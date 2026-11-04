Gupi Olmasa Tablo Tersine Dönecekti: Gupse Özay'ın Filmi Ekim'de Sinemaları Yüzde 17 Büyüttü
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Türkiye’de sinema salonları Ekim ayını 1 milyon 675 bin 955 seyirci ve 489,97 milyon TL hasılatla kapattı. Seyirci sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 arttı. Bu artışın arkasında Gupse Özay’ın senaryosunu yazıp baş karakterini seslendirdiği yerli animasyon Gupi ve Gülmeyen Kral var. Film yalnızca 9 günde Ekim’de sinemaya giden her 5 kişiden 1'ini salona çekti.
KAYNAK: Box Office Türkiye
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Gupi ve Gülmeyen Kral, yalnızca 9 günde 343 bin 916 seyirciye ulaşarak Ekim'in en çok izlenen filmi oldu.
Seyirci yüzde 17 arttı ama hasılattaki yüzde 65,8'lik sıçramanın asıl kaynağı bilet fiyatları oldu.
Yerli filmlerin Ekim'deki 741 bin 679 seyircisinin neredeyse yarısı tek bir filme, Gupi'ye ait.
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