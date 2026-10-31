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"Düzgün Tipler Aramasın!" Komşularına Kızıp Evini Yarı Fiyatına Kiraya Veren Ev Sahibi Viral Oldu

"Düzgün Tipler Aramasın!" Komşularına Kızıp Evini Yarı Fiyatına Kiraya Veren Ev Sahibi Viral Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 15:53
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Kiralık ev ararken karşılaştığımız ilanlar genelde bellidir: 'Öğrenciye verilmez', 'Bekara uygun değil', 'Memur kefil isterim'... Ancak bu kez kurallar baştan yazılıyor! X'te paylaşılan ve kısa sürede dikkat çeken bir kiralık ev ilanı, görenleri hayrete düşürdü. 

Karşınızda apartmanına adeta 'Truva atı' sokmaya hazırlanan Dayınız Saadettin!

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İşte o ilan👇

İşte o ilan👇
twitter.com

X kullanıcısı @furkannaifadam, 'Dayı gözü fena karartmış, kim bilir ne yaptı komşuları' notuyla paylaştı. Ve evet, yanlış okumadınız. Saadettin Dayı kiracısında memuriyet, düzenli gelir ya da kefil aramıyor. Tek şartı resmen 'serserilik'!

'Normalde bu muhitte kiralar 50-60 bin ama komşular yüzüne 20 binden veriyorum. 4-5 çocuklu aile de tutabilir.'

Komşulara o kadar bilenmiş ki, piyasası 50-60 bin lira olan evi sırf onlara inat 20 bin liraya kiraya veriyor. Kira fiyatlarının her gün konuşulduğu şu günlerde bu rakamı görenlerin 'Ben de biraz gürültü yapabilirim aslında' diye düşünmesi işten bile değil!

Saadettin Dayı kiracı aramıyor, resmen apartmana bir 'özel harekat' birliği kuruyor! Üstelik 'Taviz yok, ben ev sahibiniz olarak sonuna kadar arkanızdayım' diyerek yeni kiracılarına tam destek sözü de veriyor.

'Düzgün tipler aramasın, memurlar falan da aramasın, vermiyorum size. Göreyim aslan yeğenlerimi.'

Düzgün biriyseniz, işinizde gücünüzde bir memursanız bu evi unutun. İlanın altındaki imza ise tüm hikayeyi tek satırda özetliyor: 'Dayınız Saadettin.'

Bir de olayın iç yüzüne odaklanalım.👇

Bir de olayın iç yüzüne odaklanalım.👇
twitter.com

Doğruluğunu bilmiyoruz elbette! Ama bu ilanın üzerine sosyal medya goygoycuları da hızla devreye girdi. Bakalım, sosyal medya kullanıcıları Sadettin Dayı'nın ilanını nasıl yorumlar yapmış.

Dayının büründüğü kişilik👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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