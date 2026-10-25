Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin Uyardı: Çocuklarda Kalp Krizi Haberlerine Kapılıp Panik Yapmayın!

Haber kanallarında ve sosyal medyada son dönemde sık sık karşımıza çıkan 'çocuklarda kalp krizi' başlıkları, ebeveynlerin içine büyük bir korku salıyor. Çocuğunun sağlığı söz konusu olduğunda en küçük habere bile kulak kesilen ebeveynler için bu manşetler elbette korkutucu oluyor. Bunun yanında haberler bu vakaları 'son dönemde oldukça arttı' başlığıyla paylaşıyor. Haliyle ailelerde de büyük bir panik başlıyor.
Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin konuya kendi cephesinden bir açıklık getirdi. Çocuklarda kalp krizinin arttığına dair herhangi bir istatistiğin olmadığını, sadece kalp krizi haberlerinin arttığını belirten Keskin, ailelere paniğe kapılmamalarını söyledi. Bunun yerine, çocuğun 6 yaşına gelmeden önce rutin bir kalp muayenesinden geçirilmesinin en sağlıklı yaklaşım olduğunu vurguladı.
Peki çocuklarda ani kalp rahatsızlıkları neden ortaya çıkıyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın