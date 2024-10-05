Sosyal Medyada Terör Estiren Inceller Kadın Cinayetlerini Körüklüyor

Inceller sosyal medyada örgütlenerek kadınlara karşı nefret dilinin körüklüyor. Ancak son zamanlarda yaşadıklarımız gösterdi ki bu 'terör' sadece sosyal medya ile sınırlı kalmıyor. Inceller artık cinayet işleyecek cesareti kendilerinde bulmaya başladı. Örgütlü bir şekilde kadınları sosyal medyada aşağılayan tehdit eden Inceller artık infial yaratan cinayetlerde yer alıyor.