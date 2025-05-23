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Oyuncu Halit Ergenç’e 1 Yıl 10 Ay 15 Gün, Rıza Kocaoğlu’na 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Oyuncu Halit Ergenç’e 1 Yıl 10 Ay 15 Gün, Rıza Kocaoğlu’na 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.05.2025 - 14:43 Son Güncelleme: 23.05.2025 - 15:35

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükümlerin açıklaması geri bırakıldı.

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Mahkeme sonrası oyuncu Halit Ergenç'in ilk görüntüleri...

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun, menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun, menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun, menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği iddia edildiği soruşturması çerçevesinde ’yalan tanıklık’ yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları dava karara bağlandı. İstanbul 24.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Halit Ergenç ve sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Ergenç, ‘’Orada benim tanık olarak ifademe başvuruldu ve ben yalan söylemedim. Görüşmemin olup olmadığı sorulmadı, sorulsaydı sakınacağım bir şeyim yoktu gönül rahatlığıyla cevap verirdim. Samimiyet göreceli bir kavram, biz sektörde bir sürü insanla çeşitli yerlerde samimi pozlar verebiliriz veya aynı projede yer aldığımız bir sürü bölüm çektiğimiz kişilerle samimiyetimiz olmayabiliyor. İçimdeki ‘keşke’lerden bir tanesi, keşke o dönem karşı dava açsaydım fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin çünkü akıl almaz iddialarda bulunuyorlardı. Oysa orada insan seli vardı, sanki biz ön plandaymışız gibi olmuştu. Ben bana ne sorulduysa ona cevap verdim, bana sorulduğunda ise görüşmem olmadığını, irtibatım olmadığını belirttim. Sonra bana Ayşe Barım ile ilgili soru soruldu, ben Ayşe Barım ile onlarla ne görüşüp ne konuşacağını bilecek kadar tanışık değilim dedim. Herhangi bir kastımın mevcut olmaması ve suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraatımı talep ediyorum’’ dedi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler. Son sözü sorulan sanık Ergenç, mahkemeden beraatını talep etti.

Ergenç’e 1 yıl 10 ay hapis, Kocaoğlu’na 1 yıl 8 ay hapis cezası

Ergenç’e 1 yıl 10 ay hapis, Kocaoğlu’na 1 yıl 8 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Halit Ergenç’i ‘yalan tanıklık’ suçundan duruşmada saygılı bir tutum sergilediğini de dikkate alarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Rıza Kocaoğlu ise aynı suçtan saygılı bir tutum sergilediği de göz önüne alınarak 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı ve her ikisinin de bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Kararın okunmasının ardından Ergenç, hakime ‘yalan söyledim yani?’ şeklinde sordu. Moralinin bozulduğu görülen Ergenç, hakimin kendisine karara itiraz edebileceğini hatırlatması üzerine ‘itiraz edeceğiz’ şeklinde yanıt verdi. Ergenç, basın mensuplarının sorularını ise ‘daha sonra’ diyerek yanıtlamadan adliyeden ayrıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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