Narin Güran Cinayeti: Soruşturmayı Aydınlatabilecek Kamera Görüntülerine El Konuldu

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran soruşturması aydınlatılmaya çalışıyor. Soruşturayı yürüten ekipler, aile büyüğü olan Hüseyin Güran’ın evinde bulunan ve ses kaydetme özelliği de olan güvenlik kamerasına el koyarak inceleme için TUBİTAK’a gönderdi. Ayrıca Narin’i son kez görüntüleyen okul kameraları da inceleme altına alındı.