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Burcu Biricik, Adını Kullanarak Tavsiye Veren Dolandırıcılara Karşı Takipçilerini Uyardı

Burcu Biricik, Adını Kullanarak Tavsiye Veren Dolandırıcılara Karşı Takipçilerini Uyardı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 19:43

Güzel oyuncu Burcu Biricik, sosyal medyadan takipçilerini uyardığı bir yazıyı paylaştı. Şimdilerde dolandırıcı bahis siteleri yüzünden başı epey ağrıyan Biricik, dolandırıcılara inanan takipçilerini 'asla yapmam' diyerek uyardı.

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Televizyon dizilerinden sinema perdesine kadar uzanan oyunculuğuyla ve dillere destan güzelliğiyle nam-ı diğer "yerli Barbie'miz" Burcu Biricik'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Televizyon dizilerinden sinema perdesine kadar uzanan oyunculuğuyla ve dillere destan güzelliğiyle nam-ı diğer "yerli Barbie'miz" Burcu Biricik'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

2006 senesinde Miss Mediterranean güzellik yarışmasında 'Akdeniz Kraliçesi' olarak seçilen tescilli güzelimiz Burcu Biricik'in oyunculuğu güzelliğini bile gölgede bırakıyor biliyorsunuz. 'Kuzgun', 'Kırmızı Oda' ve 'Camdaki Kız' dizilerindeki performansıyla bizlere adeta bir oyunculuk resitali izleten Biricik, şimdilerde anne olmanın keyfini sürüyor.

2016 senesinde reklamcı Emre Yetkin ile hayatını birleştiren oyuncu, 2024 yılında kızları Luna'yı kucağına almıştı. Dillere destan bir bağlılıkları olan çift, birlikte dünyayı keşfedip el ele eğlenmeyi epey seviyor. Sosyal medya hesabında da doğal hallerini paylaşan Burcu Biricik, sosyal medyada da geniş bir kitle tarafından takip ediliyor. Haliyle, geniş kitleler tarafından güvenilen ve sözlerine inanılan bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

Burcu Biricik, kendi adını kullanarak yatırım tavsiyesi veren dolandırıcılardan muzdarip olduğunu ve yasal işlemleri başlattığın duyurudu.

Burcu Biricik, kendi adını kullanarak yatırım tavsiyesi veren dolandırıcılardan muzdarip olduğunu ve yasal işlemleri başlattığın duyurudu.

“Herkese selamlar, uzuuun süredir benim (hatta bazı meslektaşlarımın da) ismimi, görsellerimi kullanarak dolandırıcı bahis siteleri bir takım yatırım tavsiyeleri verdiğimi öne sürüyor. Normalde açıklama yapma gereği bile duymadım dolandırıcı oldukları çok bariz diye. Lakin görüyorum ki bana güvenen bazı insanlar gerçek olduğunu düşünüyorlar. Bunun için yasal olarak da gereğini yapacağım. Bir yatırım tavsiyesi vermem asla söz konusu olamaz. Lütfen böyle haberlere itibar etmeyin 🍀🙏”

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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