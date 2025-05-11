"Bu Aşk Bize Geçmedi" Diyenlere İnat Sıla'dan İlker Kaleli'ye Romantizm Kokan Doğum Günü Kutlaması
Aşk şarkılarının vazgeçilmez sesi Sıla Gençoğlu, uzun süredir beraber olduğu oyuncu İlker Kaleli'nin yaş gününü romantik satırlarla kutladı. Bunun yanı sıra hiç görmediğimiz aşk pozlarını paylaşan Sıla, sevgilisini nazardan, kem gözlerden korumak istercesine 'Maşallah'ını da ihmal etmedi.
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Sıla ve İlker Kaleli, 2021'de ilk kez Bodrum'da birlikte görüntülenmiş ve ardından uzun soluklu bir aşk yaşamaya başlamıştı.
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Sıla, biricik aşkının doğum gününü sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla kutladı. "Dünyasının gerçeğini değiştiren adam" olarak tanımladığı İlker Kaleli, tam 41 yaşına bastı.
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