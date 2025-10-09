Şok Eden Adisyon: Bin Liranın Altındaki Siparişe 500 TL Eklediler

Ankara'da bir kafede skandal uygulama ortaya çıktı. Toplamda 381 TL tutan hesaba 500 TL ödeme eklendiğini göre müşteri çareyi, adisyonu sosyal medyada paylaşmakta buldu. Kullanıcı o videoyu 'Normalde bu fiş 381 lira tuttu. Yaklaşık 1 saattir tartışıyoruz. Yeni sistem getirmişler güya. 1000 liranın altındaki hesaba 500 TL oyun ücreti varmış. 500 TL masa ücretiniz var dediler' sözleriyle paylaştı.

Paylaşımın gündem olmasının ardından devreye Ticaret Bakanlığı girdi. Bakanlık, işletmeye ceza kesti.