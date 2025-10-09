Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı? Anket Yayınlandı, Vatandaşın Asgari Ücret Beklentisi Ortaya Çıktı
Asgari ücret 2026 zammı şimdiden merak edilmeye başlandı. 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin 2026 yılında ne kadar yükseleceği merak ediliyor. Uzmanlar yüzde 20 tahminlerinde bulunurken 'Bu oran 2025 yılı için yapılan yüzde 30'un çok altında kalır' yorumları da beraberinde geldi. Son olarak Asal Araştırma, 2 bin kişiyle asgari ücret araştırması yaptı. Vatandaşın asgari ücret beklentisi ortaya çıktı.
Asgari ücrete 2026 yılında yapılacak zam merak ediliyor.
Asgari ücret ne kadar olmalı?
Asgari ücret artışıyla bir şeylerin düzelme ihtimali 7-8 sene önce bitti.
asgari ücret ne kadar olmalı diye soracağımıza bu fiyat artışları ne zaman duracak diye sormamız gerekiyor. asgari ücret 50 bin olsa ne olacak , en fazla 3 a... Devamını Gör
İsterseniz 100 bin lira yapın. Ertesi gün bakkalda ekmek 50 liraya çıkar, yine elde bişey kalmaz.
o dediğinize biz çare bulmayacağız. valilik belediye ilçe belediyeleri ve zabıtalarla kolluk kuvvetlerinin kontrolü olması lazım. fahiş zam yapanlara verecek... Devamını Gör