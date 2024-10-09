"Sorumlular Bir Şey Yapsın": Cem Yılmaz da Son Dönemde Yaşanan Kadın Cinayetleri Hakkında Konuştu

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katledilmesi ve ardından peş peşe yaşanan taciz ve şiddet olayları tüm ülkenin sinirlerini fazlasıyla gerdi. Toplumu etkileme güçleri çok yüksek olduğundan ve sözlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilecekleri için gözler ünlülerin konu hakkında yapacağı açıklamalara çevrildi.