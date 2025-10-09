Şok Eden Adisyon: Bin Liranın Altındaki Siparişe 500 TL Eklediler

Ankara’da bir kafeye giden müşteri gelen adisyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Hesabı 381 TL tutan müşteri, eklenen 500 TL ‘ilave’ ücret karşısında şoke oldu. Kafenin 1000 TL’nin altındaki hesaplara 500 lira ek ödeme uygulaması olduğu ortaya çıkınca devreye Ticaret Bakanlığı girdi.
381 TL'lik adisyona 500 TL 'ilave' ödeme eklemişler.
"Yönetmeliğe aykırı hareket etmesi nedeniyle para cezası uygulandı."
