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Gupi Olmasa Tablo Tersine Dönecekti: Gupse Özay'ın Filmi Ekim'de Sinemaları Yüzde 17 Büyüttü

Gupi Olmasa Tablo Tersine Dönecekti: Gupse Özay'ın Filmi Ekim'de Sinemaları Yüzde 17 Büyüttü

Sinema
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
04.11.2026 - 14:13 Son Güncelleme: 04.11.2026 - 14:15
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Türkiye’de sinema salonları Ekim ayını 1 milyon 675 bin 955 seyirci ve 489,97 milyon TL hasılatla kapattı. Seyirci sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 arttı. Bu artışın arkasında Gupse Özay’ın senaryosunu yazıp baş karakterini seslendirdiği yerli animasyon Gupi ve Gülmeyen Kral var. Film yalnızca 9 günde Ekim’de sinemaya giden her 5 kişiden 1'ini salona çekti.

KAYNAK: Box Office Türkiye

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Gupi ve Gülmeyen Kral, yalnızca 9 günde 343 bin 916 seyirciye ulaşarak Ekim'in en çok izlenen filmi oldu.

Gupi ve Gülmeyen Kral, yalnızca 9 günde 343 bin 916 seyirciye ulaşarak Ekim'in en çok izlenen filmi oldu.

23 Ekim'de vizyona giren film, açılış hafta sonunu 136 bin 548 seyirciyle kapatıp 2026'nın en iyi yerli açılışını yapmıştı. Ay sonuna kadar geçen 9 günde toplam seyircisini 343 bin 916'ya, hasılatını da 96,6 milyon TL'ye taşıdı.

Box Office Türkiye verilerine göre Gupi, Ekim'de sinemaya giden her 5 kişiden 1'ini salonlara çekti. Üstelik ayın yalnızca son 9 gününde vizyondaydı, buna rağmen listenin ikinci sırasındaki Vahşinin Kalbi'ni neredeyse üç kat geride bıraktı.

Geçen yılla kıyaslandığında da dikkat çekici bir tablo çıkıyor. Ekim 2025'in lideri One Battle After Another ay boyunca 154 bin 644 seyirciye ulaşmıştı. Gupi bu rakamın iki katından fazlasına 9 günde ulaştı. Geçen Ekim'in ikinci ve üçüncü sıralarındaki Mustafa Kemal ile Uykucu ise 152 bin 118 ve 145 bin 421 seyircide kalmıştı.

Seyirci yüzde 17 arttı ama hasılattaki yüzde 65,8'lik sıçramanın asıl kaynağı bilet fiyatları oldu.

Seyirci yüzde 17 arttı ama hasılattaki yüzde 65,8'lik sıçramanın asıl kaynağı bilet fiyatları oldu.

Ekim ayında sinema salonlarında toplam 1 milyon 675 bin 955 bilet satıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 430 bin 726'da kalmıştı. Hasılat ise 295,4 milyon TL'den 489,97 milyon TL'ye çıktı.

Ancak hasılattaki büyümenin büyük kısmı seyirciden değil, bilet fiyatlarından geldi. Ortalama bilet fiyatı bir yılda 206,50 TL'den 292,35 TL'ye yükseldi. Yani sinemaya gitmenin maliyeti yaklaşık yüzde 42 arttı.

Vizyondaki film sayısı ise azaldı. Geçen Ekim 156 film gösterimdeydi, bu yıl salonlarda 141 film yer aldı.

Yerli filmlerin Ekim'deki 741 bin 679 seyircisinin neredeyse yarısı tek bir filme, Gupi'ye ait.

Yerli filmlerin Ekim'deki 741 bin 679 seyircisinin neredeyse yarısı tek bir filme, Gupi'ye ait.

Yabancı filmler Ekim'de 934 bin 276 seyirciyle yüzde 18,5 büyüdü. Yerli filmler de 741 bin 679 seyirciyle yüzde 15,4'lük bir artış yakaladı. Yerli yapımların toplam içindeki payı yüzde 44,3 oldu.

Peki Gupi olmasaydı? Rakamlar hesaplandığında tablo tamamen değişiyor. Gupi'nin seyircisi çıkarıldığında Ekim'deki toplam seyirci 1 milyon 332 bin civarına iniyor. Bu da geçen yılın yaklaşık yüzde 7 gerisinde kalmak demek. Yerli filmlerde düşüş çok daha sert: Gupi hariç yerli yapımların seyircisi geçen yılın yaklaşık yüzde 38 altında kalıyor.

Ekim'in ilk 5'ini Gupi ve Gülmeyen Kral, Vahşinin Kalbi, Diğer Anne, Resident Evil ve Hasip ile Nasip oluşturdu. İkinci ile dördüncü sıra arasındaki fark yalnızca 5 bin 287 seyirci oldu. Diğer Anne ile Resident Evil'i ayıran fark ise sadece 843 kişi.

1. Gupi ve Gülmeyen Kral: 343 bin 916

2. Vahşinin Kalbi: 125 bin 338

3. Diğer Anne: 120 bin 894

4. Resident Evil: 120 bin 051

5. Hasip ile Nasip: 106 bin 062

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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