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Otomotiv Devinden Efsane Model Sürprizi: Fransız Klasiği Geri Dönüyor!

Otomotiv Devinden Efsane Model Sürprizi: Fransız Klasiği Geri Dönüyor!

otomobil
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 17:08
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Fransız otomobil üreticisi Citroen, 1948'de tanıttığı efsanevi 2CV modelini elektrikli bir şehir otomobili olarak yeniden hayata döndürüyor. Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan konsept, orijinal modelin tasarımından izler taşıyor. Şirketin hedefi, 2028'e kadar bu otomobilin bir versiyonunu yaklaşık 13 bin sterline (yaklaşık 846 bin TL) satışa sunmak!

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Bir Tepsi Yumurtayı Kırmadan Tarladan Geçebiliyordu

Bir Tepsi Yumurtayı Kırmadan Tarladan Geçebiliyordu

Orijinal 2CV, Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımından toparlanmaya çalıştığı 1948'de piyasaya çıktı. Fransız çiftçiler ve kırsalda yaşayanlar için ucuz, sağlam ve tamiri kolay bir araç olarak tasarlanmıştı.

Yüksek tekerlek kemerleri ve yumuşak süspansiyonu sayesinde efsaneye göre sürülmüş bir tarladan bir tepsi yumurtayı kırmadan geçebiliyordu. Tavanı o kadar yüksekti ki sürücüler şapkalarını çıkarmadan direksiyona geçebiliyordu.

Adı Fransızcada 'deux chevaux', yani 'iki beygir' anlamına gelen otomobil 40 yılı aşkın süre üretildi. Zamanla kırsalın iş aracı olmaktan çıkıp hippilerin gözdesi olan kült bir klasiğe dönüştü.

Avrupa'nın Çin'e Karşı Kozu: Nostalji

Avrupa'nın Çin'e Karşı Kozu: Nostalji

Yeni 2CV'nin yüksek tekerlek kemerleri, kavisli tavanı ve göz gibi farları ilk bakışta atasını hatırlatıyor. Citroen CEO'su Xavier Chardon, otomobili 'yarının ulaşım sorunlarına modern, zekice ve ferahlatıcı bir yanıt' olarak tanımlıyor.

Citroen bu stratejide yalnız değil. Renault, 5 ve 4 modellerini elektrikli olarak geri getirdi; Volkswagen ise klasik T2 minibüsünü anımsatan ID. Buzz'ı yollara çıkardı. Çinli üreticilerin rekabetiyle zorlanan Avrupa markaları, ellerindeki en güçlü kozu, yani geçmişlerini kullanıyor.

Autocar dergisinin kıdemli editörü Rachel Burgess'e göre bu son derece mantıklı bir hamle: 'Daha yaşlı bir kitle orijinal modelleri sıcak duygularla hatırlıyor, daha genç bir kitle ise retro havayı çekici buluyor.'

Konsept henüz satışa hazır değil; Citroen tasarımı geliştirdikçe otomobilin görünümünün değişmesi bekleniyor. Ayrıca şirketin hedefi, 2028'e kadar bu otomobilin bir versiyonunu yaklaşık 13 bin sterline (şimdiki kurla yaklaşık 846 bin TL) satışa sunmak.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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