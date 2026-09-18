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Doğal Gazda Kademe Uyarısı: Sınırı Aşan Yüzde 70 Zamlı Fatura Ödeyecek

Doğal Gazda Kademe Uyarısı: Sınırı Aşan Yüzde 70 Zamlı Fatura Ödeyecek

Doğalgaz Botaş
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.09.2026 - 11:08
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Havaların soğumasıyla birlikte kombiler yeniden çalışmaya başladı. Milyonlarca hanenin gündemine doğalgazda uygulanan kademeli tarife sistemi yeniden girdi. BOTAŞ'ın 4 Nisan'dan bu yana uyguladığı sistemde, belirlenen aylık tüketim limitinin aşılması durumunda sadece fazla kullanılan kısım değil, o ayki tüm tüketim daha yüksek birim fiyattan faturalandırılıyor. İlk kademede metreküp fiyatı 10,62 lira iken, limiti aşanlar için bu rakam 18 liraya, yani yaklaşık yüzde 70 daha yükseğe çıkıyor. İşte şehirden şehire değişen limitler.

Kaynak: Türkiye gazetesi/Cemal Emre Kurt

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Doğal gaz kademe limiti belli oldu. İki fiyat arasındaki fark yüzde 70'e çıktı.

Doğal gaz kademe limiti belli oldu. İki fiyat arasındaki fark yüzde 70'e çıktı.

BOTAŞ'ın nisan ayından itibaren yürürlükte tuttuğu kademeli doğalgaz tarifesi, tüketimi belirlenen sınırın altında kalan aboneler için birim fiyatı 10,62 lira olarak belirliyor. Ancak bu sınır aşıldığı anda sistem, sadece sınırı aşan kısmı değil, o ay tüketilen doğalgazın tamamını ikinci kademe olan 18 lira üzerinden faturalandırıyor.

İki fiyat arasındaki fark yaklaşık yüzde 70'e ulaşıyor; bu da limiti kısmen aşan bir hanenin bile faturasında ciddi bir sıçrama görmesi anlamına geliyor. Faturanın üzerine ayrıca sistem kullanım bedeli ve vergiler de eklendiği için nihai tutar daha da yükselebiliyor.

Limitler şehir şehir değişiyor.

Limitler şehir şehir değişiyor.

Kademe limitleri her şehirde iklim koşullarına ve geçmiş yıllardaki tüketim alışkanlıklarına göre ayrı ayrı belirleniyor. 

  • Ankara'da eylül ayı limiti 40,69 metreküp iken bu rakam ekimde 76,86, kasımda 161,63, aralıkta ise 284,25 metreküpe kadar yükseliyor.

  • İstanbul'da ise sınırlar biraz daha düşük tutuluyor: eylülde 29,23, ekimde 43,73, kasımda 101,71 ve aralıkta 198,12 metreküp.

  • Erzurum'da ise aralık ayı limiti 319,60 metreküpe kadar çıkabiliyor. 

İki ayı kapsayan faturalarda günlük ortalama tüketim her ay için ayrı hesaplanırken, merkezi ısıtmalı apartmanlarda toplam tüketim daire sayısına bölünerek kişi başına düşen miktar üzerinden değerlendirme yapılıyor. Bu nedenle aynı binada oturan komşular bile farklı kademelerde faturalandırılabiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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