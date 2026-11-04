Yabancıların Dilini Düğümleyen 10 Türkçe Kelime

Türkçe öğrenen yabancıları en çok zorlayan şey uzun kelimeler değil, her gün duydukları kısa sözcükler. Ö, ü, ı ve ğ gibi pek çok dilde bulunmayan sesler yan yana gelince, en basit kelime bile bir telaffuz sınavına dönüşüyor.

Listede teşekkür etmekten vedalaşmaya kadar günlük hayatın tam ortasında duran kelimeler var. Siz de bir yabancıya bunları söyletmeyi denediyseniz, ne demek istediğimizi biliyorsunuzdur!