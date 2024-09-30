Narin Güran'ın Babası Arif Güran'dan 'Nevzat' Açıklamaları: "Kızıma Para Verip Kendisine Alıştırmış"
Narin Güran'ın Babası Arif Güran'dan 'Nevzat' Açıklamaları: "Kızıma Para Verip Kendisine Alıştırmış"
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra derede saklanmış halde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın günlerdir süren soruşturmasındaki sır perdesi henüz kalkmadı. Aileden birçok kişinin olduğu soruşturma devam ederken acılı baba Arif Güran'dan 'Nevzat' hakkında çok konuşulacak açıklamalar geldi.
A Haber'e açıklamalarda bulunan Arif Güran, tutuklu bulunan Nevzat hakkında 'O adam her akşam gelip yanımda oturuyordu. O adam canidir. Ha yapan ha saklayan... Bana sorarsanız ondan başkası değildir. Olaydan bir kaç gün önce kızıma para vererek kendisine alıştırmış' dedi.
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İlk kaybolduğu günden bu yana Türkiye gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline gelen, kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması devam ediyor.
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Narin’in cesedi bulunmasından sonra bir çok kişi gözaltına alındı ancak tüm oklar Nevzat, amca Salim Gürkan ve annenin üzerinde.
8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran’ın acılı babası Arif Gürkan, A Haber’e verdiği röportajda Nevzat hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Arif Güran’ın Nevzat hakkındaki açıklamaları:
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