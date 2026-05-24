Doğalgazlı Kombiler Tarih Oluyor, Evlerde Isınma Sistemi Tamamen Değişiyor: Kombi Yasağı İçin Tarih Verildi

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) kapsamında, fosil yakıtla çalışan tüm ısıtma sistemleri kademeli olarak kullanımdan kaldırılacak. Alınan yeni kararlara göre, kıta genelinde 2040 yılına gelindiğinde doğal gazla ısınmak tamamen yasaklanmış olacak. Brüksel merkezli bu radikal adım, sadece basit bir yasa değişikliği olmanın ötesinde, insanların barınma ve ısınma alışkanlıklarını kökten değiştirecek tarihi bir dönüşümün başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Kombilerin rafa kalkmasıyla birlikte evleri neyin ısıtacağı sorusunun yanıtı ise ileri teknolojiye sahip ısı pompaları olarak belirlendi. Yakıt tüketmek yerine doğadaki mevcut enerjiyi kullanarak çalışan bu sistemler, klasik doğal gaz kazanlarına göre çok daha yüksek bir verimlilik sunuyor. Dışarıdaki havayı, suyu veya topraktaki ısıyı alarak iç mekana aktaran ısı pompaları, harcadığı bir birim elektriğe karşılık beş birimlik ısı üretebiliyor. Tüketicilere verilen devlet teşviklerinin ve finansal desteklerin de artık kombi gibi fosil yakıtlı cihazlardan kesilip, tamamen bu tür doğa dostu teknolojilere yönlendirileceği belirtiliyor.