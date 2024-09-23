Devlet Tiyatrolarında Kriz! Genel Müdür Tamer Karadağlı'nın Açıklamalarının Ardından Oyuncular Tepkili
Devlet Tiyatrolarında Kriz! Genel Müdür Tamer Karadağlı'nın Açıklamalarının Ardından Oyuncular Tepkili
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, son açıklamasıyla oyuncuların büyük tepkisine sebep oldu. Açıklamanın ardından kurum oyuncularından Gaye Alacacı'nın sorgulanması ise Devlet Tiyatrolarında büyük bir krize sebep oldu.
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Göreve geldiğinden beri tartışmaların öznesi olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalara oyuncuların tepkisi devam ediyor.
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Karadağlı kurumda çalışan meslektaşlarına yönelik "Lale devri bitti, çalışmayacaksanız istifa edin" şeklinde söylemlerde bulunmuştu.
Bu açıklamanın ardından sosyal medyada paylaşım yapan Devlet Tiyatrosu oyuncusu Gaye Filiz Alacacı'nın baskı gördüğü, Görkem Ali Kaya adlı bir müfettiş tarafından 3 saat boyunca alıkonulduğu, telefonuna da el konulduğu iddia edildi.
Yaşanan bu olayın ardından Kültür Emekçisi Sendikası bir basın açıklamasında bulundu 👇
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Tartışmalar devam ederken CHP Milletvekili Orhan Sarıbal konuyu Meclis'e taşıdı ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.
Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un soru önergesine vereceği cevaplar Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından merakla bekleniyor.
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