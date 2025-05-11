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Bu Sene İlk Anneler Günü'nü Yaşayan Karsu Dönmez'in Üç Ayda Nelerin Değişeceğini Gözler Önüne Seren Paylaşımı

Bu Sene İlk Anneler Günü'nü Yaşayan Karsu Dönmez'in Üç Ayda Nelerin Değişeceğini Gözler Önüne Seren Paylaşımı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.05.2025 - 19:16

Karsu Dönmez ve Hollandalı eşi Mike geçtiğimiz ay bebeklerine kavuşmuştu. Bu yıl ilk kez annelik heyecanını tadan Karsu, sosyal medyada Anneler Günü özel paylaşımı yaptı.

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Karsu Dönmez ve Hollandalı spor menajeri Mike Schrama, 2024 senesinde hayatlarını birleştirmişti.

Karsu Dönmez ve Hollandalı spor menajeri Mike Schrama, 2024 senesinde hayatlarını birleştirmişti.

Samimi konuşması, insanın ruhuna işleyen müthiş sesiyle Karsu, dünya çapında tanınan bir sanatçımız biliyorsunuz. Yetenekli şarkıcı, uzun süren evlilik hazırlıklarının ardından spor menajeri eşiyle, mutlu mesut bir yuva kurmak için 'evet'ini geçtiğimiz Temmuz ayında vermişti. Zarif gelinliği ve rüya düğünüyle dikkat çeken Karsu'dan bir süre sonra müjdeli bir haber almıştık hatırlarsanız!

Karsu, 11 Nisan'da bebeği 'Blues Dönmez Schrama'yı kucağına almıştı.

Karsu, 11 Nisan'da bebeği 'Blues Dönmez Schrama'yı kucağına almıştı.

'Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık.' diyen Karsu Dönmez, bu sene minik oğluyla birlikte olduğu ilk anneler gününü kutladı. 

Karsu, ilk Anneler Günü'ne özel bir paylaşımı sosyal medya hesabından videoyla yaptı. Bahçesinde filizlenen ve büyüleyici bir hal alan çiçeklerinin üç ayda nasıl değiştiğini paylaşırken, bahçesine ilk tohumları ektiği günlerde, karnı burnunda ve heyecanla bekleyen bir anneydi. Üç ayın sonunda ise onu, bebeği kucağında ve bahçesindeki çiçekleri rengarenk açmış bir anne olarak gördük.

Karsu'nun böylesine anlamlı bir videoyu paylaşması, şimdiden sosyal medyada büyük beğeni topladı!

Video için sizleri böyle alalım👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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futboltopu20

😁😄🤣😅😃😆😝😜😛😜😝

futboltopu20

vatan millet sakarya 😁