın telefonuna el koymuştur?

  • Alacacı’nın telefonuna el konulmasını takiben, adının Görkem Ali Kaya olduğu ifade edilen bir müfettiş tarafından 3 saat boyunca alıkonulması kurumun hangi usullerine tabiidir?

Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un soru önergesine vereceği cevaplar Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından merakla bekleniyor.

Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un soru önergesine vereceği cevaplar Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından merakla bekleniyor.
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