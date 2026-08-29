Marie Kondo’yu Bile Kıskandıracak Düzenleme Teknikleri

Giysilerinizi üst üste istiflemek yerine dikey olarak katlayıp dizmeyi deneyin. Bu yöntem sayesinde aradığınız her şeyi tek bir bakışta görebilir ve alt kısımdaki tişörtü çekerken tüm düzeni bozmak zorunda kalmazsınız. Kıyafetlerinize sanki bir kütüphanedeki kitaplar gibi muamele ettiğinizde dolap kapasitenizin nasıl iki katına çıktığına şaşıracaksınız. Çoraplardan kazaklara kadar her parçayı bu teknikle yerleştirmek sabahları ne giyeceğinizi seçme sürenizi de yarı yarıya indirecek.