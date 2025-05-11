Bu Sene İlk Anneler Günü'nü Yaşayan Karsu Dönmez'in Üç Ayda Nelerin Değişeceğini Gözler Önüne Seren Paylaşımı

'Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık.' diyen Karsu Dönmez, bu sene minik oğluyla birlikte olduğu ilk anneler gününü kutladı.

Karsu, ilk Anneler Günü'ne özel bir paylaşımı sosyal medya hesabından videoyla yaptı. Bahçesinde filizlenen ve büyüleyici bir hal alan çiçeklerinin üç ayda nasıl değiştiğini paylaşırken, bahçesine ilk tohumları ektiği günlerde, karnı burnunda ve heyecanla bekleyen bir anneydi. Üç ayın sonunda ise onu, bebeği kucağında ve bahçesindeki çiçekleri rengarenk açmış bir anne olarak gördük.

Karsu'nun böylesine anlamlı bir videoyu paylaşması, şimdiden sosyal medyada büyük beğeni topladı!