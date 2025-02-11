Suudi Arabistan'da Burak Özçivit'in Yanında Oturabilmek İçin 1 Milyon Dolar Ödendiği İddia Edildi!

Geçtiğimiz günlerde özel bir organizasyon için Suudi Arabistan'ı ziyarete giden ve oradan paylaşımlar da yapan Burak Özçivit hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucuları Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı Özçivit'in sadece yanında oturmak için 1 milyon dolar teklif aldığını ve kabul ettiğini iddia etti.

Özçivit'ten henüz bir açıklama gelmedi fakat geçmiş düşünüldüğünde iddianın altının dolu olabileceği düşünüldü... Gelin, detaylara beraber bakalım.