Narin Güran Cinayetinde Gizemli 2 Kişi Kim? Nevzat Bahtiyar Yalnız Değilmiş!
Narin Güran Cinayetinde Gizemli 2 Kişi Kim? Nevzat Bahtiyar Yalnız Değilmiş!
Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın, olay yerinde yalnız olmadığı tespit edildi. Soruşturmaya giren yeni kayıtlarda, Bahtiyar’ın yanında 2 kişinin daha olabileceği yer aldı.
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Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti aydınlatılmaya çalışılıyor.
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Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, soruşturmayı yürüten 3 savcı ve 1 başsavcı vekili, cinayet ile ilgili yeni ve önemli bir delile ulaştı.
Narin ile aynı köyde yaşayan Nevzat Bahtiyar, minik çocuğun cansız bedenini amca Salim Güran’ın emriyle dere kenarına kendisinin attığını itiraf etmişti.
Narin’in cansız bedeninin bulunduğu dereyi gören askeri üssün kamera görüntüleri, yüksek çözünürlüğe sahip dev ekranda saniye saniye izlendi, dondurularak büyütülen görüntülerdeki detaylarda önemli bir kanıt elde edildi.
Olay yerinde sadece Nevzat Bahtiyar’ın olmadığı, 2 kişinin daha cesedin gizlendiği sazlıkların olduğu bölgede görüldükleri tespit edildi.
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Ankara’ya gönderilen ve TUBİTAK’ın inceleme yapacağı görüntülerde olay yerinde bulunan 2 gizemli kişinin kim olduğu da tespit edilmeye çalışılacak.
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