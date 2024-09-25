Narin Güran Cinayetinde Jandarmayı Böyle Yanıltmaya Çalışmışlar: "Narin Hastane Acil Servisinde"
Narin Güran Cinayetinde Jandarmayı Böyle Yanıltmaya Çalışmışlar: "Narin Hastane Acil Servisinde"
Diyarbakır’da uzun süre kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde jandarma ekiplerinin bilerek yanlış yönlendirildiği ortaya çıktı. Tutuklu bulunan Salim Güran’ın kayınbiraderi Mehmet Şevket Kaya hakkında, kolluk kuvvetlerini yanlış yönlendirdiği için tutanak tutulduğu ortaya çıktı.
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Diyarbakır’da korkunç şekilde katledilen Narin Güran’ın cinayeti aydınlatılmaya çalışılıyor.
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Cinayet sonrasında minik kızın anne ile abisi dahil birçok akrabası tutuklanmıştı.
Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bugün jandarma ekipleri 4 kişiyi daha gözaltına aldı ve şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeden serbest kaldı.
"Suçluyu kayırma", "suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Şevket Kaya (amca Salim Güran’ın kayınbiraderi) kolluk kuvvetlerini yanlış yönlendirmiş.
Kaya ifadesinde, “pişman” olduğunu söyleyerek nasıl yanlış ihbarda bulunduğunu anlattı.
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“Ben Narin'in kaybolduğu ilk günlerde ortalığı karıştırmadım. Ben 22/08/2024 günü Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde Narin olabilir diyerek Salim Güran'ı aramam üzerine iki araba ile Güran ailesinin fertleri geldi. Ben herhangi bir bilgi almadan onları aradım. Onları ve kolluk görevlilerini yanılttığım için pişmanım."
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