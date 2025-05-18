Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı'ndan Ali Koç Açıklaması

'KAMUOYUNUN DİKKATİNE

Dün gece saat 22.20 sularında, kulüp demokrasisine, ifade özgürlüğüne ve sivil toplumun en temel haklarına gölge düşüren son derece üzücü bir olay yaşanmıştır.

Bilindiği üzere bir süredir Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği olarak camiamızın adına eleştiri hakkımızı kullanarak, “Geleceğe İmza” sloganı ile başlatmış olduğumuz bir imza kampanyası bulunmaktadır.

Değerli kongre üyelerimizi, tüzüğümüze ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndaki mevcut hükümlere uygun bir biçimde, kulübümüzün olağanüstü genel kurul kararı alması için imza vermeye davet ediyoruz.

Ancak ne yazık ki; Sayın Başkan Ali Koç, dün akşam yönetici arkadaşları Burak Kızılhan ve Can Gebetaş ile birlikte derneğimize gelerek, şahsımı, dernek çalışanlarımızı alenen tehdit etmiş, son derece demokratik ve tüzüğümüzce belirlenmiş olan haklarımıza açıkça saldırıda bulunmuştur.

Sayın Ali Koç, merkezimize girer girmez sinirli bir tavırla, “Yarına provokasyon hazırlıkları nasıl gidiyor?” diyerek, dernek başkanı olarak şahsımı sordu. Kendimi tanıttıktan sonra görüşmek üzere masaya yönlendik. Ardından “Topladığınız imzalara inanmıyorum, sahte imza toplanıyor.” söyleminde bulunarak “Sizler camiayı karıştırıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Masaya geldikten sonra, kameranın göremeyeceği bir alana hareket ederek beni davet etmesi üzerine arkasından kendisini takip ederek baş başa görüşmeye başladık.'