Üzerine Lavabo Açıcı Dökülen Adamın Vücudunun Yüzde 15’i Yandı: “Kot Şortum Erimişti”
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İstanbul Başakşehir'de yaşayan 46 yaşındaki Ersan Akçil, nalburdan aldığı lavabo açıcının üzerine dökülmesiyle ağır yanıklar aldı. Kalçasını ve dizini saran yanıklar vücudunun yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi edilip taburcu olan Akçil'in doktoru ise evlerde sıkça kullanılan bu ürünlerle ilgili korkutan bir uyarı yaptı.
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Kimyasal, Ersan Akçil arabadan inerken bacağına döküldü; o sırada 18 yaşındaki kızı da yanındaydı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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