Karnesi Kötü Diye Fabrikaya Girdi: 15 Yaşında Okulu Bırakan Kadının Aylık 324 Bin TL'lik Başarı Sırrı
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İskoçya'nın Blackridge kasabasında yaşayan Cheryl Stewart, okulu 15 yaşında zayıf notlarla bıraktı. Hayatının geri kalanını bir fabrikada geçireceğini düşünüyordu. Bugün 39 yaşında, tıbbi araştırma yapan bir şirkette klinik deneyleri yönetiyor ve üç kitabı yayımlandı. Gelin birlikte Stewart'ın başarı algınızı değiştirecek hayat hikayesine göz atalım.
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İlkokulda Destek Sınıfına Alınmıştı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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