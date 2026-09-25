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Üzerine Lavabo Açıcı Dökülen Adamın Vücudunun Yüzde 15’i Yandı: “Kot Şortum Erimişti”

Üzerine Lavabo Açıcı Dökülen Adamın Vücudunun Yüzde 15’i Yandı: “Kot Şortum Erimişti”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 12:48
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İstanbul Başakşehir'de yaşayan 46 yaşındaki Ersan Akçil, nalburdan aldığı lavabo açıcının üzerine dökülmesiyle ağır yanıklar aldı. Kalçasını ve dizini saran yanıklar vücudunun yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi edilip taburcu olan Akçil'in doktoru ise evlerde sıkça kullanılan bu ürünlerle ilgili korkutan bir uyarı yaptı.

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Kimyasal, Ersan Akçil arabadan inerken bacağına döküldü; o sırada 18 yaşındaki kızı da yanındaydı.

Kimyasal, Ersan Akçil arabadan inerken bacağına döküldü; o sırada 18 yaşındaki kızı da yanındaydı.

Olay 24 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında yaşandı. Nalburdan aldığı sıvı lavabo açıcıyla eve dönen Akçil, otoparkta arabadan indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kimyasalın bacağına döküldüğünü fark etti. 'Ağzı açık mıydı, bir üretim hatası mıydı, bilmiyorum' diyen Akçil, yanmanın birkaç saniye içinde başladığını anlattı.

Kot şortunu otoparkta çıkaran Akçil, kızıyla birlikte koşarak 5. kattaki evine çıktı ve soğuk suyun altına girdi. 'Otoparktan 5'inci kata çıkana kadar kot şortum erimişti' sözleriyle o anları aktaran Akçil, önce evinin yakınındaki bir klinikte pansuman yaptırdı, ardından Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yanık merkezine yönlendirildi.

Akçil'i en çok korkutan ise kızı oldu. Ürünü daha önce de aldığını, normalde zor açılan bir kapağı olduğunu söyleyen Akçil, 'Kapalı zannettiğim ürünü arabadan inerken kızıma 'Tut' diyebilirdim. Dediğim anda onun üzerine dökülecekti, kızım 18 yaşında' dedi.

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ise bu vakanın tek olmadığını söyledi. Turan'a göre polikliniğe günde gelen yaklaşık 80 hastanın 3 ila 5'i benzer kimyasal yanıklarla başvuruyor. 'Kullanılan ürün çok masum bir ürün değil. Çok güçlü bir asit olduğu için elbisesini, derisinin altına kadar etkileyen ve orada ciddi bir doku hasarına yol açan ürünler bunlar maalesef' diyen Turan, etiketinde 'kireç, beton sökücü' yazan ürünlerin suyla doğrudan temasta patlayabildiğini, hastaların bunu 'bomba gibi' diye anlattığını aktardı.

Kimyasal temas halinde bölgenin en az 15 dakika çeşme suyuyla yıkanmasını, varsa giysilerin hemen çıkarılmasını ve vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gidilmesini öneren Turan, bir gözünü tamamen, diğer gözünün yüzde 70'ini kaybetmiş hastaları olduğunu anlattı: 'Mutlaka koruyucu ekipmanlarla kullanılmalı ya da profesyonel destek alalım. Bazen ustaların başına bile gelebiliyor.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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