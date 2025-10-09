Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı? Anket Yayınlandı, Vatandaşın Asgari Ücret Beklentisi Ortaya Çıktı

Asgari ücret 2026 zammı şimdiden merak edilmeye başlandı. 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin 2026 yılında ne kadar yükseleceği merak ediliyor. Uzmanlar yüzde 20 tahminlerinde bulunurken 'Bu oran 2025 yılı için yapılan yüzde 30'un çok altında kalır' yorumları da beraberinde geldi. Son olarak Asal Araştırma, 2 bin kişiyle asgari ücret araştırması yaptı. Vatandaşın asgari ücret beklentisi ortaya çıktı.