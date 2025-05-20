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Kurt Efe'yi Çekirdekten Yetiştirme Kararı Alan Kıvanç Tatlıtuğ'un Spor Salonu Halleri Hayallere Daldırttı!

Kurt Efe'yi Çekirdekten Yetiştirme Kararı Alan Kıvanç Tatlıtuğ'un Spor Salonu Halleri Hayallere Daldırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.05.2025 - 19:06

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile birlikte spor salonuna gitti, o anları sosyal medyada paylaştı. Karizmasıyla olduğu kadar babalığıyla da gönülleri fetheden, ailesiyle örnek bir hayat süren Tatlıtuğ’un Başak Dizer’le olan evliliği ve oğluyla kurduğu özel bağ, yine gündem oldu, sosyal medya kullanıcılarının yorumları gecikmedi.

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Türk televizyonunun karizmatik yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı eşi Başak Dizer, 2016 yılında Paris'te dünyaevine girmiş, bu evlilik, magazin dünyasının gözde çiftlerinden birinin oluşmasına neden olmuştu.

Türk televizyonunun karizmatik yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı eşi Başak Dizer, 2016 yılında Paris'te dünyaevine girmiş, bu evlilik, magazin dünyasının gözde çiftlerinden birinin oluşmasına neden olmuştu.

2022 yılında oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla mutlulukularını taçlandıran çift, özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman sosyal medyadan yaptıkları paylaşımları ile görenleri mest etmeye devam etmişti.

Özellikle daha bu yaşında babasıyla benzerliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Kurt Efe'yi paylaşan ilkili ayrı bir beğeni yağmuruna tutuluyordu.

Zaman zaman babası Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımlarıyla gördüğümüz, bazen de magazin muhabirlerinin kameralarına yaklanan Kurt Efe bir kez daha herkesi mest etmişti.

Zaman zaman babası Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımlarıyla gördüğümüz, bazen de magazin muhabirlerinin kameralarına yaklanan Kurt Efe bir kez daha herkesi mest etmişti.

19 Mayıs günü babasının kucağında görüntülenen Kurt Efe'nin son görüntüsü ise sosyal medyaya damga vurmuş, babasının kopyası olduğuna bir kez daha ikna olduğumuz Kurt Efe tatlılığıyla görenleri kendine hayran bırakmıştı.

Biz de son olarak babasıyla benzerliğini küçüklük fotoğraflarıyla yan yana koyarak karşılaştırmıştık:

Geçtiğimiz gün oğlu ile kameralara yakalanan Kıvanç Tatlıtuğ bugün de spor salonundan paylaşımlarda bulundu.

Ardından oğlu Kurt Efe'yi çekirdekten yetiştirme kararı alan Kıvanç Tatlıtuğ ikilinin güreştiği anları paylaştı:

O anlar sosyal medya kullanıcılarını hayallere daldırdı:

O anlar sosyal medya kullanıcılarını hayallere daldırdı:
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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