Şok Eden Adisyon: Bin Liranın Altındaki Siparişe 500 TL Eklediler

Şok Eden Adisyon: Bin Liranın Altındaki Siparişe 500 TL Eklediler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.10.2025 - 10:13

Ankara’da bir kafeye giden müşteri gelen adisyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Hesabı 381 TL tutan müşteri, eklenen 500 TL ‘ilave’ ücret karşısında şoke oldu. Kafenin 1000 TL’nin altındaki hesaplara 500 lira ek ödeme uygulaması olduğu ortaya çıkınca devreye Ticaret Bakanlığı girdi.

Buradan izleyebilirsiniz:

381 TL'lik adisyona 500 TL 'ilave' ödeme eklemişler.

381 TL'lik adisyona 500 TL 'ilave' ödeme eklemişler.

Ankara'da bir kafede skandal uygulama ortaya çıktı. Toplamda 381 TL tutan hesaba 500 TL ödeme eklendiğini göre müşteri çareyi, adisyonu sosyal medyada paylaşmakta buldu. Kullanıcı o videoyu 'Normalde bu fiş 381 lira tuttu. Yaklaşık 1 saattir tartışıyoruz. Yeni sistem getirmişler güya. 1000 liranın altındaki hesaba 500 TL oyun ücreti varmış. 500 TL masa ücretiniz var dediler' sözleriyle paylaştı. 

Paylaşımın gündem olmasının ardından devreye Ticaret Bakanlığı girdi. Bakanlık, işletmeye ceza kesti.

"Yönetmeliğe aykırı hareket etmesi nedeniyle para cezası uygulandı."

"Yönetmeliğe aykırı hareket etmesi nedeniyle para cezası uygulandı."
twitter.com

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, şu paylaşımı yaptı:

'Dün akşam sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşım nedeniyle, gerçekleştirdiğimiz denetim sonucunda; adı geçen işletme hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 'Fiyat Etiketi' başlıklı 54’üncü maddesi ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin 8’inci maddesine aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi neticesinde idari para cezası uygulanmıştır.

Vatandaşımızın haklarını korumak ve piyasa düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
