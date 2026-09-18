Doğal Gazda Kademe Uyarısı: Sınırı Aşan Yüzde 70 Zamlı Fatura Ödeyecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Havaların soğumasıyla birlikte kombiler yeniden çalışmaya başladı. Milyonlarca hanenin gündemine doğalgazda uygulanan kademeli tarife sistemi yeniden girdi. BOTAŞ'ın 4 Nisan'dan bu yana uyguladığı sistemde, belirlenen aylık tüketim limitinin aşılması durumunda sadece fazla kullanılan kısım değil, o ayki tüm tüketim daha yüksek birim fiyattan faturalandırılıyor. İlk kademede metreküp fiyatı 10,62 lira iken, limiti aşanlar için bu rakam 18 liraya, yani yaklaşık yüzde 70 daha yükseğe çıkıyor. İşte şehirden şehire değişen limitler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğal gaz kademe limiti belli oldu. İki fiyat arasındaki fark yüzde 70'e çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Limitler şehir şehir değişiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın