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Eski Sevgilisinin Kafe Ortasındaki Tacizine Tepkisizlikleri Eleştirilmişti: Danla Bilic'ten Açıklama Geldi!

Eski Sevgilisinin Kafe Ortasındaki Tacizine Tepkisizlikleri Eleştirilmişti: Danla Bilic'ten Açıklama Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.05.2025 - 11:34

Geçtiğimiz ay yaşadığı korkunç olayla gündeme gelen Danla Bilic eski sevgilisi Berk Çetin'in ayrılığın ardından kendisini taciz ettiğini belirtmiş ve yaşadığı darp olayını anlatmıştı. Yüzünün son haliyle korkutan Bilic aldığı kötü yorumların ardından bu ve benzeri olayları daha önce de yaşadığını belirtmişti. Bilic'in anlattığı üzere geçmişte yaşanan bir taciz olayı kameralara yansımış ve geçtiğimiz gün gündeme düşmüştü. Masadaki isimlerin Bilic'in kafasından aşağı içecek dökülürken tepkisiz kalması dikkat çekerken Danla Bilic o görüntüler hakkında açıklamada bulundu.

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Danla Bilic son dönemde eski sevgilisi Berk Çetin ile yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor. Bir ay önce darp edildiği haberleriyle manşetlere yerleşen Bilic'in yaşadığı şiddetin geçmiş görüntüleri çıktı.

Danla Bilic son dönemde eski sevgilisi Berk Çetin ile yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor. Bir ay önce darp edildiği haberleriyle manşetlere yerleşen Bilic'in yaşadığı şiddetin geçmiş görüntüleri çıktı.

Berk Çetin'in iş yerine gelerek uzaklaştırma kararını ihlal ettiği haberlerinin ardından Danla Bilic kısa süreli birlikteliklerinin ardından kendisinin sürekli olarak tacizine uğradığını belirtmişti.

Darp görüntüleri ortaya çıkmış ve şiddetin boyutu gözler önüne serilmişti. Kısa süre içerisinde de Berk Çetin hakkında gözaltı ve tutuklama kararı verilmişti.

Geçtiğimiz gün ise Berk Çetin'in uyguladığı şiddet ve tacizin yeni görüntüleri ortaya çıkmış, kendisinin Danla Bilic'in başından aşağı kafe ortasında içecek döktüğü anlar kameraya yansımıştı.

Geçtiğimiz gün ise Berk Çetin'in uyguladığı şiddet ve tacizin yeni görüntüleri ortaya çıkmış, kendisinin Danla Bilic'in başından aşağı kafe ortasında içecek döktüğü anlar kameraya yansımıştı.

Aylardır şikayetçi olduğunu belirttiği berk Çetin'in tutuklanmasından ve 'başıma bir şey gelmesin' isyanının ardından kafedeki görüntüler kan dondurmuştu.

Görüntüler korku saçarken kafedeki insanların ve Bilic'le aynı masada oturanların tepkisizliği eleştiri çekmişti.

O anlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Danla Bilic, Gel Konuşalım programında görüntülerdeki tepkisizliğini koruyan isimler hakkında açıklamada bulundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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