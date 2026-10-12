Otomotiv Devinden Efsane Model Sürprizi: Fransız Klasiği Geri Dönüyor!

Yeni 2CV'nin yüksek tekerlek kemerleri, kavisli tavanı ve göz gibi farları ilk bakışta atasını hatırlatıyor. Citroen CEO'su Xavier Chardon, otomobili 'yarının ulaşım sorunlarına modern, zekice ve ferahlatıcı bir yanıt' olarak tanımlıyor.

Citroen bu stratejide yalnız değil. Renault, 5 ve 4 modellerini elektrikli olarak geri getirdi; Volkswagen ise klasik T2 minibüsünü anımsatan ID. Buzz'ı yollara çıkardı. Çinli üreticilerin rekabetiyle zorlanan Avrupa markaları, ellerindeki en güçlü kozu, yani geçmişlerini kullanıyor.

Autocar dergisinin kıdemli editörü Rachel Burgess'e göre bu son derece mantıklı bir hamle: 'Daha yaşlı bir kitle orijinal modelleri sıcak duygularla hatırlıyor, daha genç bir kitle ise retro havayı çekici buluyor.'

Konsept henüz satışa hazır değil; Citroen tasarımı geliştirdikçe otomobilin görünümünün değişmesi bekleniyor. Ayrıca şirketin hedefi, 2028'e kadar bu otomobilin bir versiyonunu yaklaşık 13 bin sterline (şimdiki kurla yaklaşık 846 bin TL) satışa sunmak.