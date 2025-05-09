Burcu Biricik, Adını Kullanarak Tavsiye Veren Dolandırıcılara Karşı Takipçilerini Uyardı

“Herkese selamlar, uzuuun süredir benim (hatta bazı meslektaşlarımın da) ismimi, görsellerimi kullanarak dolandırıcı bahis siteleri bir takım yatırım tavsiyeleri verdiğimi öne sürüyor. Normalde açıklama yapma gereği bile duymadım dolandırıcı oldukları çok bariz diye. Lakin görüyorum ki bana güvenen bazı insanlar gerçek olduğunu düşünüyorlar. Bunun için yasal olarak da gereğini yapacağım. Bir yatırım tavsiyesi vermem asla söz konusu olamaz. Lütfen böyle haberlere itibar etmeyin 🍀🙏”