Yabancıların Dilini Düğümleyen 10 Türkçe Kelime
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Türkçe öğrenen yabancıları en çok zorlayan şey uzun kelimeler değil, her gün duydukları kısa sözcükler. Ö, ü, ı ve ğ gibi pek çok dilde bulunmayan sesler yan yana gelince, en basit kelime bile bir telaffuz sınavına dönüşüyor.
Listede teşekkür etmekten vedalaşmaya kadar günlük hayatın tam ortasında duran kelimeler var. Siz de bir yabancıya bunları söyletmeyi denediyseniz, ne demek istediğimizi biliyorsunuzdur!
Teşekkürler
Görüşürüz
Hıçkırık
Çığlık
Öksürük
Düğün
Ağustos
Kıskançlık
Üşengeç
Işık
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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