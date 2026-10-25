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Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin Uyardı: Çocuklarda Kalp Krizi Haberlerine Kapılıp Panik Yapmayın!

Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin Uyardı: Çocuklarda Kalp Krizi Haberlerine Kapılıp Panik Yapmayın!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.10.2026 - 09:18

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Haber kanallarında ve sosyal medyada son dönemde sık sık karşımıza çıkan 'çocuklarda kalp krizi' başlıkları, ebeveynlerin içine büyük bir korku salıyor. Çocuğunun sağlığı söz konusu olduğunda en küçük habere bile kulak kesilen ebeveynler için bu manşetler elbette korkutucu oluyor. Bunun yanında haberler bu vakaları 'son dönemde oldukça arttı' başlığıyla paylaşıyor. Haliyle ailelerde de büyük bir panik başlıyor.

Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin konuya kendi cephesinden bir açıklık getirdi. Çocuklarda kalp krizinin arttığına dair herhangi bir istatistiğin olmadığını, sadece kalp krizi haberlerinin arttığını belirten Keskin, ailelere paniğe kapılmamalarını söyledi. Bunun yerine, çocuğun 6 yaşına gelmeden önce rutin bir kalp muayenesinden geçirilmesinin en sağlıklı yaklaşım olduğunu vurguladı.

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Peki çocuklarda ani kalp rahatsızlıkları neden ortaya çıkıyor?

Peki çocuklarda ani kalp rahatsızlıkları neden ortaya çıkıyor?

Çocuklarda kalp krizi, yani kalp damarlarının tıkanması sonucu kalp kasının oksijensiz kalması, yetişkinlerdeki gibi damar sertleşmesi bulunmadığı için olağanüstü nadir görülüyor. Bu yüzden haberlerde 'kalp krizi' diye geçen olayların büyük bölümünün ardında kalbin elektriksel sistemindeki ritim bozuklukları ve doğuştan gelen yapısal farklılıklar bulunuyor. Kalp normalde belli bir aralıkta atarken, bu bozukluklarda ya aşırı hızlanabiliyor ya da tehlikeli ölçüde yavaşlayabiliyor.

Uzun QT sendromu ve Brugada sendromu gibi bazı ritim bozuklukları yalnızca EKG ile saptanabiliyor ve çocuk hiçbir şikayet yaşamadan yıllarca fark edilmeyebiliyor. Hipertrofik kardiyomiyopati gibi kalp kası hastalıkları da çoğu zaman belirti vermeden ilerlerken EKG ve ekokardiyografi ile ortaya çıkarılabiliyor. Bu nedenle basit bir EKG ve ekokardiyografi muayenesi, ailelerin içini rahatlatmanın en kolay yollarından biri.

Egzersiz sırasında bayılma, açıklanamayan çarpıntı, göğüs ağrısı, dudaklarda morarma ya da yaşıtlarına göre çabuk yorulma gibi durumlarda ise muayeneyi ertelememek gerekiyor. Bu şikayetler ciddiye alındığında çocuk kardiyoloğu gerekirse Holter denilen 24 saatlik ritim takibi isteyebiliyor. Kısacası haberlerin yarattığı korku yerine, kalbin sessiz kalan sorunlarını erkenden yakalamak çocuğun geleceği için çok daha değerli.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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