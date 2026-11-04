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“Rüya Bitti, Kabus Başladı”: Emre Özpeynirci Otomotivde Kapanma Uyarısı Yaptı

“Rüya Bitti, Kabus Başladı”: Emre Özpeynirci Otomotivde Kapanma Uyarısı Yaptı

Otomobil Fiyatları otomobil ÖTV
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
04.11.2026 - 13:54
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Türkiye otomotiv pazarında ekim ayı, yılın en sert düşüşüne sahne oldu. Otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,4 gerileyerek 80 bin 334 adede indi. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci tabloyu tek cümleyle özetledi: 'Rüya bitti, kabus başladı.'

Kaynak: Oksijen TV

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Üç yıl süren satış rüyası, 2026'nın ikinci yarısında kabusa döndü.

Üç yıl süren satış rüyası, 2026'nın ikinci yarısında kabusa döndü.

Oksijen TV'de yayımlanan Otomotiv Gündemi programına konuk olan Özpeynirci, sektörün son yıllarda 1 milyonun üzerinde satışa alıştığını hatırlattı. '2023'te başlayan, 2024 ve 2025'te 1 milyon adetleri aşan bir rüya yaşamıştı. Ama 2026 yılına geldiğimiz zaman bu iş özellikle ikinci yarıda kabusa döndü' dedi.

Yıl başında 2025'e yakın, hatta daha yüksek bir satış hacmi bekleniyordu. Ancak şubatta başlayan gerileme temmuzdan itibaren hız kazandı. Temmuzda yüzde 25'i, ağustosta yüzde 20'yi aşan kayıp eylülde yüzde 25 civarında gerçekleşti, ekimde ise yüzde 30'un üzerine çıktı. Böylece yılın ilk 10 ayındaki toplam satış yüzde 15,33 düşüşle 883 bin adette kaldı.

Ekim, normal şartlarda yılın en hareketli satış aylarından biri. Pazarın buna rağmen 80 bin adet bandında kalması yıl sonu hesaplarını da baştan değiştirdi. Yıl başında 1 milyon 150 bin ile 1 milyon 200 bin arasında konuşulan hedef için Özpeynirci, artık 1 milyon 100 bin adede ulaşmanın bile zor göründüğünü söyledi.

Kapanmalar gündeme gelebilir.

Kapanmalar gündeme gelebilir.

Sektördeki yatırımların ve bayi ağlarının 1 milyon ile 1,5 milyon adetlik bir pazara göre kurulduğunu vurgulayan Özpeynirci, satışların 2022 seviyelerine dönmesinin ağır sonuçları olabileceğini belirtti: 'Bu yatırımların da sorgulanmasına, bazı konsolidasyonların olmasına, bazı sonuçta kapanmaların veya istihdam kayıplarının olmasına da yol açabilir diye düşünebiliriz.'

Özpeynirci'ye göre önümüzdeki dönemde bayi ağları, stok maliyetleri ve finansman giderleri sektörün en çok zorlanacağı başlıklar olacak. Satışları aşağı çeken nedenler arasında ise krediye erişimdeki güçlükler, yüksek faizler, eriyen alım gücü ve fon piyasasındaki gelişmelerin yol açtığı likidite sıkışıklığı öne çıkıyor.

Ekim tablosunda en dikkat çekici kalem hafif ticari araçlar oldu. Otomobil satışları yüzde 28,40 düşerken hafif ticari araçlardaki kayıp yüzde 39,52'ye ulaştı. Önceki aylarda otomobildeki düşüşü dengeleyen bu segmentin sert gerilemesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin durumuna dair de ipucu veriyor. Özpeynirci, 'Türkiye'deki ekonomik tabloyu aslında hafif ticari araç satışları gösteriyor net olarak' diye konuştu.

2027'de 1 milyonluk pazar bile zor: Sektör ÖTV düzenlemesi ve destek bekliyor.

2027'de 1 milyonluk pazar bile zor: Sektör ÖTV düzenlemesi ve destek bekliyor.

Gelecek yıl için piyasada iyimser beklentiler de dile getiriliyor. Bu senaryoya göre faiz ve enflasyonun gerilemesiyle pazar yeniden toparlanacak ve 1 milyon adedin üzerine çıkacak. Özpeynirci ise aynı fikirde değil: 'Şu an gözüken tablo 2027 yılında 1 milyonluk pazarın bile imkansız olacağı yönünde.'

Sektörün yeniden canlanması için kredi koşullarının iyileşmesi, faizlerin düşmesi ve tüketicinin alım gücünün artması gerektiğini söyleyen Özpeynirci, özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahları ile vergi dilimlerinin güncellenmesi çağrısında da bulundu. Hem elektrikli hem de içten yanmalı otomobillerde vergi yükünün satışları baskıladığını belirten Özpeynirci, 'Pazarın çok ciddi bir desteğe, teşviğe ihtiyacı var' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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