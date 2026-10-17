"Goodbye" Kelimesinin Arkasından 450 Yıllık Dua Çıktı! Türkçe Anlamı Duyanları Şaşırttı

Merriam-Webster, X hesabından yaptığı paylaşımda 'goodbye' kelimesinin 'God be with you' ifadesinin bir değişimi olduğunu hatırlattı. Kısa gönderi hızla yayılırken kelimenin hikâyesini daha ayrıntılı anlatan hesaplar da tartışmaya katıldı.

'Trad West' adlı hesap, 'Goodbye' kelimesinin 16. yüzyılın sonlarında kullanılan 'God be with ye' kalıbının kısaltması olduğunu yazdı. Paylaşıma göre ifade zamanla önce 'God b'w'y' biçimine indi, ardından bugünkü 'goodbye' haline geldi. Hesap, kelimeyi söyleyen herkesin aslında karşısındakine içten bir iyi dilekte bulunduğunu da vurguladı.

Dil tarihçilerinin kayıtları da bu açıklamayla örtüşüyor. Oxford İngilizce Sözlüğü'ndeki en eski örnek, İngiliz yazar Gabriel Harvey'in 1573 tarihli bir mektubunda geçiyor. Kelime o dönemde 'godbwye' gibi birleşik ve kısaltılmış biçimlerle yazılıyordu.

'God' kelimesi nasıl 'Good' kelimesine dönüştü?

Peki 'God' nasıl 'good' oldu? Etimologlara göre bu dönüşümde 'good day' (iyi günler) ve 'good night' (iyi geceler) gibi zaten yaygın olan selamlaşma kalıpları belirleyici oldu. Halk, kelimeyi bu tanıdık ifadelere benzeterek söylemeye başladı. Uzun süre yan yana kullanılan 'God be with you' ile 'goodbye' arasındaki yarışı ise 1800'lerin başında kısa olan kazandı.