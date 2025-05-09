Burcu Biricik, Adını Kullanarak Tavsiye Veren Dolandırıcılara Karşı Takipçilerini Uyardı
Güzel oyuncu Burcu Biricik, sosyal medyadan takipçilerini uyardığı bir yazıyı paylaştı. Şimdilerde dolandırıcı bahis siteleri yüzünden başı epey ağrıyan Biricik, dolandırıcılara inanan takipçilerini 'asla yapmam' diyerek uyardı.
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Televizyon dizilerinden sinema perdesine kadar uzanan oyunculuğuyla ve dillere destan güzelliğiyle nam-ı diğer "yerli Barbie'miz" Burcu Biricik'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Burcu Biricik, kendi adını kullanarak yatırım tavsiyesi veren dolandırıcılardan muzdarip olduğunu ve yasal işlemleri başlattığın duyurudu.
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