“Rüya Bitti, Kabus Başladı”: Emre Özpeynirci Otomotivde Kapanma Uyarısı Yaptı

Oksijen TV'de yayımlanan Otomotiv Gündemi programına konuk olan Özpeynirci, sektörün son yıllarda 1 milyonun üzerinde satışa alıştığını hatırlattı. '2023'te başlayan, 2024 ve 2025'te 1 milyon adetleri aşan bir rüya yaşamıştı. Ama 2026 yılına geldiğimiz zaman bu iş özellikle ikinci yarıda kabusa döndü' dedi.

Yıl başında 2025'e yakın, hatta daha yüksek bir satış hacmi bekleniyordu. Ancak şubatta başlayan gerileme temmuzdan itibaren hız kazandı. Temmuzda yüzde 25'i, ağustosta yüzde 20'yi aşan kayıp eylülde yüzde 25 civarında gerçekleşti, ekimde ise yüzde 30'un üzerine çıktı. Böylece yılın ilk 10 ayındaki toplam satış yüzde 15,33 düşüşle 883 bin adette kaldı.

Ekim, normal şartlarda yılın en hareketli satış aylarından biri. Pazarın buna rağmen 80 bin adet bandında kalması yıl sonu hesaplarını da baştan değiştirdi. Yıl başında 1 milyon 150 bin ile 1 milyon 200 bin arasında konuşulan hedef için Özpeynirci, artık 1 milyon 100 bin adede ulaşmanın bile zor göründüğünü söyledi.