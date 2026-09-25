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Arabanın Klimasına Ahşap Mandal Takın Çağrısı Yapıldı

Arabanın Klimasına Ahşap Mandal Takın Çağrısı Yapıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 12:28
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Araç için hazır koku almak yerine evde duran bir ahşap çamaşır mandalı da iş görebiliyor. Mandala damlatılan birkaç damla uçucu yağ, klima ya da kalorifer açıldığında havayla birlikte araca yayılıyor. Üstelik koku azaldığında aynı mandal yeniden kullanılabiliyor.

Peki, mandal kokusu nasıl hazırlanıyor ve nelere dikkat etmek gerekiyor?

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Hazır araç kokuları bazı kişilerde burun ve solunum yollarını tahriş edebiliyor.

Hazır araç kokuları bazı kişilerde burun ve solunum yollarını tahriş edebiliyor.

Marketlerde satılan araç kokuları hem ucuz hem de kolay bulunuyor. Ancak koku seçenekleri sınırlı kalabiliyor ve çoğu zaman kimyasal bazlı oluyor. Bu da sinüs ya da solunum rahatsızlığı olan kişilerde tahrişe yol açabiliyor.

Ahşap mandal yöntemi ise uçucu yağı klima çıkışına taşıyor. Mandal, torpidodaki havalandırma kanatlarından birine takılıyor. Klima ya da kalorifer açıldığında dolaşan hava, uçucu yağın kokusunu alıp aracın içine yayıyor.

Mandalın kapanan ucuna beş küçük damla uçucu yağ damlatmak yetiyor.

Mandalın kapanan ucuna beş küçük damla uçucu yağ damlatmak yetiyor.

Hazırlamak için yalnızca ahşap mandal, sevdiğiniz bir uçucu yağ ve ağzı kapanabilen bir poşet gerekiyor:

  • Damlatma: Mandal düz bir yüzeye konuyor ve daha çok kapanan tarafına beş küçük damla uçucu yağ damlatılıyor.

  • Saklama: Hazırlanan mandallar kokuyu içinde tutması için ağzı kapanan bir poşete konuyor. Aynı poşete birden fazla mandal hazırlanabiliyor.

  • Kullanım: Poşetten çıkarılan mandal araçtaki havalandırma çıkışına takılıyor.

  • Yenileme: Koku azaldığında aynı mandala birkaç damla daha uçucu yağ damlatılarak yeniden kullanılabiliyor.

Kokunun ne kadar süreceği kullanılan yağa, sıcaklığa ve kullanıma göre değişiyor. Genellikle 1 ila 2 hafta sürebildiği belirtiliyor.

Uçucu yağların torpido ve deri yüzeylere doğrudan temas etmemesi gerekiyor.

Uçucu yağların torpido ve deri yüzeylere doğrudan temas etmemesi gerekiyor.

Uçucu yağlar oldukça yoğun olduğu için miktarı abartmamak gerekiyor. Mandalı yağa tamamen bulamak, hoş bir kokunun kısa sürede rahatsız edici hale gelmesine yol açabiliyor. Bu yüzden beş küçük damla yeterli görülüyor.

Bazı uçucu yağlar, özellikle narenciye yağları, doğrudan sürüldüğünde plastik ya da vinil yüzeylerle tepkimeye girebiliyor. Bazı yağlar deriye de zarar verebiliyor. Bu nedenle uçucu yağların torpidoya ya da deri koltuklara değil, yalnızca mandal, keçe ya da pamuk gibi emici malzemelere damlatılması öneriliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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