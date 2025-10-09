Kapalı Çarşı’da 51 Yıl Sonra İlk! Altın Satışları Durduruldu

Esnafın sattığı altını aynı fiyattan yerine koyamadığını söyleyen Yıldırımtürk, 'Şu an fiyat konusunda öngörülebilirlik çok zor hale geldi. Bu durumu en son 1974 yılında yaşadım. Fiyatlar anlık artıyordu ve talebe yetişemiyorduk. Şu an durum neredeyse aynı. Kapalı Çarşı’ya altın almaya gelen yatırımcı, dükkanın kapısından çıktığı anda kazanmaya başlıyor. Esnaf sattığı altını aynı fiyattan yerine koyamıyor” dedi.