Üzerine Lavabo Açıcı Dökülen Adamın Vücudunun Yüzde 15’i Yandı: “Kot Şortum Erimişti”

Olay 24 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında yaşandı. Nalburdan aldığı sıvı lavabo açıcıyla eve dönen Akçil, otoparkta arabadan indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kimyasalın bacağına döküldüğünü fark etti. 'Ağzı açık mıydı, bir üretim hatası mıydı, bilmiyorum' diyen Akçil, yanmanın birkaç saniye içinde başladığını anlattı.

Kot şortunu otoparkta çıkaran Akçil, kızıyla birlikte koşarak 5. kattaki evine çıktı ve soğuk suyun altına girdi. 'Otoparktan 5'inci kata çıkana kadar kot şortum erimişti' sözleriyle o anları aktaran Akçil, önce evinin yakınındaki bir klinikte pansuman yaptırdı, ardından Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yanık merkezine yönlendirildi.

Akçil'i en çok korkutan ise kızı oldu. Ürünü daha önce de aldığını, normalde zor açılan bir kapağı olduğunu söyleyen Akçil, 'Kapalı zannettiğim ürünü arabadan inerken kızıma 'Tut' diyebilirdim. Dediğim anda onun üzerine dökülecekti, kızım 18 yaşında' dedi.

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ise bu vakanın tek olmadığını söyledi. Turan'a göre polikliniğe günde gelen yaklaşık 80 hastanın 3 ila 5'i benzer kimyasal yanıklarla başvuruyor. 'Kullanılan ürün çok masum bir ürün değil. Çok güçlü bir asit olduğu için elbisesini, derisinin altına kadar etkileyen ve orada ciddi bir doku hasarına yol açan ürünler bunlar maalesef' diyen Turan, etiketinde 'kireç, beton sökücü' yazan ürünlerin suyla doğrudan temasta patlayabildiğini, hastaların bunu 'bomba gibi' diye anlattığını aktardı.

Kimyasal temas halinde bölgenin en az 15 dakika çeşme suyuyla yıkanmasını, varsa giysilerin hemen çıkarılmasını ve vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gidilmesini öneren Turan, bir gözünü tamamen, diğer gözünün yüzde 70'ini kaybetmiş hastaları olduğunu anlattı: 'Mutlaka koruyucu ekipmanlarla kullanılmalı ya da profesyonel destek alalım. Bazen ustaların başına bile gelebiliyor.'