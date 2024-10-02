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Narin Cinayetini Yakından Takip Eden Gülben Ergen Önergenin Reddedilmesi Haberine İnanmak İstemedi!

Narin Cinayetini Yakından Takip Eden Gülben Ergen Önergenin Reddedilmesi Haberine İnanmak İstemedi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 19:37

Narin Güran cinayetini yakından takip eden Gülben Ergen Meclis'teki önergenin reddedilmesine tepki gösterdi.

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Diyarbakır'da kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın cinayetinin ardındaki gelişmeler tüyler ürpertmeye devam ediyor.

Diyarbakır'da kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın cinayetinin ardındaki gelişmeler tüyler ürpertmeye devam ediyor.

Narin cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ederken ünlü şarkıcı Gülben Ergen’in konuya ilişkin yaptığı açıklamalar ilgi çekiyor.

Narin cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ederken ünlü şarkıcı Gülben Ergen’in konuya ilişkin yaptığı açıklamalar ilgi çekiyor.

Geçtiğimiz saatlerde ise önemli bir gelişme yaşanmış, DEM Parti’nin Narin Güran cinayetinin araştırılması için Meclis’te verdiği önergenin AKP ve MHP oyları ile reddedildiği söylenmişti.

Geçtiğimiz saatlerde ise önemli bir gelişme yaşanmış, DEM Parti’nin Narin Güran cinayetinin araştırılması için Meclis’te verdiği önergenin AKP ve MHP oyları ile reddedildiği söylenmişti.

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Haberi alan Gülben Ergen yine tepkisini gösterdi. Önergenin reddedilmesine inanamayan Gülben Ergen "Daha araştırılsa ne olur ki???????? Ne mahsuru olabilir ki???? Nasıl bir gerekçesi olabilir???" diyerek çıkıştı.

Haberi alan Gülben Ergen yine tepkisini gösterdi. Önergenin reddedilmesine inanamayan Gülben Ergen "Daha araştırılsa ne olur ki???????? Ne mahsuru olabilir ki???? Nasıl bir gerekçesi olabilir???" diyerek çıkıştı.
twitter.com

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Acacias Rtc

AKP + mhp. = Hiç şaşırmıyorum bunlar koltuk kavgası derdinde Narin filan umursamıyorlar bile

unsal kaya

icinde akp ve MHP olduğu için içinden çok pislik cikacak çünkü

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