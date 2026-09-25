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Bir Meslek Bitiyor! Kellecilik Çıraksızlık Yüzünden Son Günlerini Yaşıyor: 61 Yıllık Usta Yalnız Kaldı

Bir Meslek Bitiyor! Kellecilik Çıraksızlık Yüzünden Son Günlerini Yaşıyor: 61 Yıllık Usta Yalnız Kaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 12:22
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Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki tarihi Mumcu Caddesi'nde 61 yıldır kelle pişiren 71 yaşındaki Abdulkadir Abbasoğulları, dededen kalma bir mesleğin belki de son halkası. Üçüncü kuşak kelleci olan usta, bunca yılda işi devredebileceği tek bir çırak yetiştiremedi. Kapısını çalanlar ya yaşını başını almış ya da işin başında durmayan gençler.

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"Benden sonra da yapacak kimse yok. Çünkü çırak yok."

"Benden sonra da yapacak kimse yok. Çünkü çırak yok."

Abbasoğulları mesleğe ilkokul yıllarında, 10 yaşındayken babasının yanında başladı. Dedesi ve babası da farklı yerlerde kellecilik yapmıştı; kendisi ise yıllardır Mumcu Caddesi'ndeki dükkânında aynı işi sürdürüyor. 'Dede, baba, 3. kuşak. Benden sonra da yapacak yok. Çünkü çırak yok. Yani hiçbir sektörde çırak yok, benimkisine de hiç kimse gelmiyor' diyor.

Gelenlerin çoğu ise yaşını başını almış kişiler. Usta, işin bakarak öğrenilemeyeceğini vurguluyor: 'Onu gelip de toy zamanından başlayacaksın; yıkanmasına, soyulmasına, suya koyulmasına, bekletilmesine, her saat başı yıkanmasına şahit olacaksın.'

Eski çıraklarla bugünkü gençleri kıyaslarken de lafı dolandırmıyor: 'Çırak ustasının yanında ustası ne yapardıysa bakardı, öğrenirdi. Şimdikiler öyle değil ki; ellerinde telefon, bilgisayar karşısında, sigara ellerinde. Bunlar bir şey öğrenemezler.'

Tezgâhta dört çeşit kelle var ve hepsi aynı anda ocağa girip 16 ila 19 saat pişiyor.

Tezgâhta dört çeşit kelle var ve hepsi aynı anda ocağa girip 16 ila 19 saat pişiyor.

Koç, koyun, kuzu ve keçi. Abbasoğulları'nın dükkânında hazırlanan kelleler önce yıkanıyor, soyuluyor, suya konup bekletiliyor. Ardından dördü birlikte ateşin altına giriyor ve aynı saatte çıkarılıyor.

Usta, pişirme süresinin sabit olmadığını da not düşüyor: '18 saatte, bazen 19, bazen 17, bazen 16 saat. Ona göre ateşin altında kalıyor, öyle pişiyor.' Kısa yoldan gidenlere ise bir uyarısı var: 'Öyle pratikten düdüklü tenceresinde pişirmeye başladın mı onun lezzetini alamazsın.'

Pişmiş kuzu kellenin tanesi 500, koç kellenin tanesi ise 800 lira.

Pişmiş kuzu kellenin tanesi 500, koç kellenin tanesi ise 800 lira.

Abbasoğulları'na göre tek bir kelle, sofraya oturan 4 kişiyi rahatça doyuruyor. 'Hatta 5 kişi bile yer' diyen usta, bir kelleden ortalama 1 kilo et çıktığını söylüyor.

Fiyatları da kendisi sıralıyor: 'Mesela kuzu kelle; pişmiş haliyle 500 lira tanesi. Koç kelle 800 lira tanesi.'

Müşteriler ustanın elinden memnun, ama 61 yıllık tecrübeyi devralacak kimse ortada yok.

Müşteriler ustanın elinden memnun, ama 61 yıllık tecrübeyi devralacak kimse ortada yok.

Mumcu Caddesi'ndeki dükkâna müşteri olarak gelen Nizamettin Dönmez, lezzetten şikayetçi değil: 'Çok şahane ustamızın, eline koluna sağlık. Taze, çıtır çıtır, mis gibi. Güzel pişimi var.'

Ancak o 'güzel pişim'in sırrı, 10 yaşındaki bir çocuğun babasının yanında saat saat izleyerek öğrendikleri. Abbasoğulları 71 yaşında hâlâ tezgâhın başında ve dededen babaya, babadan kendisine geçen bu bilgiyi devralacak bir dördüncü kuşak henüz yok.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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