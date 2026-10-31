"Düzgün Tipler Aramasın!" Komşularına Kızıp Evini Yarı Fiyatına Kiraya Veren Ev Sahibi Viral Oldu
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Kiralık ev ararken karşılaştığımız ilanlar genelde bellidir: 'Öğrenciye verilmez', 'Bekara uygun değil', 'Memur kefil isterim'... Ancak bu kez kurallar baştan yazılıyor! X'te paylaşılan ve kısa sürede dikkat çeken bir kiralık ev ilanı, görenleri hayrete düşürdü.
Karşınızda apartmanına adeta 'Truva atı' sokmaya hazırlanan Dayınız Saadettin!
İşte o ilan👇
Bir de olayın iç yüzüne odaklanalım.👇
Dayının büründüğü kişilik👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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