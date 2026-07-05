Periyodik Bakımı Yapılmayan Araç Klimaları Çok Büyük Masraflara Neden Olabilir?

Klima sisteminde düzenli bakımın ihmal edilmesinin ciddi arızalara yol açabileceğini belirten Levent Karakulak, yaz aylarında en sık karşılaştıkları sorunların başında yetersiz klima performansının geldiğini söyledi. Klima gazının zamanında yenilenmemesi, periyodik bakımların aksatılması ve sistemin uzun süre çalıştırılmamasının daha büyük mekanik sorunlara neden olabileceğini ifade eden Karakulak, klima gazının LPG gibi sabit kalan bir sistem olmadığını, kullanılmadığında dolaşım sağlayamadığı için zamanla özelliğini kaybettiğini dile getirdi.

Sürücülerin klimayı yalnızca ihtiyaç duyduklarında çalıştırmasının yanlış bir alışkanlık olduğuna dikkat çeken Karakulak, sistemin düzenli olarak devreye alınmasının hem gazın dolaşımını sağladığını hem de parçaların korunmasına yardımcı olduğunu belirtti. Klimanın uzun süre kullanılmaması halinde kompresörün yağsız kalarak kilitlenebileceğini, radyatörde ise çapaklanma oluşabileceğini aktaran Karakulak, bu tür arızaların onarım maliyetinin günümüzde en az 50 bin lirayı bulduğunu söyledi.

Buna karşılık, düzenli bakım yaptıran araç sahiplerinin yaklaşık 2 bin liralık bir masrafla sistemi sağlıklı şekilde kullanabileceğini ifade eden Karakulak, polen filtresinin değiştirilmemesinin de kalorifer motorunda arızaya yol açabileceğini ve bunun da yüksek maliyetli tamiratlara neden olabileceğini sözlerine ekledi.