Yunanistan Parthenon Heykellerini Geri İstiyor: "Kendi Anıtımızın Parçalarını Ödünç Alamayız"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, British Museum'daki Parthenon heykelleri için yeniden harekete geçti. The Guardian'a yazdığı makalede İngiltere'den 'siyasi irade ve cesaret' istedi. Bayeux Halısı örneğindeki gibi bir ödünç anlaşmasını ise kesin bir dille reddetti. İki yüzyılı aşan tartışma, halı Londra'da sergilenirken yeniden alevlendi.
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Miçotakis Bayeux Halısını Örnek Gösterdi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burnham Başbakan Olunca Topu Müzeye Attı
Müzenin Elini 1963 Tarihli Yasa Bağlıyor
Elgin'in Fermanı Hâlâ Tartışılıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın