İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Narin Güran Açıklaması: “Cinayet Kısa Sürede Açıklığa Kavuşacak”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Narin Güran Açıklaması: “Cinayet Kısa Sürede Açıklığa Kavuşacak”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber’de katıldığı canlı yayında 8 yaşında ölüdürülen Narin Güran soruşturması hakkında açıklama yaptı. “Çok büyük üzüntü duyduk” diyen Yerlikaya “Cinayet çok kısa sürede açıklığa kavuşacak” dedi.
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Diyarbakır’dan kaybolduktan 19 gün sonra derede cesedi bulunan Narin Güran’ın katilinin kim olduğu hala bulunamadı!
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A Haber’de katıldığı programda Narin soruşturması hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
“Millet olarak çok büyük üzüntü duyduk. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun.”
“Bu nevi bir dramın bir daha olmaması için gayret göstereceğiz. Millet olarak, toplum ve aile olarak pek çok dersler var burada…”
Jandarma, emniyet orada… Sürecin geldiği noktada, bunun çok zaman geçmeden açıklığa kavuşacağını düşünüyoruz. Bu noktada medyanın üzerine düşen sorumluluğu yaptığını düşünüyoruz. Cinayet çok kısa sürede açıklığa kavuşacak. Bu iş çok zaman geçmeden açıklığa kavuşacak.”
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