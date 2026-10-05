article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Ekim 2026 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 11:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fransız otomotiv estetiğini benzersiz bir konforla harmanlayan Citroën, Ekim 2026 listelerini otomobilseverlerle buluşturdu. Şehrin sevimli ve çevreci yüzü Ami’den konforu yeniden tanımlayan C3 ve C3 Aircross’a, iddialı silüetiyle C4 X ve ailenin amiral gemisi C5 Aircross’a kadar tüm modeller, sonbahar döneminde yepyeni avantajlarla sahneye çıkıyor. 

Peki, Citroën C3, C3 Aircross, C4, C4 X, C5 Aircross, Ami ve Berlingo modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Citroën'in Ekim 2026 güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekim 2026 Citroën Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyaları

Ekim 2026 Citroën Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyaları

Göz alıcı tasarımı ve sınıfında fark yaratan Advanced Comfort süspansiyon sistemiyle Citroën, Ekim ayı perakende satış listelerini duyurdu. Hem elektrikli şehir içi mobilite araçları hem de uzun yolculukları keyfe dönüştüren geniş hacimli SUV ve ticari seçenekleri, yenilenen fiyatlarıyla galerileri süslüyor.

Aşağıdaki fiyatlar, Citroën'in tavsiye edilen anahtar teslim rakamlarıdır. Ancak Ekim ayı fırsatlarında, bayilerdeki araç stok durumu, seçilen kredi imkanları ve opsiyonel paketlere göre değişiklikler gösterebilir.

Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Ekim 2026

Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 83 kW Elektrikli Motor Plus - 1.645.000 TL 

  • 83 kW Elektrikli Motor Max - 1.725.000 TL | Ekim Ayına Özel Fiyat: 1.605.000 TL

Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Ekim 2026

Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Plus - 2.280.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Collection - 2.290.000 TL | Ekim Ayına Özel Fiyat: 2.190.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Max - 2.320.000 TL | Ekim Ayına Özel Fiyat: 2.200.000 TL

Açıklama: * İçten yanmalı motor (136 hp) ile elektrik motorunun (21 hp) birleşik maksimum gücünü ifade eder.

Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Ekim 2026

Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max - 1.875.000 TL 

  • 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Collection - 1.990.000 TL

  • 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max - 2.020.000 TL

Citroen C4 Hybrid 145 Fiyat Listesi Ekim 2026

Citroen C4 Hybrid 145 Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 You - 2.295.000 TL | Ekim Ayına Özel Fiyat: 2.140.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max - 2.345.000 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Ekim 2026

Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Ekim 2026
  • 115 kW Elektrikli Motor Max - 2.375.000 TL | Ekim Ayına Özel Fiyat: 2.150.000 TL

Citroen C4 X Hybrid 145 Fiyat Listesi Ekim 2026

Citroen C4 X Hybrid 145 Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 You - 2.295.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max - 2.345.000 TL | Ekim Ayına Özel Fiyat: 2.140.000 TL

Açıklama: * - İçten yanmalı motor (136 hp) ve e-motor (21 hp) bileşik maksimum gücü.

Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Ekim 2026

Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Ekim 2026
  • 115 kW Elektrikli Motor Max - 2.340.000 TL | Ekim Ayına Özel Fiyat: 2.150.000 TL

Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Ekim 2026

Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Plus - 2.865.000 TL | Ekim Ayına Özel Fiyat: 2.714.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max - 3.050.000 TL

Citroen Yeni ë-C5 Aircross Fiyat Listesi Ekim 2026

Citroen Yeni ë-C5 Aircross Fiyat Listesi Ekim 2026
  • 157 kW Elektrikli Motor Plus - 2.430.000 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Citroen Ami Fiyat Listesi Ekim 2026

Citroen Ami Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 6 kW Elektrik Motor Ami 2026 - 605.000 TL | Ekim Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 575.000 TL

  • 6 kW Elektrik Motor Ami Dark Side 2026 - 620.000 TL | Ekim Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 590.000 TL

  • 6 kW Elektrik Motor Ami Sunrise 2026 - 645.000 TL | Ekim Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 615.000 TL

  • 6 kW Elektrik Motor Ami Sunset 2026 - 645.000 TL | Ekim Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 615.000 TL

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Ekim 2026

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus - 1.902.000 TL | Ekim Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 1.789.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 You - 2.013.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max - 2.053.000 TL | Ekim Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 1.999.000 TL

Citroen Berlingo Van Fiyat Listesi Ekim 2026

Citroen Berlingo Van Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Van - 1.504.000 TL | Ekim Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 1.340.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van - 1.593.000 TL | Ekim Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 1.499.000 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın