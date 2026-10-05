Ekim 2026 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Fransız otomotiv estetiğini benzersiz bir konforla harmanlayan Citroën, Ekim 2026 listelerini otomobilseverlerle buluşturdu. Şehrin sevimli ve çevreci yüzü Ami’den konforu yeniden tanımlayan C3 ve C3 Aircross’a, iddialı silüetiyle C4 X ve ailenin amiral gemisi C5 Aircross’a kadar tüm modeller, sonbahar döneminde yepyeni avantajlarla sahneye çıkıyor.

Peki, Citroën C3, C3 Aircross, C4, C4 X, C5 Aircross, Ami ve Berlingo modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Citroën'in Ekim 2026 güncel fiyat listesi.