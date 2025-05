Törenden Sonra Gözümüz Gönlümüz After'da Açıldı: Met Gala'da Çuvallayıp Partide Işıldayan Ünlüler!

Her yıl olduğu gibi, 2025 Met Gala moda dünyasının en dikkat çekici anlarına sahne oldu. Ancak bazı ünlüler, kırmızı halıda beklenen etkiyi yaratamasa da, after party'lerde adeta stil dersleri verdi. İşte Met Gala'da eleştirilen ancak after party'deki stil dönüşümleriyle dikkat çeken ünlü isimler!