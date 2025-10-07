onedio
Zayıflığı Dikkat Çekti: Dilan Polat'ın Kameraya Poz Keserken Şekilden Şekile Girdiği Anlar Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
07.10.2025 - 12:33

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir zayıflığıyla konuşulan Polat, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Kameraya verdiği pozlarla endişelendiren isim yine sosyal medyada çok konuşuldu!

Son yıllarda yaşadığı yasal süreçler ve kişisel açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat, ne yapsa ayrı olay oluyor.

2024 yılında, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, bu süreçte birçok kez medyanın odağı olmuştu.

Tutukluluk sürecinden önce ve sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken isim şimdilerde de gündemde kalmaya devam ediyor.

Cezaevindeyken verdiği kilolarla dikkat çeken, ardından zayıflama kahvesi reklamlarına devam eden Polat daha önce zayıflığıyla endişelendirmişti.

Ecem Dalgıçoğlu
