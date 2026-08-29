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Marie Kondo’yu Bile Kıskandıracak Düzenleme Teknikleri

etiket Marie Kondo’yu Bile Kıskandıracak Düzenleme Teknikleri

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
29.08.2026 - 12:01
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Evinizi düzenlemek için her şeyi tek tek dolaplara tıkıştırmak artık yeterli değil. Einizdeki alanı daha akıllıca kullanmak ve düzeni sürdürülebilir hale getirmeniz gerekiyor. Marie Kondo’nun yaklaşımından ilham alan ama işi biraz daha pratik ve yaratıcı hale getiren bu yöntemlerle evinizde kaybolan eşyalarla yeniden tanışabilirsiniz. Üstelik bunun için büyük dolaplara, yüzlerce kutuya ya da katalogdan çıkmış bir eve ihtiyacınız yok.

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Dolaptaki kıyafetleri dikine dizerek alan açabilirsiniz.

Dolaptaki kıyafetleri dikine dizerek alan açabilirsiniz.

Giysilerinizi üst üste istiflemek yerine dikey olarak katlayıp dizmeyi deneyin. Bu yöntem sayesinde aradığınız her şeyi tek bir bakışta görebilir ve alt kısımdaki tişörtü çekerken tüm düzeni bozmak zorunda kalmazsınız. Kıyafetlerinize sanki bir kütüphanedeki kitaplar gibi muamele ettiğinizde dolap kapasitenizin nasıl iki katına çıktığına şaşıracaksınız. Çoraplardan kazaklara kadar her parçayı bu teknikle yerleştirmek sabahları ne giyeceğinizi seçme sürenizi de yarı yarıya indirecek.

Şeffaf kutular kullanabilirsiniz.

Şeffaf kutular kullanabilirsiniz.

Karanlık ve opak kutuların içinde ne olduğunu unutup aynı üründen defalarca satın alma devrine artık son veriyoruz. Şeffaf saklama kapları sayesinde neyin nerede olduğu açıkça görülür ve gereksiz arama seansları tamamen biter. Özellikle kiler, banyo ve çalışma masası çekmecelerinde bu açık kutuları tercih etmeye çalışın. İçeriği doğrudan görebilmek eşyaları kullandıktan sonra yerine koyma alışkanlığını da geliştirecektir.

Kablo dağınıklığı için tuvalet kağıdı rulolarından faydalanabilirsiniz.

Kablo dağınıklığı için tuvalet kağıdı rulolarından faydalanabilirsiniz.

Televizyon ünitesinin arkasında veya çekmecelerde birbirine dolanan kablo yumağı herkesin kabuslarından. Boşalan tuvalet kağıdı rulolarının içine katladığınız kabloları yerleştirerek bu kafa karıştırıcı karmaşayı tamamen engelleyebilirsiniz. Ruloların üzerine hangi kablonun hangi cihaza ait olduğunu yazarak aradığınızda anında bulabilirsiniz. Evdeki geri dönüşüm malzemelerini değerlendirerek sıfır maliyetle muazzam bir düzen elde etmiş olursunuz.

Kullanmadığınız eşyalar için askıda bekletme testi yapabilirsiniz

Kullanmadığınız eşyalar için askıda bekletme testi yapabilirsiniz

Gardırobunuzdaki tüm askıların yönünü aynı tarafa bakacak şekilde çevirerek işe başlayabilirsiniz. Bir giysiyi giyip yıkadıktan sonra askısını ters yönde asarak hangi kıyafetleri aktif kullandığınızı takip edin. Altı ayın sonunda hala ilk günkü yönünde duran askılardaki giysilerle vedalaşma vaktinizin geldiğini kolayca anlayacaksınız. Bu yöntem duygusal bağ kurduğunuz ama asla giymediğiniz kıyafetleri tespit etmenin en objektif yolu.

Baharatları etiketleyin.

Baharatları etiketleyin.

Farklı boyutlardaki ambalajlar mutfak tezgahında veya dolap içlerinde her zaman görsel bir gürültü yaratır. Tüm baharatları aynı tip küçük cam kavanozlara aktarıp üzerlerine okunaklı etiketler yapıştırın. Baharatları kullanım sıklığınıza veya alfabetik sıraya göre dizebilirsiniz. Son kullanma tarihlerini de kavanozların altına yazarak tazeliği her zaman kontrol altında tutun.

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Kapı arkalarını ekstra depolama alanına dönüştürün.

Kapı arkalarını ekstra depolama alanına dönüştürün.

Küçük evlerde her santimetrekarenin altından daha değerli olduğunu unutmamak ve dikey alanları iyi kullanmak gerekiyor. Banyo, yatak odası veya kiler kapılarının arkasına asacağınız çok cepli organizerlar gizli bir depolama alanı yaratır. Temizlik malzemelerinden terliklere, saç kurutma makinesinden aksesuarlara kadar pek çok küçük eşyayı buralarda saklayabilirsiniz. Göz önündeki kalabalığı anında ortadan kaldıran bu yöntem sayesinde oda içerisindeki hareket alanınız genişleyecek.

Çekmece içi bölücüler ile karmaşayı ortadan kaldırın.

Çekmece içi bölücüler ile karmaşayı ortadan kaldırın.

Geniş çekmeceler zamanla her türlü küçük eşyanın atıldığı ipsiz sapsız birer kaos merkezine dönüşmeye çok meyilli. Çekmece içi ayırıcılar kullanarak bu geniş alanları belirli kategorilere ayırabilirsiniz. Çoraplar, iç çamaşırları, takılar veya makyaj malzemeleri kendilerine ait küçük alanlarda derli toplu durur. Çekmeceyi her açtığınızda aradığınız şeyi anında bulabilirsiniz. Unutmayın vakit nakittir!

Nevresim takımlarını kendi yastık kılıfının içinde saklayın.

Nevresim takımlarını kendi yastık kılıfının içinde saklayın.

Çarşafı başka yerde yastık kılıfını başka yerde arama çilesine bu pratik yöntemle tamamen son veriyoruz. Katladığınız çarşaf ve nevresimi, o takıma ait yastık kılıfının içine yerleştirerek tek bir paket haline getirebilirsiniz. Bu sayede dolabınızda bloklar halinde duran, asla dağılmayan ve son derece estetik görünen paketler elde edersiniz. Nevresim değişimi yapacağınız zaman tek bir paketi çekip almanız bütün takıma ulaşmanız için yeterli olur.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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