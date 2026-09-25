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Psikologlar Açıkladı: Deposu Yarıya İnmeden Benzin Alanların Kişiliğini Ele Veren 1 Ortak Özellik

Psikologlar Açıkladı: Deposu Yarıya İnmeden Benzin Alanların Kişiliğini Ele Veren 1 Ortak Özellik

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 12:02
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Yakıt göstergesi yarıya inmeden benzin almak, bazı sürücülerin vazgeçemediği bir alışkanlık. Bu alışkanlık, psikoloji araştırmalarının insan için temel bir ihtiyaç olarak tanımladığı kontrol hissiyle açıklanabiliyor.

Peki, depoyu erken doldurmak gerçekten gerekli mi?

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Araştırmalar, kontrol ihtiyacının insan için biyolojik bir zorunluluk olabileceğini gösteriyor.

Araştırmalar, kontrol ihtiyacının insan için biyolojik bir zorunluluk olabileceğini gösteriyor.

Columbia Üniversitesi'nden araştırmacıların Trends in Cognitive Sciences dergisinde yayımladığı bir derlemeye göre, çevresi üzerinde kontrol sahibi olduğuna inanmak insanın iyi oluşu için temel bir unsur. Hayvan deneyleri, klinik çalışmalar ve beyin görüntüleme araştırmaları da bu ihtiyacın hayatta kalmak için biyolojik bir zorunluluk olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmacılar, stres yaratan bir durum üzerinde kontrol hissinin stres hormonu salgısını ve bedenin alarm tepkisini azalttığını belirtiyor. Seçim yapabilmenin ise başlı başına ödüllendirici olduğu düşünülüyor.

Yakıtın azalması aracın bazı parçalarını da zorlayabiliyor.

Yakıtın azalması aracın bazı parçalarını da zorlayabiliyor.

Modern araçlarda yakıt pompası, soğuk kalması için benzinin içinde çalışıyor. Depodaki yakıt azaldıkça pompa daha fazla zorlanıp ısınıyor ve bu da zamanla aşınma ya da arıza riskini artırabiliyor. Depo dibindeki tortunun yakıt filtresine çekilme ihtimali de yükseliyor.

Soğuk havalarda boş kalan depo, yoğuşma için de uygun bir ortam oluşturuyor. Bu su yakıt hattına karışıp donarsa araç çalışmayabiliyor.

Uzmanlar depoda her zaman en az çeyrek, zorlu hava koşullarında ise yarım depo yakıt bulundurulmasını öneriyor.

Uzmanlar depoda her zaman en az çeyrek, zorlu hava koşullarında ise yarım depo yakıt bulundurulmasını öneriyor.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA), trafik sıkışıklığı, kapalı istasyonlar, yol çalışmaları ya da kötü hava gibi beklenmedik durumların sürücüyü yolda bırakabileceği konusunda uyarıyor. Kış fırtınaları ya da kasırgalar yakıt sevkiyatını da geciktirebiliyor.

Yoğun trafikte yakıtı biten bir araç, hem sürücüsü hem de çevresindekiler için tehlike oluşturabiliyor. Zorlu havada yolda kalan araçta iklimlendirme sistemi de çalışmıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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