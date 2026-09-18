Doğal Gazda Kademe Uyarısı: Sınırı Aşan Yüzde 70 Zamlı Fatura Ödeyecek

BOTAŞ'ın nisan ayından itibaren yürürlükte tuttuğu kademeli doğalgaz tarifesi, tüketimi belirlenen sınırın altında kalan aboneler için birim fiyatı 10,62 lira olarak belirliyor. Ancak bu sınır aşıldığı anda sistem, sadece sınırı aşan kısmı değil, o ay tüketilen doğalgazın tamamını ikinci kademe olan 18 lira üzerinden faturalandırıyor.

İki fiyat arasındaki fark yaklaşık yüzde 70'e ulaşıyor; bu da limiti kısmen aşan bir hanenin bile faturasında ciddi bir sıçrama görmesi anlamına geliyor. Faturanın üzerine ayrıca sistem kullanım bedeli ve vergiler de eklendiği için nihai tutar daha da yükselebiliyor.