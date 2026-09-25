Karnesi Kötü Diye Fabrikaya Girdi: 15 Yaşında Okulu Bırakan Kadının Aylık 324 Bin TL'lik Başarı Sırrı

Liseden sonra fotoğrafçılık okumak için koleje yazıldı. Hafta sonları da bir sosis fabrikasında mesai yapıyordu. O dönem başka bir şey yapabilecek eğitime ya da yeteneğe sahip olmadığını düşünmeye başladı.

Yönünü değiştiren kişi kız kardeşi oldu. Fabrika yerine bir ofiste idari işe yönelmesi için onu cesaretlendirdi.