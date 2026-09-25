Arabanın Klimasına Ahşap Mandal Takın Çağrısı Yapıldı
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Araç için hazır koku almak yerine evde duran bir ahşap çamaşır mandalı da iş görebiliyor. Mandala damlatılan birkaç damla uçucu yağ, klima ya da kalorifer açıldığında havayla birlikte araca yayılıyor. Üstelik koku azaldığında aynı mandal yeniden kullanılabiliyor.
Peki, mandal kokusu nasıl hazırlanıyor ve nelere dikkat etmek gerekiyor?
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Hazır araç kokuları bazı kişilerde burun ve solunum yollarını tahriş edebiliyor.
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Mandalın kapanan ucuna beş küçük damla uçucu yağ damlatmak yetiyor.
Uçucu yağların torpido ve deri yüzeylere doğrudan temas etmemesi gerekiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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