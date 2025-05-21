onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Boğazı Düğümlendi: Geçtiğimiz Hafta Ablası Nilay Sağın'ı Kaybeden Simge'nin Konserdeki Hali Yürekleri Burktu

Boğazı Düğümlendi: Geçtiğimiz Hafta Ablası Nilay Sağın'ı Kaybeden Simge'nin Konserdeki Hali Yürekleri Burktu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.05.2025 - 09:14

15 Mayıs Perşembe günü ablasının vefat ettiği haberleriyle andığımız Simge, cenazedeki görüntülerle yürekleri dağlamıştı. Ablasının vefatıyla yıkılan Simge, sahneye gözyaşlarıyla döndü. Boğazı düğümlenen ve şarkı söylemekte zorlanan sanatçının sahnedeki halleri kameralara yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinde duyguyu sesiyle en iyi aktaran isimlerden biri olan Simge Sağın, 2015 yılında çıkardığı "Miş Miş" ile büyük çıkış yakaladı.

Türk pop müziğinde duyguyu sesiyle en iyi aktaran isimlerden biri olan Simge Sağın, 2015 yılında çıkardığı "Miş Miş" ile büyük çıkış yakaladı.

Eğlenceli ritimleriyle hareketli şarkıların aranan ismi olurken, aynı zamanda 'Aşkın Olayım', 'Ben Bazen', 'Öpücem' gibi hitlerle hem kalplere dokunan hem de listelerde zirvede kalan Simge'nin özel hayatı da başarıları da ayrı konuşuluyor.

Kendine özgü tarzı, sahne enerjisi ve güçlü sesiyle, sadece müzik dünyasında değil, magazinde de sıkça konuşulan Simge geçtiğimiz hafta acı bir haberle sarsılmıştı.

Kendine özgü tarzı, sahne enerjisi ve güçlü sesiyle, sadece müzik dünyasında değil, magazinde de sıkça konuşulan Simge geçtiğimiz hafta acı bir haberle sarsılmıştı.

Kalbine dokunan şarkıların ardında hep bir hikaye, bir duygu var derken… Geçtiğimiz hafta, hayatındaki en büyük acılardan biriyle karşılaşan Simge Sağın, 45 yaşındaki ablasını, Nilay Sağın’ı kaybetti.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle uykusunda hayatını kaybettiği öğrenilen Nilay Sağın'ın cenazesinde zor anlar yaşayan Simge yürekleri burkmuştu.

Geçtiğimiz hafta ablası Nilay Sağın'ın vefatıyla sarsılan ünlü şarkıcı Simge, acısına rağmen sahneye çıktı. Sevenleriyle buluşan Simge'nin duygusal anları dikkat çekti.

@nurmagazins'in paylaşımına göre, sahneye çıkan Simge'nin şarkı söylemekte zorlandığı anlar kameralara böyle yansıdı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
8
4
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın