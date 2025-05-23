Oyuncu Halit Ergenç’e 1 Yıl 10 Ay 15 Gün, Rıza Kocaoğlu’na 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası
Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükümlerin açıklaması geri bırakıldı.
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Mahkeme sonrası oyuncu Halit Ergenç'in ilk görüntüleri...
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Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun, menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Ergenç’e 1 yıl 10 ay hapis, Kocaoğlu’na 1 yıl 8 ay hapis cezası
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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