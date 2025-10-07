Zayıflığı Dikkat Çekti: Dilan Polat'ın Kameraya Poz Keserken Şekilden Şekile Girdiği Anlar Olay Oldu!
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir zayıflığıyla konuşulan Polat, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Kameraya verdiği pozlarla endişelendiren isim yine sosyal medyada çok konuşuldu!
Son yıllarda yaşadığı yasal süreçler ve kişisel açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat, ne yapsa ayrı olay oluyor.
Cezaevindeyken verdiği kilolarla dikkat çeken, ardından zayıflama kahvesi reklamlarına devam eden Polat daha önce zayıflığıyla endişelendirmişti.
