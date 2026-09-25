Arabanın Klimasına Ahşap Mandal Takın Çağrısı Yapıldı

Marketlerde satılan araç kokuları hem ucuz hem de kolay bulunuyor. Ancak koku seçenekleri sınırlı kalabiliyor ve çoğu zaman kimyasal bazlı oluyor. Bu da sinüs ya da solunum rahatsızlığı olan kişilerde tahrişe yol açabiliyor.

Ahşap mandal yöntemi ise uçucu yağı klima çıkışına taşıyor. Mandal, torpidodaki havalandırma kanatlarından birine takılıyor. Klima ya da kalorifer açıldığında dolaşan hava, uçucu yağın kokusunu alıp aracın içine yayıyor.