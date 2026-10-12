Otomotiv Devinden Efsane Model Sürprizi: Fransız Klasiği Geri Dönüyor!
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Fransız otomobil üreticisi Citroen, 1948'de tanıttığı efsanevi 2CV modelini elektrikli bir şehir otomobili olarak yeniden hayata döndürüyor. Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan konsept, orijinal modelin tasarımından izler taşıyor. Şirketin hedefi, 2028'e kadar bu otomobilin bir versiyonunu yaklaşık 13 bin sterline (yaklaşık 846 bin TL) satışa sunmak!
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