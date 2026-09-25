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Karnesi Kötü Diye Fabrikaya Girdi: 15 Yaşında Okulu Bırakan Kadının Aylık 324 Bin TL'lik Başarı Sırrı

Karnesi Kötü Diye Fabrikaya Girdi: 15 Yaşında Okulu Bırakan Kadının Aylık 324 Bin TL'lik Başarı Sırrı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 11:56
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İskoçya'nın Blackridge kasabasında yaşayan Cheryl Stewart, okulu 15 yaşında zayıf notlarla bıraktı. Hayatının geri kalanını bir fabrikada geçireceğini düşünüyordu. Bugün 39 yaşında, tıbbi araştırma yapan bir şirkette klinik deneyleri yönetiyor ve üç kitabı yayımlandı. Gelin birlikte Stewart'ın başarı algınızı değiştirecek hayat hikayesine göz atalım. 

İşte detaylar!

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İlkokulda Destek Sınıfına Alınmıştı

İlkokulda Destek Sınıfına Alınmıştı

Stewart'ın okul yılları erkenden zorlaştı. İlkokul üçüncü sınıfta destek sınıfına alındı. 'Okulun en güçlü öğrencisi değildim' diyor. İngilizce ve fen, en kötü olduğu iki dersti.

15 yaşında liseden ayrıldığında aldığı notlar, İngiltere'deki GCSE sisteminde F ve G seviyesine denk düşüyordu. 'Okuldan çıktığımda doğru düzgün bir e-posta bile yazamıyordum' diye anlatıyor. Ona göre beyni, eğitim ortamında farklı çalışıyor.

Hafta Sonları Sosis Fabrikasında Çalıştı

Hafta Sonları Sosis Fabrikasında Çalıştı

Liseden sonra fotoğrafçılık okumak için koleje yazıldı. Hafta sonları da bir sosis fabrikasında mesai yapıyordu. O dönem başka bir şey yapabilecek eğitime ya da yeteneğe sahip olmadığını düşünmeye başladı.

Yönünü değiştiren kişi kız kardeşi oldu. Fabrika yerine bir ofiste idari işe yönelmesi için onu cesaretlendirdi. 

'Kız kardeşim en büyük destekçim, başka şeyleri de yapabileceğime inanmamı o sağladı' diyor.

Yılda 14 Bin Sterlinlik Geçici Bir İşle Başladı

Yılda 14 Bin Sterlinlik Geçici Bir İşle Başladı

18 yaşında idari işinden çıkarıldı. Ardından tıbbi araştırma yapan bir şirkette geçici veri girişi işi buldu, yıllık maaşı 14 bin sterlindi. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 908 bin TL'ye, aylık bazda ise yaklaşık 75 bin TL'ye denk geliyor. 26 yaşında proje yöneticiliğine yükseldi.

Bugün deneysel ilaçların klinik araştırmalarını yönetiyor; bu pozisyonun tipik maaşı ise 60 bin sterlin. Bu da güncel kurla yılda yaklaşık 3,9 milyon TL, ayda yaklaşık 324 bin TL'ye karşılık geliyor. 

Bildiği her şeyi iş başında öğrendiğini söylüyor.

'Yıllarca süren emek ve kararlılıkla pek çok beceri edindim' diyor.

İlk Romanının Temeli Tek Gecede Atıldı

İlk Romanının Temeli Tek Gecede Atıldı

Temmuz 2026'da bir gece, yazmayı sadece denemeye karar verdi. 'Bir baktım 20 bin kelime yazmışım ve saat sabahın beşi olmuş' diyor. Ağustosta ilk romanı Elderidge: Committed'ı kendi imkanlarıyla yayımladı. Kitap, klinik araştırmalarda çalışan ve kocası tarafından zorla psikiyatri servisine yatırılan bir kadını anlatıyor.

Stewart'ın Teeny Tommy adlı iki çocuk kitabı da yayımlandı. Kitaplar Amazon ve Goodreads'te beş yıldızlı puanlar alıyor. Elderidge serisi için iki kitap daha planlıyor.

Stewart 'Okul hikayenin sonu değil; sadece başlangıcı.' diyor! 

“Çocuklar üzerinde okulda başarılı olmak için çok fazla baskı var ama bu konularda iyi olmamanız dünyanın sonu değil.” diyerek belki de hepimizi başarılı ve mutlu olacağımız yöne yönelmemiz için teşvik ediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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