Elektrikte Yeni Limit Ekimde Belli Oluyor
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Konut abonelerinin elektrik faturasını doğrudan etkileyecek yeni dönem için geri sayım başladı. Kamuoyunda 'kademeli tarife' olarak bilinen son kaynak tedarik tarifesinde, 2027'den itibaren geçerli olacak sübvansiyonlu tüketim sınırının ekim ayında açıklanması bekleniyor. Mevcut 4 bin kilovatsaatlik yıllık limitin 3 bin ya da 3 bin 500 kilovatsaate çekilmesi masada.
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Mevcut 4 bin kWh'lik sınır, aylık yaklaşık 986 TL'lik faturaya denk geliyor.
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"780 TL olan aboneleri etkilemeyecek biçimde yeniden belirlenebilir.
3 bin kWh'lik limitte 660 TL'yi aşan faturalar destek kapsamından çıkacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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