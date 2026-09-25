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Elektrikte Yeni Limit Ekimde Belli Oluyor

Elektrikte Yeni Limit Ekimde Belli Oluyor

Elektrik Elektrik Faturası Elektrik Tüketimi
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.09.2026 - 12:01
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Konut abonelerinin elektrik faturasını doğrudan etkileyecek yeni dönem için geri sayım başladı. Kamuoyunda 'kademeli tarife' olarak bilinen son kaynak tedarik tarifesinde, 2027'den itibaren geçerli olacak sübvansiyonlu tüketim sınırının ekim ayında açıklanması bekleniyor. Mevcut 4 bin kilovatsaatlik yıllık limitin 3 bin ya da 3 bin 500 kilovatsaate çekilmesi masada.

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Mevcut 4 bin kWh'lik sınır, aylık yaklaşık 986 TL'lik faturaya denk geliyor.

Mevcut 4 bin kWh'lik sınır, aylık yaklaşık 986 TL'lik faturaya denk geliyor.

Enerji yönetimi, yeni sınırı belirlemeden önce elektrik dağıtım şirketlerinden bölge bazlı tüketim verilerini eylül ayı içinde istedi. Toplanan rakamların ardından 2027 limitinin ekimde netleşmesi öngörülüyor.

Bugünkü uygulamada konut aboneleri, yıllık 4 bin kilovatsaate kadar olan tüketimde devlet desteğinden yararlanıyor. Eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan'ın hesabına göre bu sınır, aylık ortalama 344 kilovatsaatlik tüketime ve yaklaşık 986 TL'lik faturaya karşılık geliyor.

Limiti aşan abone, son kaynak tedarik tarifesine geçiyor ve elektriği devlet desteği olmadan, maliyet esaslı fiyattan ödüyor. Bu yüzden yeni sınırın hangi seviyede belirleneceği, özellikle kalabalık hanelerde ve kışın elektrikli ısıtıcıya yüklenen evlerde faturadaki farkı doğrudan belirleyecek.

Sektör kaynakları ile gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre yeni düzenlemenin, aylık faturası ortalama 780 TL civarında olan aboneleri etkilemeyecek biçimde kurgulanması gündemde. Yine de limitin 3 bin ile 3 bin 500 kilovatsaat arasında bir seviyeye inmesi en güçlü ihtimal olarak konuşuluyor.

"780 TL olan aboneleri etkilemeyecek biçimde yeniden belirlenebilir.

"780 TL olan aboneleri etkilemeyecek biçimde yeniden belirlenebilir.
twitter.com

'Gözler, enerji yönetiminde... Konut aboneleri için yıllık elektrik tüketim sınırı (Son Kaynak Tedarik Tarifesi limiti) 4 bin kilovatsaat olarak uygulanıyor. Sektöre göre bu sınır aylık tüketimleri 780 TL olan aboneleri etkilemeyecek biçimde yeniden belirlenebilir. Göreceğiz.'

3 bin kWh'lik limitte 660 TL'yi aşan faturalar destek kapsamından çıkacak.

3 bin kWh'lik limitte 660 TL'yi aşan faturalar destek kapsamından çıkacak.

Osman Nuri Doğan, olası iki senaryonun abonelere etkisini rakamlarla ortaya koydu. Limit 3 bin 500 kilovatsaate çekilirse aylık ortalama 291 kilovatsaat, yani günlük 9,58 kilovatsaatin üzerinde elektrik harcayan konutlar sübvansiyonun dışında kalacak.

Daha sert senaryo olan 3 bin kilovatsaatlik sınırda ise eşik aylık ortalama 250 kilovatsaate, günlük 8,21 kilovatsaate iniyor. Bu durumda faturası 660 TL'yi geçen haneler son kaynak tedarik tarifesine, dolayısıyla daha pahalı elektriğe geçmiş olacak.

Kademeli tarife elektrikte ilk kez 2025'te devreye girmiş, o dönem yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketen aboneler destek kapsamından çıkarılmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu eşiği 2026 için 4 bin kilovatsaate düşürdü. Maliyet odaklı yaklaşım doğrultusunda şehit ve gazi yakınları gibi istisnai gruplar dışında limitlerin adım adım aşağı çekilmesi planlanıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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