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Narin Güran Cinayeti: Soruşturmayı Aydınlatabilecek Kamera Görüntülerine El Konuldu

Narin Güran Cinayeti: Soruşturmayı Aydınlatabilecek Kamera Görüntülerine El Konuldu

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.09.2024 - 10:33

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran soruşturması aydınlatılmaya çalışıyor. Soruşturayı yürüten ekipler, aile büyüğü olan Hüseyin Güran’ın evinde bulunan ve ses kaydetme özelliği de olan güvenlik kamerasına el koyarak inceleme için TUBİTAK’a gönderdi. Ayrıca Narin’i son kez görüntüleyen okul kameraları da inceleme altına alındı.

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Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetinde sır perdesi aralanmaya çalışılıyor.

Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetinde sır perdesi aralanmaya çalışılıyor.

Minik kızın ölümü sonrasında annesi ile abisi dahil çoğu aile üyesi 12 kişi tutuklanmıştı.

Minik kızın ölümü sonrasında annesi ile abisi dahil çoğu aile üyesi 12 kişi tutuklanmıştı.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, aile büyüğü olan Hüseyin Güran’ın evinde bulunan ses kaydetme özelliği de bulunan kameralara el koydu.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, aile büyüğü olan Hüseyin Güran’ın evinde bulunan ses kaydetme özelliği de bulunan kameralara el koydu.

Kaynak

Ekiplerin tespitine göre, Narin kaybolduktan sonra ikameti köyde olmayan kişilerin de olay yerinde olduğu belirlendi.

Ekiplerin tespitine göre, Narin kaybolduktan sonra ikameti köyde olmayan kişilerin de olay yerinde olduğu belirlendi.

El konulan görüntüler inceleme için Ankara’daki TUBİTAK’a gönderildi.

El konulan görüntüler inceleme için Ankara’daki TUBİTAK’a gönderildi.
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Amca okul kamera görüntülerine müdahale mi etti?

Amca okul kamera görüntülerine müdahale mi etti?

Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos gününe ait kamera görüntülerini arama çalışmalarının devam ettiği günlerde okula giderek inceleyen amca Salim’in 12 gün sonra tutuklanması görüntülere müdahale edildiği şüphelerini de arttırdı. Okula ait güvenlik kamerası görüntülerini jandarma incelemeye aldı. Bu görüntüler de uzman bilirkişiler tarafından incelenmek üzere TÜBİTAK’a gönderildi.

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