Narin Güran Cinayeti: Soruşturmayı Aydınlatabilecek Kamera Görüntülerine El Konuldu
Narin Güran Cinayeti: Soruşturmayı Aydınlatabilecek Kamera Görüntülerine El Konuldu
Diyarbakır’da katledilen Narin Güran soruşturması aydınlatılmaya çalışıyor. Soruşturayı yürüten ekipler, aile büyüğü olan Hüseyin Güran’ın evinde bulunan ve ses kaydetme özelliği de olan güvenlik kamerasına el koyarak inceleme için TUBİTAK’a gönderdi. Ayrıca Narin’i son kez görüntüleyen okul kameraları da inceleme altına alındı.
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Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetinde sır perdesi aralanmaya çalışılıyor.
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Minik kızın ölümü sonrasında annesi ile abisi dahil çoğu aile üyesi 12 kişi tutuklanmıştı.
Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, aile büyüğü olan Hüseyin Güran’ın evinde bulunan ses kaydetme özelliği de bulunan kameralara el koydu.
Ekiplerin tespitine göre, Narin kaybolduktan sonra ikameti köyde olmayan kişilerin de olay yerinde olduğu belirlendi.
El konulan görüntüler inceleme için Ankara’daki TUBİTAK’a gönderildi.
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Amca okul kamera görüntülerine müdahale mi etti?
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