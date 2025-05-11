Bu Sene İlk Anneler Günü'nü Yaşayan Karsu Dönmez'in Üç Ayda Nelerin Değişeceğini Gözler Önüne Seren Paylaşımı
Karsu Dönmez ve Hollandalı eşi Mike geçtiğimiz ay bebeklerine kavuşmuştu. Bu yıl ilk kez annelik heyecanını tadan Karsu, sosyal medyada Anneler Günü özel paylaşımı yaptı.
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Karsu Dönmez ve Hollandalı spor menajeri Mike Schrama, 2024 senesinde hayatlarını birleştirmişti.
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Karsu, 11 Nisan'da bebeği 'Blues Dönmez Schrama'yı kucağına almıştı.
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vatan millet sakarya 😁