Bir Meslek Bitiyor! Kellecilik Çıraksızlık Yüzünden Son Günlerini Yaşıyor: 61 Yıllık Usta Yalnız Kaldı

Abbasoğulları mesleğe ilkokul yıllarında, 10 yaşındayken babasının yanında başladı. Dedesi ve babası da farklı yerlerde kellecilik yapmıştı; kendisi ise yıllardır Mumcu Caddesi'ndeki dükkânında aynı işi sürdürüyor. 'Dede, baba, 3. kuşak. Benden sonra da yapacak yok. Çünkü çırak yok. Yani hiçbir sektörde çırak yok, benimkisine de hiç kimse gelmiyor' diyor.

Gelenlerin çoğu ise yaşını başını almış kişiler. Usta, işin bakarak öğrenilemeyeceğini vurguluyor: 'Onu gelip de toy zamanından başlayacaksın; yıkanmasına, soyulmasına, suya koyulmasına, bekletilmesine, her saat başı yıkanmasına şahit olacaksın.'

Eski çıraklarla bugünkü gençleri kıyaslarken de lafı dolandırmıyor: 'Çırak ustasının yanında ustası ne yapardıysa bakardı, öğrenirdi. Şimdikiler öyle değil ki; ellerinde telefon, bilgisayar karşısında, sigara ellerinde. Bunlar bir şey öğrenemezler.'