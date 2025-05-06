Törenden Sonra Gözümüz Gönlümüz After'da Açıldı: Met Gala'da Çuvallayıp Partide Işıldayan Ünlüler!

Her yıl olduğu gibi 2025 Met Gala da bolca moda faciasına ve şaşırtan seçimlere sahne oldu. Halı üzerinde 'Ne giymiş böyle?' dedirten pek çok isim, gecenin devamında ise adeta küllerinden doğdu! After Party’lerde hem stil hem de duruşlarıyla göz kamaştıran yıldızlar, “Asıl partiye hazırlanmışlar!” dedirtti. İşte Met Gala’da sınıfta kalıp gecenin devamında yıldız gibi parlayan o ünlüler!