Sosyal Medyada Terör Estiren Inceller Kadın Cinayetlerini Körüklüyor
Sosyal Medyada Terör Estiren Inceller Kadın Cinayetlerini Körüklüyor
Inceller sosyal medyada örgütlenerek kadınlara karşı nefret dilinin körüklüyor. Ancak son zamanlarda yaşadıklarımız gösterdi ki bu 'terör' sadece sosyal medya ile sınırlı kalmıyor. Inceller artık cinayet işleyecek cesareti kendilerinde bulmaya başladı. Örgütlü bir şekilde kadınları sosyal medyada aşağılayan tehdit eden Inceller artık infial yaratan cinayetlerde yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada artık karşımıza sıkça çıkan bu terim kabusumuz olmaya başladı. "Incel" (involuntary celibate) terimi, Türkçede "istemsiz bekar" olarak bilinir ve kendisini kadınlarla romantik veya cinsel ilişki kurmakta zorlanan bir insan topluluğunu ifade ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada birbirini bulan bu "tipler" birbirlerini cesaretlendirerek kadınlara sistematik saldırılarda bulunuyor. Çoğu zaman sosyal medya ile sınırlı kalan bu hedef göstermeler artık sokağa inmiş durumda. Kadınlar artık Incellerin kirli planlarıyla canlarını vermeye başladı.
19 yaşında bir Incelin iki kadını vahşice katlettikten sonra intiharı ise Incellerin yarattığı terör ortamını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu grupları yönetenler sosyal medyadan "kaçmayı" tercih ederken, gruplara üye kişiler korkusuzca paylaşımlarını sürdürdü.
"Anon Primat Teşkilatı" isimli topluluk dün yaşananların ardından kurucusu tarafından kapatıldı ancak bıraktığı izler bu kadar kolay silinecek gibi durmuyor.
Sosyal medyada bir kadın bu grubun hedefi olduğunu söyleyerek grubu kuran kişinin "kaçtığını" söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu gruplardaki başka bir Incel ise "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu" tarafından paylaşılan bir tweete aynı saldırganlıkla cevap vermeyi sürdürdü. Aynı hesabın farklı kadın ve gruplara aynı tehdit dilinin sürdürdüğü görüldü.
Kadınları tehdit etmek ve dalga geçmekten çekinmediği görülüyor:
Sosyal medya baskısıyla göz altına alınan iki caninin haberi tazeyken bu isimlerle ilgili işlem yapılmaması ise insanları tedirgin etmeye devam ediyor.
Kadınları hedef göstermenin ötesinde tehdite varan bu paylaşımlar cezasız kalmayı sürdürüyor. Inceller de bundan cesaret alarak saldırganlıklarını artırıyor.
Sosyal medyanın kabusu olan bu Inceller en ufak bir olaydan en dramatiğine kadar saldırganlıklarında doz dahi düşürmeden eğlence aracı yapabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu hesaplar kimi zaman nafaka iddiasıyla erkeklerin haklarını koruduklarını söyleyerek ortaya çıkıyor kimi zaman ise sözde "namus" iddialarıyla karşımıza geliyor.
Kadınları ölümle korkutmayı zevkle anlatan bu hesaplar artık bir adım ileri giderek kadınları öldürmeyi başardı.
Sosyal medyada "Gidik Girl" ismiyle Incellerin hedefi olan kullanıcı ise kendisine gelen tehditleri paylaştı.
Incellerin tüm taciz, tecavüz faillerini sahiplendiği görülürken sosyal medyada hoşlarına gitmeyen kadınları, diğer kadınların öldürüldüğü vahşilikle öldürmekle tehdit ediyor.
Tüm bu vahşetin ortasında yaşananları "muhafazakar" bir yaşam dayatma aracı olarak gören kullanıcılar da hayli tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadın düşmanı olduklarını profillerine dahi yazan bu hesaplar kadınları tehdit ederek en ağır ifadeleri kullanmaktan da geri durmuyor.
Bu hesap Türkçü kimliği ile de nam salarken Aylan Kürdi ve Narin Güran'ın ölümlerini dahi dalga konusu yapabiliyor.
Herkesin sorduğu soru ise devletin bu Incellere nasıl müdahale edemediği oldu. Cumhurbaşkanı'na hakaret ya da benzeri suçlarda anında ulaşılan sosyal medya kullanıcılarına ulaşılamaması mümkün mü?
Bir Incele ancak kadın cinayetinin ardından müdahale edilmesi Incelleri sosyal medyada hem daha da saldırganlaştırıyor hem de kontrolsüzlüğü artırıyor.
Son yaşanan vahşette ise İkbal'in bir yıldır rahatsız edildiği öğrenildi. Bir yıl boyunca bir Incelin hiçbir korku ve çekince olmadan bir kadını rahatsız etmesi devletin hiçbir şekilde ilgi alanına girmemiş gibi görünüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadın katili Ümitcan Uygun'u profil resmi yapan hesaplar ve benzerlerinin kadınlara karşı yürüttüğü bu dile karşı kadınlar sosyal medyada #turkishwomenareindanger etiketiyle paylaşımlar yapıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün etiketlendiği tweetler arasında bir başka ilgi çeken tweet de bir kullanıcının paylaştığı bu görsel oldu. Kadınlar dün gün boyunca güvenlikleri için biber gazı almak için alışveriş sitelerinde aramalar yaptı.
Dün yaşanan vahşetin ardından bile katil Incelin fotoğrafını profil fotoğrafı olarak seçebilen Inceller için kadınlar adalet çağrısı yapmaya devam ediyor ancak şu ana kadar yetkililerden olumlu bir cevap alabilmiş değil.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın