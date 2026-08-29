Marie Kondo’yu Bile Kıskandıracak Düzenleme Teknikleri
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Evinizi düzenlemek için her şeyi tek tek dolaplara tıkıştırmak artık yeterli değil. Einizdeki alanı daha akıllıca kullanmak ve düzeni sürdürülebilir hale getirmeniz gerekiyor. Marie Kondo’nun yaklaşımından ilham alan ama işi biraz daha pratik ve yaratıcı hale getiren bu yöntemlerle evinizde kaybolan eşyalarla yeniden tanışabilirsiniz. Üstelik bunun için büyük dolaplara, yüzlerce kutuya ya da katalogdan çıkmış bir eve ihtiyacınız yok.
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Dolaptaki kıyafetleri dikine dizerek alan açabilirsiniz.
Şeffaf kutular kullanabilirsiniz.
Kablo dağınıklığı için tuvalet kağıdı rulolarından faydalanabilirsiniz.
Kullanmadığınız eşyalar için askıda bekletme testi yapabilirsiniz
Baharatları etiketleyin.
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Kapı arkalarını ekstra depolama alanına dönüştürün.
Çekmece içi bölücüler ile karmaşayı ortadan kaldırın.
Nevresim takımlarını kendi yastık kılıfının içinde saklayın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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