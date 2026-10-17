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"Goodbye" Kelimesinin Arkasından 450 Yıllık Dua Çıktı! Türkçe Anlamı Duyanları Şaşırttı

"Goodbye" Kelimesinin Arkasından 450 Yıllık Dua Çıktı! Türkçe Anlamı Duyanları Şaşırttı

Sosyal Medya
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
17.10.2026 - 14:03
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Dünyanın en bilinen sözlüklerinden Merriam-Webster'ın sosyal medyada paylaştığı tek cümlelik bir bilgi, Türk kullanıcıların da gündemine oturdu. Paylaşıma göre her gün defalarca söylenen 'goodbye' kelimesi, aslında 'God be with you', yani 'Tanrı seninle olsun' ifadesinin değişmiş hali. Kullanıcılar ise bu dileğin Türkçedeki karşılığını hemen buldu: Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet ol.

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Her şey bu tweetle başladı👇🏻

Her şey bu tweetle başladı👇🏻
twitter.com

‘Elveda’, “Tanrı seninle olsun” ifadesinin bir değişimidir.

'Goodbye' nereden geliyor? Goodbye aslında ne demek?

'Goodbye' nereden geliyor? Goodbye aslında ne demek?

Merriam-Webster, X hesabından yaptığı paylaşımda 'goodbye' kelimesinin 'God be with you' ifadesinin bir değişimi olduğunu hatırlattı. Kısa gönderi hızla yayılırken kelimenin hikâyesini daha ayrıntılı anlatan hesaplar da tartışmaya katıldı.

'Trad West' adlı hesap, 'Goodbye' kelimesinin 16. yüzyılın sonlarında kullanılan 'God be with ye' kalıbının kısaltması olduğunu yazdı. Paylaşıma göre ifade zamanla önce 'God b'w'y' biçimine indi, ardından bugünkü 'goodbye' haline geldi. Hesap, kelimeyi söyleyen herkesin aslında karşısındakine içten bir iyi dilekte bulunduğunu da vurguladı.

Dil tarihçilerinin kayıtları da bu açıklamayla örtüşüyor. Oxford İngilizce Sözlüğü'ndeki en eski örnek, İngiliz yazar Gabriel Harvey'in 1573 tarihli bir mektubunda geçiyor. Kelime o dönemde 'godbwye' gibi birleşik ve kısaltılmış biçimlerle yazılıyordu.

'God' kelimesi nasıl 'Good' kelimesine dönüştü?

Peki 'God' nasıl 'good' oldu? Etimologlara göre bu dönüşümde 'good day' (iyi günler) ve 'good night' (iyi geceler) gibi zaten yaygın olan selamlaşma kalıpları belirleyici oldu. Halk, kelimeyi bu tanıdık ifadelere benzeterek söylemeye başladı. Uzun süre yan yana kullanılan 'God be with you' ile 'goodbye' arasındaki yarışı ise 1800'lerin başında kısa olan kazandı.

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twitter.com

'Goodbye' kelimesi, 16. yüzyılın sonlarında kullanılan 'God be with ye' (Tanrı seninle olsun) ifadesinin bir kısaltmasıdır.

Zamanla, bu ifade 'God b'w'y' ve nihayetinde 'Goodbye' olarak kısaltıldı.

Her söylediğinizde, aslında birine içten bir şekilde bereket dilemekte olursunuz.

Türkçe karşılığı "Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet ol."

Türkçe karşılığı "Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet ol."
twitter.com

'Goodbye bildiğin  God be with you’dan geliyormuş ve yani bildiğimiz “Allaha emanet ol” demekmiş… 

Bizde de Allaha ısmarladık o demek zaten. O da aynı yani. 

Etimolojiyi işte bundan çok seviyorum.'

Benzer bir yapı başka dillerde de karşımıza çıkıyor. Fransızcadaki 'adieu' ve İspanyolcadaki 'adiós' kelimeleri de 'Tanrı'ya' anlamındaki kalıplardan türemiş durumda. Yani farklı coğrafyalarda insanlar, birinden ayrılırken aynı dileği seslendirmeyi seçmiş: Gidene de kalana da Tanrı'nın koruması.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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