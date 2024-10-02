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DEM Parti’nin Önerisiydi: Narin İçin Meclis Araştırma Komisyonu Teklifi Reddedildi

DEM Parti’nin Önerisiydi: Narin İçin Meclis Araştırma Komisyonu Teklifi Reddedildi

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.10.2024 - 19:46

Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti henüz çözülmüş değil. DEM Parti, TBMM’de Narin için araştırma komisyonu kurulmasını önermişti. Bugün Genel Kurul’da görüşülen öneri AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

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Narin Güran, 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Narin Güran, 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında Narin’in annesi ve abisi de dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Narin’in amcası Salim Güran’ın cinayeti işlediği iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında Narin’in annesi ve abisi de dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Narin’in amcası Salim Güran’ın cinayeti işlediği iddia edilmişti.

DEM Parti, geçtiğimiz günlerde Narin’in cinayeti araştırması için Meclis’te araştırma komisyonu kurulması için öneride bulunmuştu.

DEM Parti, geçtiğimiz günlerde Narin’in cinayeti araştırması için Meclis’te araştırma komisyonu kurulması için öneride bulunmuştu.

Bugün Genel Kurul’da görüşülen önerme AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Bugün Genel Kurul’da görüşülen önerme AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

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