Kapalı Çarşı'da 51 Yıl Sonra İlk! Altın Satışları Durduruldu

Kapalı Çarşı'da 51 Yıl Sonra İlk! Altın Satışları Durduruldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.10.2025 - 11:47

Son günlerde tarihi zirveyi gören altın yılbaşından bu yana yüzde 55 değer kazandı. Altındaki sert dalgalanmalar alış-satış işlemlerinde sorunları beraberinde getirdi. Kapalı Çarşı’da alış-satış işlemleri arasındaki fark 500 TL’ye kadar çıktı. Sözcü TV’ye konuşan altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, 1974 yılında bu yana Kapalı Çarşı’da bir ilk yaşandığını söyleyerek, artan fiyatların ardından altın satışının durduğunu söyledi. 

Kapalı Çarşı'da 51 yıl sonra bir ilk yaşandı.

Kapalı Çarşı'da 51 yıl sonra bir ilk yaşandı.

Altın fiyatlarının yükselmesiyle beraber Kapalı Çarşı’da alış-satış işlemleri arasındaki fark 500 TL’ye kadar çıktı. Esnaf sattığı altını yerine koyamayınca altın satış işlemlerini durdurdu. 

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, 1974’ten bu yana ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını dile getirdi. Yıldırımtürk, yüksek al-sat farkı nedeniyle işletmelerin sattıklarını altını yerine koymakta güçlük yaşandığını vurguladı.

"Bu durumu en son 1974 yılında yaşadım."

"Bu durumu en son 1974 yılında yaşadım."

Esnafın sattığı altını aynı fiyattan yerine koyamadığını söyleyen Yıldırımtürk, 'Şu an fiyat konusunda öngörülebilirlik çok zor hale geldi. Bu durumu en son 1974 yılında yaşadım. Fiyatlar anlık artıyordu ve talebe yetişemiyorduk. Şu an durum neredeyse aynı. Kapalı Çarşı’ya altın almaya gelen yatırımcı, dükkanın kapısından çıktığı anda kazanmaya başlıyor. Esnaf sattığı altını aynı fiyattan yerine koyamıyor” dedi.

