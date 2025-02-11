Suudi Arabistan'da Burak Özçivit'in Yanında Oturabilmek İçin 1 Milyon Dolar Ödendiği İddia Edildi!
Suudi Arabistan'da Burak Özçivit'in Yanında Oturabilmek İçin 1 Milyon Dolar Ödendiği İddia Edildi!
Geçtiğimiz günlerde özel bir organizasyon için Suudi Arabistan'ı ziyarete giden ve oradan paylaşımlar da yapan Burak Özçivit hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucuları Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı Özçivit'in sadece yanında oturmak için 1 milyon dolar teklif aldığını ve kabul ettiğini iddia etti.
Özçivit'ten henüz bir açıklama gelmedi fakat geçmiş düşünüldüğünde iddianın altının dolu olabileceği düşünüldü... Gelin, detaylara beraber bakalım.
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Hayatımıza girdiği ilk günden beri yakışıklılığı ve oyunculuğuyla en gözde isimlerden biri haline gelen Burak Özçivit, yalnızca ülkemizde değil dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip biliyorsunuz...
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Pek çok başarılı projede yer alsa da asıl süksesini Kuruluş Osman dizisiyle yapan Özçivit, dizinin dünyaya açılmasıyla beraber yurt dışında tanınan ve sevilen Türk ünlülerimiz listesinin adeta başını çekiyor.
Instagram'da 25 milyon takipçisi olan Özçivit sık sık yurt dışı davetlerine katılıyor ve her seferinde de tabiri caizse izdiham yaratıyor.
Buraya kadar her şey tamam! Fakat ülkemizde Can Yaman'la beraber gittikleri etkinliklerden bireysel kazanç sağladığı için konuşulan bir isim kendisi. Nasıl derseniz, sık sık para karşılığında hayranlarıyla fotoğraf çektirdiğine, hatta hayranının evinde yemeğe gittiğine dair iddialar duyuyoruz. Üstelik çoğu zamanda iddia olarak kalmıyor bunlar...
Belki hatırlarsınız, birkaç sene önce Burak Özçivit, Dubaili kadın hayranlarıyla bir yemek etkinliğinde bir araya gelmişti. Ülkenin en zengin 80 kadınıyla para karşılığında yemek yemesi büyük tartışma yaratmıştı.
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Özçivit bugün de diğerlerine kıyasla daha akıl almaz bir amaç uğruna yaşanmış benzer bir iddiayla gündeme oturdu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında birkaç gün önce bir mağaza açılışı için Suudi Arabistan'a giden Özçivit'e sadece yanında oturabilmek için 1 milyon dolar teklif edildiği ve Özçivit'in de bu meblağı kabul ettiği iddia edildi.
Henüz her şey bir iddiadan ibaret! Özçivit'ten konuya dair bir açıklama gelir mi gelmez mi bilemiyoruz. Fakat geçmiş düşünüldüğünde çok da uzak bir ihtimal gibi gelmiyor yanına oturmaya 1 milyon dolar biçilmesi...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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