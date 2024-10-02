DEM Parti’nin Önerisiydi: Narin İçin Meclis Araştırma Komisyonu Teklifi Reddedildi

Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti henüz çözülmüş değil. DEM Parti, TBMM’de Narin için araştırma komisyonu kurulmasını önermişti. Bugün Genel Kurul’da görüşülen öneri AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.