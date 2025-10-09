onedio
Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı? Anket Yayınlandı, Vatandaşın Asgari Ücret Beklentisi Ortaya Çıktı

Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı? Anket Yayınlandı, Vatandaşın Asgari Ücret Beklentisi Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.10.2025 - 10:37

Asgari ücret 2026 zammı şimdiden merak edilmeye başlandı. 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin 2026 yılında ne kadar yükseleceği merak ediliyor. Uzmanlar yüzde 20 tahminlerinde bulunurken 'Bu oran 2025 yılı için yapılan yüzde 30'un çok altında kalır' yorumları da beraberinde geldi. Son olarak Asal Araştırma, 2 bin kişiyle asgari ücret araştırması yaptı. Vatandaşın asgari ücret beklentisi ortaya çıktı.

Asgari ücrete 2026 yılında yapılacak zam merak ediliyor.

Asgari ücrete 2026 yılında yapılacak zam merak ediliyor.

2026 yılına geri sayım başladı. Vatandaş, asgari ücrete zam konusunu gündemine alırken uzmanlardan da tahminler gelmeye başladı. Ekonomi uzmanları 2026 asgari ücrete yüzde 20 zam öngörürken henüz bu konuyla ilgili resmi açıklama bulunmuyor. Peki vatandaş asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor?

Asgari ücret ne kadar olmalı?

Asgari ücret ne kadar olmalı?

Asal Araştırma, 2 bin kişiyle asgari ücret araştırması yaptı. Katılımcılara “Sizce 2026 yılında asgari ücret ne kadar olmalı?” diye soruldu. 

Eylül 2025’te yapılan araştırmanın sonuçları ortaya çıktı. Katılımcıların Yüzde 25.8’i asgari ücretin 30 bin TL olması gerektiğini belirtti. 

Anketin sonuçları şöyle:

  • En fazla 26.000 TL :%14.5

  • 28.000 TL : %22.6

  • 30.000 TL :%25.8

  • 32.000 TL :%13.1,

  • 32.000 TL’den fazla :%24.0

Bozkurt

Asgari ücret artışıyla bir şeylerin düzelme ihtimali 7-8 sene önce bitti.

rcpbyrm

asgari ücret ne kadar olmalı diye soracağımıza bu fiyat artışları ne zaman duracak diye sormamız gerekiyor. asgari ücret 50 bin olsa ne olacak , en fazla 3 a... Devamını Gör

Gizem Dikmen

İsterseniz 100 bin lira yapın. Ertesi gün bakkalda ekmek 50 liraya çıkar, yine elde bişey kalmaz.

Kerem Senol

o dediğinize biz çare bulmayacağız. valilik belediye ilçe belediyeleri ve zabıtalarla kolluk kuvvetlerinin kontrolü olması lazım. fahiş zam yapanlara verecek... Devamını Gör