Bir Meslek Bitiyor! Kellecilik Çıraksızlık Yüzünden Son Günlerini Yaşıyor: 61 Yıllık Usta Yalnız Kaldı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki tarihi Mumcu Caddesi'nde 61 yıldır kelle pişiren 71 yaşındaki Abdulkadir Abbasoğulları, dededen kalma bir mesleğin belki de son halkası. Üçüncü kuşak kelleci olan usta, bunca yılda işi devredebileceği tek bir çırak yetiştiremedi. Kapısını çalanlar ya yaşını başını almış ya da işin başında durmayan gençler.
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"Benden sonra da yapacak kimse yok. Çünkü çırak yok."
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Tezgâhta dört çeşit kelle var ve hepsi aynı anda ocağa girip 16 ila 19 saat pişiyor.
Pişmiş kuzu kellenin tanesi 500, koç kellenin tanesi ise 800 lira.
Müşteriler ustanın elinden memnun, ama 61 yıllık tecrübeyi devralacak kimse ortada yok.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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