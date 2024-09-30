Narin Güran'ın Babası Arif Güran'dan 'Nevzat' Açıklamaları: "Kızıma Para Verip Kendisine Alıştırmış"

'Devletin gözünde ailemdeki 12 kişi şüphelidir. Kesin bir şekilde bu suçludur yapmıştır diyemiyoruz. Ama Nevzat Bahtiyar benim kızımı saklamış. O adam her akşam gelip yanımda oturuyordu. O adam canidir.

Ha yapan ha saklayan... Bana sorarsanız ondan başkası değildir. Olaydan bir kaç gün önce kızıma para vererek kendisine alıştırmış.”