Psikologlar Açıkladı: Deposu Yarıya İnmeden Benzin Alanların Kişiliğini Ele Veren 1 Ortak Özellik

Columbia Üniversitesi'nden araştırmacıların Trends in Cognitive Sciences dergisinde yayımladığı bir derlemeye göre, çevresi üzerinde kontrol sahibi olduğuna inanmak insanın iyi oluşu için temel bir unsur. Hayvan deneyleri, klinik çalışmalar ve beyin görüntüleme araştırmaları da bu ihtiyacın hayatta kalmak için biyolojik bir zorunluluk olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmacılar, stres yaratan bir durum üzerinde kontrol hissinin stres hormonu salgısını ve bedenin alarm tepkisini azalttığını belirtiyor. Seçim yapabilmenin ise başlı başına ödüllendirici olduğu düşünülüyor.