Törenden Sonra Gözümüz Gönlümüz After'da Açıldı: Met Gala'da Çuvallayıp Partide Işıldayan Ünlüler!
Her yıl olduğu gibi, 2025 Met Gala moda dünyasının en dikkat çekici anlarına sahne oldu. Ancak bazı ünlüler, kırmızı halıda beklenen etkiyi yaratamasa da, after party'lerde adeta stil dersleri verdi. İşte Met Gala'da eleştirilen ancak after party'deki stil dönüşümleriyle dikkat çeken ünlü isimler!
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2025 Met Gala kırmızı halısında stil hatalarıyla eleştirilen ünlü isimler, after party'lerde adeta yeniden doğdu!
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Zendaya
Rihanna
Hailey Bieber
Cardi B
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Kim Kardashian
Kendall Jenner
Hunter Schafer
Priyanka Chopra ve Nick Jonas
Jenna Ortega
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Charli XCX
Sabrina Carpenter
ASAP Rocky
Anne Hathaway
Rose
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Megan Thee Stallion
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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