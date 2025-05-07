Eski Sevgilisinin Kafe Ortasındaki Tacizine Tepkisizlikleri Eleştirilmişti: Danla Bilic'ten Açıklama Geldi!
Geçtiğimiz ay yaşadığı korkunç olayla gündeme gelen Danla Bilic eski sevgilisi Berk Çetin'in ayrılığın ardından kendisini taciz ettiğini belirtmiş ve yaşadığı darp olayını anlatmıştı. Yüzünün son haliyle korkutan Bilic aldığı kötü yorumların ardından bu ve benzeri olayları daha önce de yaşadığını belirtmişti. Bilic'in anlattığı üzere geçmişte yaşanan bir taciz olayı kameralara yansımış ve geçtiğimiz gün gündeme düşmüştü. Masadaki isimlerin Bilic'in kafasından aşağı içecek dökülürken tepkisiz kalması dikkat çekerken Danla Bilic o görüntüler hakkında açıklamada bulundu.
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Danla Bilic son dönemde eski sevgilisi Berk Çetin ile yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor. Bir ay önce darp edildiği haberleriyle manşetlere yerleşen Bilic'in yaşadığı şiddetin geçmiş görüntüleri çıktı.
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Geçtiğimiz gün ise Berk Çetin'in uyguladığı şiddet ve tacizin yeni görüntüleri ortaya çıkmış, kendisinin Danla Bilic'in başından aşağı kafe ortasında içecek döktüğü anlar kameraya yansımıştı.
Danla Bilic, Gel Konuşalım programında görüntülerdeki tepkisizliğini koruyan isimler hakkında açıklamada bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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