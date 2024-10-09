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"Sorumlular Bir Şey Yapsın": Cem Yılmaz da Son Dönemde Yaşanan Kadın Cinayetleri Hakkında Konuştu

"Sorumlular Bir Şey Yapsın": Cem Yılmaz da Son Dönemde Yaşanan Kadın Cinayetleri Hakkında Konuştu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 00:13

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İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katledilmesi ve ardından peş peşe yaşanan taciz ve şiddet olayları tüm ülkenin sinirlerini fazlasıyla gerdi. Toplumu etkileme güçleri çok yüksek olduğundan ve sözlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilecekleri için gözler ünlülerin konu hakkında yapacağı açıklamalara çevrildi.

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Cem Yılmaz da bu konu hakkında konuştu fakat mikrofon uzatılanların ne söylediğinden çok sorumluların ne yaptığıyla ilgilenilmesi gerektiğini vurguladı.

Cem Yılmaz da bu konu hakkında konuştu fakat mikrofon uzatılanların ne söylediğinden çok sorumluların ne yaptığıyla ilgilenilmesi gerektiğini vurguladı.

"Aklı başında herkesin ne hissedeceği belli." diyen ünlü komedyen, "Bütün mikrofon tutulan arkadaşların bu konuda ne dediğinden çok, sorumlular bir şey yapsın diye bekleyen, olaylara maruz kalan halkın bir parçası olduğumuzu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

"Aklı başında herkesin ne hissedeceği belli." diyen ünlü komedyen, "Bütün mikrofon tutulan arkadaşların bu konuda ne dediğinden çok, sorumlular bir şey yapsın diye bekleyen, olaylara maruz kalan halkın bir parçası olduğumuzu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

İşte o açıklama;

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