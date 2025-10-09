Kapalı Çarşı’da 51 Yıl Sonra İlk! Altın Satışları Durduruldu
Son günlerde tarihi zirveyi gören altın yılbaşından bu yana yüzde 55 değer kazandı. Altındaki sert dalgalanmalar alış-satış işlemlerinde sorunları beraberinde getirdi. Kapalı Çarşı’da alış-satış işlemleri arasındaki fark 500 TL’ye kadar çıktı. Sözcü TV’ye konuşan altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, 1974 yılında bu yana Kapalı Çarşı’da bir ilk yaşandığını söyleyerek, artan fiyatların ardından altın satışının durduğunu söyledi.
Kapalı Çarşı'da 51 yıl sonra bir ilk yaşandı.
"Bu durumu en son 1974 yılında yaşadım."
