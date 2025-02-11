Konserinde Sahneye Atatürk Heykeli Çıkartan Şarkıcı Ziynet Sali Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
Konserinde Sahneye Atatürk Heykeli Çıkartan Şarkıcı Ziynet Sali Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
Pop dünyasının ikonik isimlerinden biri olan Ziynet Sali, geçtiğimiz gece özel bir organizasyonda sahne aldı. Oldukça neşeli geçen gecede sahneye Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin çıkarıldığı anlar ise sosyal medyada tartışma yarattı.
Atatürk heykelinin konserde sahneye getirilmesine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları olurken, durumu gayet normal karşılayanlar da vardı.
Buyurun, neler olmuş beraber görelim.
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Türkçe pop müziğe giriş yaptığı günden beri onlarca hit şarkıya imza atan Ziynet Sali, kendine has sesi ve şarkılarıyla olduğu kadar güzelliğiyle de hep kendinden söz ettiren isimlerden oldu.
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Diğer ünlülerimize kıyasla magazinden uzak durmayı seven, konserlerine de tam gaz devam eden Sali geçtiğimiz saatlerde sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken hareketiyle gündeme oturdu.
Özel bir gecede konser veren Ziynet Sali'nin sahnesine Atatürk heykeli çıkarılması tartışmaya sebep oldu.
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim👇
Sonra da kimler ne demiş onu görelim 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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