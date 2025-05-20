Kurt Efe'yi Çekirdekten Yetiştirme Kararı Alan Kıvanç Tatlıtuğ'un Spor Salonu Halleri Hayallere Daldırttı!
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile birlikte spor salonuna gitti, o anları sosyal medyada paylaştı. Karizmasıyla olduğu kadar babalığıyla da gönülleri fetheden, ailesiyle örnek bir hayat süren Tatlıtuğ’un Başak Dizer’le olan evliliği ve oğluyla kurduğu özel bağ, yine gündem oldu, sosyal medya kullanıcılarının yorumları gecikmedi.
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Türk televizyonunun karizmatik yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı eşi Başak Dizer, 2016 yılında Paris'te dünyaevine girmiş, bu evlilik, magazin dünyasının gözde çiftlerinden birinin oluşmasına neden olmuştu.
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Zaman zaman babası Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımlarıyla gördüğümüz, bazen de magazin muhabirlerinin kameralarına yaklanan Kurt Efe bir kez daha herkesi mest etmişti.
Geçtiğimiz gün oğlu ile kameralara yakalanan Kıvanç Tatlıtuğ bugün de spor salonundan paylaşımlarda bulundu.
Ardından oğlu Kurt Efe'yi çekirdekten yetiştirme kararı alan Kıvanç Tatlıtuğ ikilinin güreştiği anları paylaştı:
O anlar sosyal medya kullanıcılarını hayallere daldırdı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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