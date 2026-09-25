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Elinize Geçen Her Şeyi Koyduğunuz O Çekmecenin İngilizcede Bir Adı Var!

Elinize Geçen Her Şeyi Koyduğunuz O Çekmecenin İngilizcede Bir Adı Var!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 11:54
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Pil, lastik bant, kürdan, yedek anahtar, artık hangi cihaza ait olduğu bilinmeyen bir şarj kablosu... Neredeyse her evde bunların hepsinin bir arada durduğu bir çekmece var.

İngilizcede bu çekmecenin özel bir adı var: 'junk drawer', yani kabaca 'ıvır zıvır çekmecesi'. Üstelik bir tüketici psikoloğuna göre bu çekmece, bir evde yaşayanlar hakkında en çok şey anlatan yer.

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Junk Drawer Ne Demek?

Junk Drawer Ne Demek?

'Junk drawer' kelime anlamıyla 'hurda çekmecesi' demek. Günlük dilde ise değeri düşük, ne zaman işe yarayacağı belli olmayan ama atmaya da kıyılamayan küçük eşyaların biriktiği çekmeceyi anlatıyor. Genellikle mutfakta olsa da çalışma odasında, atölyede, hatta iş yerlerinde de karşımıza çıkabiliyor.

Terim aslen bir Amerikan ifadesi ve sanıldığından eski. Oxford İngilizce Sözlüğü'ne göre bilinen ilk kullanımı 1912'ye dayanıyor. O yıl The Journal of the Allied Societies dergisinde yayımlanan bir yazıda, okuyuculara 'eğer ıvır zıvır çekmecenizde varsa' bir zımpara diski kesicisi kullanmaları öneriliyor.

Çekmecede Neler Var?

Çekmecede Neler Var?

NPR'a konuşan Golden Gate Üniversitesi'nden tüketici psikoloğu Kit Yarrow, araştırmaları için insanların çekmecelerini, kilerlerini ve dolaplarını karıştırıyor. Yarrow'a göre tipik bir ıvır zıvır çekmecesinde şunlar bulunuyor:

  • Makas, poşet klipsi, mıknatıs, kalem, bant gibi sık kullanılan küçük aletler

  • Başka yerde kaybolabilecek çengelli iğne, raptiye, kürdan

  • Aceleyle konmuş fişler ve bozuk paralar

  • Nadiren kullanılan ilaçlar: merhem, ağrı kesici, yara bandı

  • Çoktan kullanılmayan cihazların şarj aletleri ve kılıfları

Yarrow'a göre son madde çekmecenin yeni sakini: İnsanlar bu aksesuarları bir türlü atamıyor ama ne yapacaklarını da bilmiyor.

Bir Evi En İyi Anlatan Yer

Bir Evi En İyi Anlatan Yer

Yarrow'a göre çekmece asıl bundan sonra ilginçleşiyor. İnsanlar buraya kullanmadıkları ama bir türlü atamadıkları şeyleri de koyuyor: tatil hatıraları, eski aşk notları, yarım kalmış hobiler, terk edilmiş oyuncaklar...

'Araştırmalarım için insanların çekmecelerini, kilerlerini, dolaplarını karıştırıyorum ve hiç tereddüt etmeden söyleyebilirim ki ıvır zıvır çekmecesi bakabileceğim en çok şey anlatan yer,' diyor Yarrow. Çekmeceye bakınca evde kimlerin yaşadığı ve hangi hobilerle uğraştıkları kolayca anlaşılabiliyor.

Yarrow'un kendi çekmecesinde de böyle bir hatıra var: Yıllar önce biri, nedenini hâlâ bilmediği bir şekilde, arabasının ön camına 5 dolar bırakmış. Yarrow bu parayı on yılı aşkın süredir çekmecesinde saklıyor. Amacı, insanların iyiliğini ve tuhaflığını hatırlamak.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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