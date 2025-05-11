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"Bu Aşk Bize Geçmedi" Diyenlere İnat Sıla'dan İlker Kaleli'ye Romantizm Kokan Doğum Günü Kutlaması

"Bu Aşk Bize Geçmedi" Diyenlere İnat Sıla'dan İlker Kaleli'ye Romantizm Kokan Doğum Günü Kutlaması

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.05.2025 - 20:28

Aşk şarkılarının vazgeçilmez sesi Sıla Gençoğlu, uzun süredir beraber olduğu oyuncu İlker Kaleli'nin yaş gününü romantik satırlarla kutladı. Bunun yanı sıra hiç görmediğimiz aşk pozlarını paylaşan Sıla, sevgilisini nazardan, kem gözlerden korumak istercesine 'Maşallah'ını da ihmal etmedi.

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Sıla ve İlker Kaleli, 2021'de ilk kez Bodrum'da birlikte görüntülenmiş ve ardından uzun soluklu bir aşk yaşamaya başlamıştı.

Sıla ve İlker Kaleli, 2021'de ilk kez Bodrum'da birlikte görüntülenmiş ve ardından uzun soluklu bir aşk yaşamaya başlamıştı.

Birbirlerinin hem hayat arkadaşı hem akıl hocası hem de ilhamı olan ikili, aşkın en derin halini yaşıyor şimdilerde. Öyle ki Sıla'yı zaten daha öncelerde sözlerini kendi yazdığı şarkılarıyla tanıyorduk. Kalemi epey kuvvetli olan güzel şarkıcı, 'Yan Benimle' ve 'Saki' gibi çok dinlenen şarkıları hem yazmış hem de güçlü sesiyle söylemişti. İlker Kaleli hayatına girdiğinden beri ikilinin akıl ve kalp birliğiyle ortaya iki yeni parça çıktı. 'Kapkara' ve 'Mesela' şarkıları, aşklarının onlar üzerinde ne denli tesiri bulunduğunu kanıtlar nitelikte, sizce de öyle değil mi?

Sıla, biricik aşkının doğum gününü sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla kutladı. "Dünyasının gerçeğini değiştiren adam" olarak tanımladığı İlker Kaleli, tam 41 yaşına bastı.

Sıla, biricik aşkının doğum gününü sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla kutladı. "Dünyasının gerçeğini değiştiren adam" olarak tanımladığı İlker Kaleli, tam 41 yaşına bastı.

Sıla, bu paylaşımına:

 'Sevgili.

Bir tek sevgili.

Nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini…

'41' kere maşallah 🧿♥️' notunu düştü. Aşk dolu pozlarını da ardı ardına sıralamayı es geçmedi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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