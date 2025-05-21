Boğazı Düğümlendi: Geçtiğimiz Hafta Ablası Nilay Sağın'ı Kaybeden Simge'nin Konserdeki Hali Yürekleri Burktu
15 Mayıs Perşembe günü ablasının vefat ettiği haberleriyle andığımız Simge, cenazedeki görüntülerle yürekleri dağlamıştı. Ablasının vefatıyla yıkılan Simge, sahneye gözyaşlarıyla döndü. Boğazı düğümlenen ve şarkı söylemekte zorlanan sanatçının sahnedeki halleri kameralara yansıdı.
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Türk pop müziğinde duyguyu sesiyle en iyi aktaran isimlerden biri olan Simge Sağın, 2015 yılında çıkardığı "Miş Miş" ile büyük çıkış yakaladı.
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Kendine özgü tarzı, sahne enerjisi ve güçlü sesiyle, sadece müzik dünyasında değil, magazinde de sıkça konuşulan Simge geçtiğimiz hafta acı bir haberle sarsılmıştı.
@nurmagazins'in paylaşımına göre, sahneye çıkan Simge'nin şarkı söylemekte zorlandığı anlar kameralara böyle yansıdı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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