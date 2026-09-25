Elektrikte Yeni Limit Ekimde Belli Oluyor

Enerji yönetimi, yeni sınırı belirlemeden önce elektrik dağıtım şirketlerinden bölge bazlı tüketim verilerini eylül ayı içinde istedi. Toplanan rakamların ardından 2027 limitinin ekimde netleşmesi öngörülüyor.

Bugünkü uygulamada konut aboneleri, yıllık 4 bin kilovatsaate kadar olan tüketimde devlet desteğinden yararlanıyor. Eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan'ın hesabına göre bu sınır, aylık ortalama 344 kilovatsaatlik tüketime ve yaklaşık 986 TL'lik faturaya karşılık geliyor.

Limiti aşan abone, son kaynak tedarik tarifesine geçiyor ve elektriği devlet desteği olmadan, maliyet esaslı fiyattan ödüyor. Bu yüzden yeni sınırın hangi seviyede belirleneceği, özellikle kalabalık hanelerde ve kışın elektrikli ısıtıcıya yüklenen evlerde faturadaki farkı doğrudan belirleyecek.

Sektör kaynakları ile gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre yeni düzenlemenin, aylık faturası ortalama 780 TL civarında olan aboneleri etkilemeyecek biçimde kurgulanması gündemde. Yine de limitin 3 bin ile 3 bin 500 kilovatsaat arasında bir seviyeye inmesi en güçlü ihtimal olarak konuşuluyor.