Periyodik Bakımı Yapılmayan Araç Klimaları Çok Büyük Masraflara Neden Olabilir?
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Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte araç klimaları yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Uzmanlar ise klima sistemleriyle ilgili yaygın hatalara ve ihmal edilen bakım işlemlerine dikkat çekerek sürücüleri uyardı. Klima gazı ile polen filtresinin düzenli olarak yenilenmemesi, periyodik bakımların aksatılması ve klimanın uzun süre çalıştırılmaması, sistemde ciddi arızalara ve yüksek onarım maliyetlerine yol açabiliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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