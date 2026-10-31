"Düzgün Tipler Aramasın!" Komşularına Kızıp Evini Yarı Fiyatına Kiraya Veren Ev Sahibi Viral Oldu

X kullanıcısı @furkannaifadam, 'Dayı gözü fena karartmış, kim bilir ne yaptı komşuları' notuyla paylaştı. Ve evet, yanlış okumadınız. Saadettin Dayı kiracısında memuriyet, düzenli gelir ya da kefil aramıyor. Tek şartı resmen 'serserilik'!

'Normalde bu muhitte kiralar 50-60 bin ama komşular yüzüne 20 binden veriyorum. 4-5 çocuklu aile de tutabilir.'

Komşulara o kadar bilenmiş ki, piyasası 50-60 bin lira olan evi sırf onlara inat 20 bin liraya kiraya veriyor. Kira fiyatlarının her gün konuşulduğu şu günlerde bu rakamı görenlerin 'Ben de biraz gürültü yapabilirim aslında' diye düşünmesi işten bile değil!

Saadettin Dayı kiracı aramıyor, resmen apartmana bir 'özel harekat' birliği kuruyor! Üstelik 'Taviz yok, ben ev sahibiniz olarak sonuna kadar arkanızdayım' diyerek yeni kiracılarına tam destek sözü de veriyor.

'Düzgün tipler aramasın, memurlar falan da aramasın, vermiyorum size. Göreyim aslan yeğenlerimi.'

Düzgün biriyseniz, işinizde gücünüzde bir memursanız bu evi unutun. İlanın altındaki imza ise tüm hikayeyi tek satırda özetliyor: 'Dayınız Saadettin.'