Doğalgazlı Kombiler Tarih Oluyor, Evlerde Isınma Sistemi Tamamen Değişiyor: Kombi Yasağı İçin Tarih Verildi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.05.2026 - 09:09
Avrupa Birliği, evlerde standart hale gelen doğal gazlı kombilerin kullanımını aşamalı olarak yasaklamaya hazırlanıyor. 2040 yılına kadar tamamen hayatımızdan çıkması planlanan kombilerin yerini yüksek verimli ısı pompaları ve güneş enerjisi sistemleri alacak. Yeni dönemde binalar, artık sadece enerji tüketen değil, kendi enerjisini üreten akıllı yapılara dönüşecek.

Kaynak: https://energy.ec.europa.eu/topics/en...
Evlerin en temel demirbaşlarından biri olan ve milyonlarca ailenin ısınma ihtiyacını karşılayan doğal gazlı kombiler için yolun sonu göründü.

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) kapsamında, fosil yakıtla çalışan tüm ısıtma sistemleri kademeli olarak kullanımdan kaldırılacak. Alınan yeni kararlara göre, kıta genelinde 2040 yılına gelindiğinde doğal gazla ısınmak tamamen yasaklanmış olacak. Brüksel merkezli bu radikal adım, sadece basit bir yasa değişikliği olmanın ötesinde, insanların barınma ve ısınma alışkanlıklarını kökten değiştirecek tarihi bir dönüşümün başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Kombilerin rafa kalkmasıyla birlikte evleri neyin ısıtacağı sorusunun yanıtı ise ileri teknolojiye sahip ısı pompaları olarak belirlendi. Yakıt tüketmek yerine doğadaki mevcut enerjiyi kullanarak çalışan bu sistemler, klasik doğal gaz kazanlarına göre çok daha yüksek bir verimlilik sunuyor. Dışarıdaki havayı, suyu veya topraktaki ısıyı alarak iç mekana aktaran ısı pompaları, harcadığı bir birim elektriğe karşılık beş birimlik ısı üretebiliyor. Tüketicilere verilen devlet teşviklerinin ve finansal desteklerin de artık kombi gibi fosil yakıtlı cihazlardan kesilip, tamamen bu tür doğa dostu teknolojilere yönlendirileceği belirtiliyor.

Bu büyük enerji dönüşümü için takvim işlemeye çoktan başladı.

İnşaat ve mühendislik sektörü için dönüm noktası sayılan 2030 yılından itibaren yapılacak tüm yeni konutların 'Sıfır Emisyonlu Bina' standartlarına uyması zorunlu tutulacak. Devlet daireleri ve kamu binaları için bu zorunluluğun başlama tarihi ise 2028 olarak öne çekildi. Belirlenen tarihlerden sonra inşa edilecek binaların projelendirme aşamasında, yapının dışarıdan hiçbir şekilde enerjiye ihtiyaç duymadan nasıl ısınacağı en önemli kriter olacak. Bu durum, binaların mimarisinden yalıtım malzemelerine kadar tüm inşaat süreçlerinin baştan aşağı yeniden tasarlanmasını gerektiriyor.

Sürecin nihai hedefi, 2050 yılına kadar mevcut tüm yapı stokunu iklim dostu hale getirmek olarak açıklandı. Yeni düzenleme, binaları sadece enerji tüketen kapalı kutular olmaktan çıkarıp, kendi elektriğini üreten aktif yapılar haline getirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda, uygun olan her çatının güneş panelleriyle donatılması şart koşulurken, gelişen teknolojilerle birlikte bina camlarının dahi enerji üretebilmesi sağlanacak. Yapay zeka destekli akıllı bina yönetim sistemleri sayesinde, güneş enerjisinin en yoğun olduğu anlarda binalar ısıtılarak adeta dev bir termal batarya gibi kullanılacak. 

Avrupa Birliği'nin bu hamlesi, küresel iklim kriziyle mücadelenin yanı sıra enerji bağımsızlığı yolunda atılmış en büyük adım olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
