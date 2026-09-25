Elinize Geçen Her Şeyi Koyduğunuz O Çekmecenin İngilizcede Bir Adı Var!

Pil, lastik bant, kürdan, yedek anahtar, artık hangi cihaza ait olduğu bilinmeyen bir şarj kablosu... Neredeyse her evde bunların hepsinin bir arada durduğu bir çekmece var.

İngilizcede bu çekmecenin özel bir adı var: 'junk drawer', yani kabaca 'ıvır zıvır çekmecesi'. Üstelik bir tüketici psikoloğuna göre bu çekmece, bir evde yaşayanlar hakkında en çok şey anlatan yer.

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