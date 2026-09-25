Yunanistan Parthenon Heykellerini Geri İstiyor: "Kendi Anıtımızın Parçalarını Ödünç Alamayız"

Miçotakis makalesinde İngilizlere kendi tarihlerinden bir örnekle seslendi. Fransa'nın Bayeux kentinde bulunan yaklaşık 70 metrelik Bayeux Halısı, Eylül 2026'da British Museum'da sergilenmek üzere İngiltere'ye ödünç verildi. Yaklaşık bin yıllık eser, yapılışından bu yana ilk kez İngiltere'de sergileniyor. Miçotakis'e göre kimse Bayeux Halısı'nı ikiye kesip bir yarısını Londra'da, diğerini Bayeux'da sergilemeyi düşünmez. Parthenon heykelleri de anıtla birlikte, bir bütün olarak görülmeli. Miçotakis, Akropolis Müzesi'nin tam da bunun için tasarlandığını hatırlattı.

Miçotakis'in örneğiyle vermek istediği mesaj şu:

Bayeux Halısı Fransa'ya ait bir kültürel miras olarak korunurken geçici bir sergi için İngiltere'ye gönderilebiliyor. Ona göre Parthenon heykelleri için de benzer şekilde geçici bir ödünç anlaşması yerine, eserlerin kalıcı olarak Atina'ya dönmesini sağlayacak bir çözüm bulunmalı.

Ayrıca makalede geçen yıl yayımlanan bir ankete de yer verildi. Buna göre İngilizlerin çoğunluğu heykellerin iadesini destekliyor. Katılımcıların yüzde 72'si ise heykellerin Parthenon'la bir bütün olarak daha iyi anlaşıldığını düşünüyor.