"Bu Aşk Bize Geçmedi" Diyenlere İnat Sıla'dan İlker Kaleli'ye Romantizm Kokan Doğum Günü Kutlaması

Birbirlerinin hem hayat arkadaşı hem akıl hocası hem de ilhamı olan ikili, aşkın en derin halini yaşıyor şimdilerde. Öyle ki Sıla'yı zaten daha öncelerde sözlerini kendi yazdığı şarkılarıyla tanıyorduk. Kalemi epey kuvvetli olan güzel şarkıcı, 'Yan Benimle' ve 'Saki' gibi çok dinlenen şarkıları hem yazmış hem de güçlü sesiyle söylemişti. İlker Kaleli hayatına girdiğinden beri ikilinin akıl ve kalp birliğiyle ortaya iki yeni parça çıktı. 'Kapkara' ve 'Mesela' şarkıları, aşklarının onlar üzerinde ne denli tesiri bulunduğunu kanıtlar nitelikte, sizce de öyle değil mi?