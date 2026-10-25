Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin Uyardı: Çocuklarda Kalp Krizi Haberlerine Kapılıp Panik Yapmayın!

Çocuklarda kalp krizi, yani kalp damarlarının tıkanması sonucu kalp kasının oksijensiz kalması, yetişkinlerdeki gibi damar sertleşmesi bulunmadığı için olağanüstü nadir görülüyor. Bu yüzden haberlerde 'kalp krizi' diye geçen olayların büyük bölümünün ardında kalbin elektriksel sistemindeki ritim bozuklukları ve doğuştan gelen yapısal farklılıklar bulunuyor. Kalp normalde belli bir aralıkta atarken, bu bozukluklarda ya aşırı hızlanabiliyor ya da tehlikeli ölçüde yavaşlayabiliyor.

Uzun QT sendromu ve Brugada sendromu gibi bazı ritim bozuklukları yalnızca EKG ile saptanabiliyor ve çocuk hiçbir şikayet yaşamadan yıllarca fark edilmeyebiliyor. Hipertrofik kardiyomiyopati gibi kalp kası hastalıkları da çoğu zaman belirti vermeden ilerlerken EKG ve ekokardiyografi ile ortaya çıkarılabiliyor. Bu nedenle basit bir EKG ve ekokardiyografi muayenesi, ailelerin içini rahatlatmanın en kolay yollarından biri.

Egzersiz sırasında bayılma, açıklanamayan çarpıntı, göğüs ağrısı, dudaklarda morarma ya da yaşıtlarına göre çabuk yorulma gibi durumlarda ise muayeneyi ertelememek gerekiyor. Bu şikayetler ciddiye alındığında çocuk kardiyoloğu gerekirse Holter denilen 24 saatlik ritim takibi isteyebiliyor. Kısacası haberlerin yarattığı korku yerine, kalbin sessiz kalan sorunlarını erkenden yakalamak çocuğun geleceği için çok daha değerli.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!