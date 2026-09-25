Elinize Geçen Her Şeyi Koyduğunuz O Çekmecenin İngilizcede Bir Adı Var!
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Pil, lastik bant, kürdan, yedek anahtar, artık hangi cihaza ait olduğu bilinmeyen bir şarj kablosu... Neredeyse her evde bunların hepsinin bir arada durduğu bir çekmece var.
İngilizcede bu çekmecenin özel bir adı var: 'junk drawer', yani kabaca 'ıvır zıvır çekmecesi'. Üstelik bir tüketici psikoloğuna göre bu çekmece, bir evde yaşayanlar hakkında en çok şey anlatan yer.
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Junk Drawer Ne Demek?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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