Narin Güran Cinayetinde Gizemli 2 Kişi Kim? Nevzat Bahtiyar Yalnız Değilmiş!

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın, olay yerinde yalnız olmadığı tespit edildi. Soruşturmaya giren yeni kayıtlarda, Bahtiyar’ın yanında 2 kişinin daha olabileceği yer aldı.