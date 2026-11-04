“Rüya Bitti, Kabus Başladı”: Emre Özpeynirci Otomotivde Kapanma Uyarısı Yaptı
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Türkiye otomotiv pazarında ekim ayı, yılın en sert düşüşüne sahne oldu. Otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,4 gerileyerek 80 bin 334 adede indi. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci tabloyu tek cümleyle özetledi: 'Rüya bitti, kabus başladı.'
Üç yıl süren satış rüyası, 2026'nın ikinci yarısında kabusa döndü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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