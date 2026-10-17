"Goodbye" Kelimesinin Arkasından 450 Yıllık Dua Çıktı! Türkçe Anlamı Duyanları Şaşırttı
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Dünyanın en bilinen sözlüklerinden Merriam-Webster'ın sosyal medyada paylaştığı tek cümlelik bir bilgi, Türk kullanıcıların da gündemine oturdu. Paylaşıma göre her gün defalarca söylenen 'goodbye' kelimesi, aslında 'God be with you', yani 'Tanrı seninle olsun' ifadesinin değişmiş hali. Kullanıcılar ise bu dileğin Türkçedeki karşılığını hemen buldu: Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet ol.
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Her şey bu tweetle başladı👇🏻
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'Goodbye' nereden geliyor? Goodbye aslında ne demek?
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Türkçe karşılığı "Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet ol."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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