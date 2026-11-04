Gupi Olmasa Tablo Tersine Dönecekti: Gupse Özay'ın Filmi Ekim'de Sinemaları Yüzde 17 Büyüttü

23 Ekim'de vizyona giren film, açılış hafta sonunu 136 bin 548 seyirciyle kapatıp 2026'nın en iyi yerli açılışını yapmıştı. Ay sonuna kadar geçen 9 günde toplam seyircisini 343 bin 916'ya, hasılatını da 96,6 milyon TL'ye taşıdı.

Box Office Türkiye verilerine göre Gupi, Ekim'de sinemaya giden her 5 kişiden 1'ini salonlara çekti. Üstelik ayın yalnızca son 9 gününde vizyondaydı, buna rağmen listenin ikinci sırasındaki Vahşinin Kalbi'ni neredeyse üç kat geride bıraktı.

Geçen yılla kıyaslandığında da dikkat çekici bir tablo çıkıyor. Ekim 2025'in lideri One Battle After Another ay boyunca 154 bin 644 seyirciye ulaşmıştı. Gupi bu rakamın iki katından fazlasına 9 günde ulaştı. Geçen Ekim'in ikinci ve üçüncü sıralarındaki Mustafa Kemal ile Uykucu ise 152 bin 118 ve 145 bin 421 seyircide kalmıştı.