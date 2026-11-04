article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yabancıların Dilini Düğümleyen 10 Türkçe Kelime

Yabancıların Dilini Düğümleyen 10 Türkçe Kelime

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 14:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkçe öğrenen yabancıları en çok zorlayan şey uzun kelimeler değil, her gün duydukları kısa sözcükler. Ö, ü, ı ve ğ gibi pek çok dilde bulunmayan sesler yan yana gelince, en basit kelime bile bir telaffuz sınavına dönüşüyor.

Listede teşekkür etmekten vedalaşmaya kadar günlük hayatın tam ortasında duran kelimeler var. Siz de bir yabancıya bunları söyletmeyi denediyseniz, ne demek istediğimizi biliyorsunuzdur!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teşekkürler

Teşekkürler

Türkiye'ye gelen turistlerin ilk öğrenmeye çalıştığı kelime, çoğu zaman en çok zorlandıkları kelime oluyor. Ş sesi, iki k'nin araya kısa bir duraksama koyarak söylenmesi ve sondaki ü, kelimeyi akıcı söylemeyi zorlaştırıyor. 

Bu yüzden pek çok turist daha kısa olan 'mersi'yi tercih ediyor.

Görüşürüz

Görüşürüz

Vedalaşırken kullandığımız bu kelimede ö ve ü sesleri art arda diziliyor, araya da ş giriyor. İngilizce ve Arapça gibi pek çok dilde bulunmayan bu ünlüler, kelime boyunca dudakları yuvarlak tutmayı gerektiriyor. Hızlı söylendiğinde yabancıların kulağına tek bir uzun ses gibi geliyor.

Hıçkırık

Hıçkırık

Kelimede üç kez geçen ı sesi, Türkçe öğrenenlerin en büyük sınavlarından biri. Dudaklar yayvanken dilin geride tutulduğu bu ses, Avrupa dillerinin çoğunda yok. Araya giren ç ve k sesleri de kelimeyi gerçek bir hıçkırık kadar ani hale getiriyor.

Çığlık

Çığlık

Sadece iki heceden oluşan bu kelime, ı ile ğ'yi bir araya getiriyor. Yumuşak g kendi başına bir ses vermiyor, önündeki ünlüyü uzatıyor. Kelimeyi yazıldığı gibi 'çig-lik' diye okuyan yabancılar, bambaşka bir şey söylemiş oluyor.

Öksürük

Öksürük

Ö ile başlayıp iki ü ile devam eden kelime, ünlü uyumunun en net örneklerinden biri. Doğru söylemek için dudakları baştan sona yuvarlak tutmak gerekiyor. Bu seslere alışık olmayanlar çoğu zaman 'ok-su-ruk' gibi bir telaffuzla yetiniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Düğün

Düğün

Düğün kelimesindeki ğ bu kez iki ü arasında kalıyor. Günlük konuşmada ya neredeyse hiç duyulmuyor ya da hafif bir 'y' gibi kayıyor. Aynı harfin bir kelimede ünlüyü uzatması, ötekinde bambaşka davranması yabancıların kafasını en çok karıştıran kurallardan biri.

Ağustos

Ağustos

Aslında Türkçe, tamamen yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. Örneğin, bu yaz ayının adı yazıldığı gibi okunmuyor. 

Ğ duyulmadığı için kelime günlük konuşmada 'aaustos' gibi çıkıyor. Latince Augustus kökenli kelimeyi 'ag-us-tos' diye söyleyen yabancılar, dinleyeni ilk anda şaşırtabiliyor.

Kıskançlık

Kıskançlık

Bu kelimede zorluk ünlülerden çok ünsüzlerde. Önce 'sk', ardından 'nçl' sesleri art arda gelince dil kısa sürede birkaç farklı konuma geçmek zorunda kalıyor. Üstüne iki ı eklenince kelime, Türkçe öğrenenler için tam bir dil egzersizine dönüşüyor.

Üşengeç

Üşengeç

Üşengeç hem telaffuzuyla hem anlamıyla zorluyor. Ü, ş ve ç seslerini tek kelimede toplayan sözcük, tembellikten farklı olarak bir işi yapmanın içinden gelmemesini anlatıyor.

Pek çok dilde bu duygunun tek kelimelik birebir bir karşılığı yok.

Işık

Işık

Listenin en kısa kelimesi, yazıya dökülünce de sorun çıkarıyor. Türkçede noktalı İ ile noktasız I'nın ayrı harfler olması, büyük harfle yazılan 'Işık' kelimesini yabancılar için bir bilmeceye çeviriyor. Bu ayrım bilgisayar yazılımlarında bile hatalara yol açmasıyla biliniyor.

Hangi kelimenin daha zor geldiği konuşanın ana diline göre değişiyor: Örneğin ö ve ü, Almanca ya da Fransızca bilenler için çok daha kolay.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın