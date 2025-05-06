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Törenden Sonra Gözümüz Gönlümüz After'da Açıldı: Met Gala'da Çuvallayıp Partide Işıldayan Ünlüler!

Törenden Sonra Gözümüz Gönlümüz After'da Açıldı: Met Gala'da Çuvallayıp Partide Işıldayan Ünlüler!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.05.2025 - 18:14

Her yıl olduğu gibi, 2025 Met Gala moda dünyasının en dikkat çekici anlarına sahne oldu. Ancak bazı ünlüler, kırmızı halıda beklenen etkiyi yaratamasa da, after party'lerde adeta stil dersleri verdi. İşte Met Gala'da eleştirilen ancak after party'deki stil dönüşümleriyle dikkat çeken ünlü isimler!

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2025 Met Gala kırmızı halısında stil hatalarıyla eleştirilen ünlü isimler, after party'lerde adeta yeniden doğdu!

2025 Met Gala kırmızı halısında stil hatalarıyla eleştirilen ünlü isimler, after party'lerde adeta yeniden doğdu!

Her yıl olduğu gibi 2025 Met Gala da bolca moda faciasına ve şaşırtan seçimlere sahne oldu. Halı üzerinde 'Ne giymiş böyle?' dedirten pek çok isim, gecenin devamında ise adeta küllerinden doğdu! After Party’lerde hem stil hem de duruşlarıyla göz kamaştıran yıldızlar, “Asıl partiye hazırlanmışlar!” dedirtti. İşte Met Gala’da sınıfta kalıp gecenin devamında yıldız gibi parlayan o ünlüler!

Met Gala görünümlerini terk edenleri bu içeriğimize doğru alabiliriz:

Zendaya

Zendaya

Rihanna

Rihanna

Hailey Bieber

Hailey Bieber

Cardi B

Cardi B
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Kim Kardashian

Kim Kardashian

Kendall Jenner

Kendall Jenner

Hunter Schafer

Hunter Schafer

Priyanka Chopra ve Nick Jonas

Priyanka Chopra ve Nick Jonas

Jenna Ortega

Jenna Ortega
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Charli XCX

Charli XCX

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

ASAP Rocky

ASAP Rocky

Anne Hathaway

Anne Hathaway

Rose

Rose
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Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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