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Periyodik Bakımı Yapılmayan Araç Klimaları Çok Büyük Masraflara Neden Olabilir?

Periyodik Bakımı Yapılmayan Araç Klimaları Çok Büyük Masraflara Neden Olabilir?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2026 - 20:54
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Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte araç klimaları yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Uzmanlar ise klima sistemleriyle ilgili yaygın hatalara ve ihmal edilen bakım işlemlerine dikkat çekerek sürücüleri uyardı. Klima gazı ile polen filtresinin düzenli olarak yenilenmemesi, periyodik bakımların aksatılması ve klimanın uzun süre çalıştırılmaması, sistemde ciddi arızalara ve yüksek onarım maliyetlerine yol açabiliyor.

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2 bin lira ödeyerek 50 bin masraftan kurtulabilirsiniz.

2 bin lira ödeyerek 50 bin masraftan kurtulabilirsiniz.

Klima sisteminde düzenli bakımın ihmal edilmesinin ciddi arızalara yol açabileceğini belirten Levent Karakulak, yaz aylarında en sık karşılaştıkları sorunların başında yetersiz klima performansının geldiğini söyledi. Klima gazının zamanında yenilenmemesi, periyodik bakımların aksatılması ve sistemin uzun süre çalıştırılmamasının daha büyük mekanik sorunlara neden olabileceğini ifade eden Karakulak, klima gazının LPG gibi sabit kalan bir sistem olmadığını, kullanılmadığında dolaşım sağlayamadığı için zamanla özelliğini kaybettiğini dile getirdi.

Sürücülerin klimayı yalnızca ihtiyaç duyduklarında çalıştırmasının yanlış bir alışkanlık olduğuna dikkat çeken Karakulak, sistemin düzenli olarak devreye alınmasının hem gazın dolaşımını sağladığını hem de parçaların korunmasına yardımcı olduğunu belirtti. Klimanın uzun süre kullanılmaması halinde kompresörün yağsız kalarak kilitlenebileceğini, radyatörde ise çapaklanma oluşabileceğini aktaran Karakulak, bu tür arızaların onarım maliyetinin günümüzde en az 50 bin lirayı bulduğunu söyledi.

Buna karşılık, düzenli bakım yaptıran araç sahiplerinin yaklaşık 2 bin liralık bir masrafla sistemi sağlıklı şekilde kullanabileceğini ifade eden Karakulak, polen filtresinin değiştirilmemesinin de kalorifer motorunda arızaya yol açabileceğini ve bunun da yüksek maliyetli tamiratlara neden olabileceğini sözlerine ekledi.

Beklenmedik çok daha büyük problemler de yaşanabilir.

Beklenmedik çok daha büyük problemler de yaşanabilir.

Periyodik klima bakımının önemine kendi yaşadığı tecrübeyle dikkat çeken araç sahibi Eren Yıldız, daha önce aracının klima arızasını giderebilmek için Malatya ve Elazığ'da birçok servisi dolaştığını ancak çözüm bulamadığını söyledi. Sorununu, tavsiye üzerine geldiği serviste çözdüğünü belirten Yıldız, yaz aylarında klima bakımının hem sürüş konforu hem de aracın mekanik sağlığı açısından ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Klima gazının eksik olması ve düzenli bakım yapılmamasının zamanla küçük arızaları büyük ve maliyetli sorunlara dönüştürebileceğini ifade eden Yıldız, gerekli bakımları yaptırmayan araçların ciddi mekanik problemlerle karşılaşabileceğini belirterek sürücülere periyodik kontrolleri aksatmama çağrısında bulundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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